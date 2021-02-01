Новый Renault Duster: цены и комплектации

Renault Россия открыла прием заказов в онлайн-шоуруме, продажи стартуют в первом квартале 2021 года.

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На российском рынке новый Renault Duster предлагают в комплектациях Access, Life, Drive и впервые в топовой версии Style, а также лимитированной серии Edition One.

В комплектации Access с мотором 1,6 л (114 л.с.), 5-ступенчатой МКП и передним приводом автомобиль обойдется в 945 000 рублей, это на 33 000 рублей дороже аналогичной версии Duster первого поколения. При этом новый автомобиль богаче оснащен и уже в «базе» имеет две подушки безопасности, электрическую регулировку зеркал с обогревом, складной ключ с кнопкой открывания багажника, 2-секционный пол багажника, светодиодные дневные ходовые огни, передние электростеклоподъемники, розетку 12В для пассажиров задних сидений и багажника и подсветку перчаточного ящика.

Полноприводная версия доступна начиная с комплектации Life и обойдется в 1 150 000 рублей, но двигатель 1,6 л здесь модернизирован (117 л.с., 156 Нм). В этой же комплектации новый Duster можно приобрести c 2-литровым мотором (143 л.с.) по цене от 1 210 000 рублей и дизельным 1.5 dCi (109 л.с., 240 Нм) — от 1 230 000 рублей. Оба мотора агрегатируются 6МКП и имеют полный привод.

Комплектация Life дополнена аудиосистемой с USB и Bluetooth, кондиционером и регулировкой руля по высоте и вылету, а для версий 4х4 доступны системы ESP, контроля тяги, помощи при трогании на подъеме и ассистент спуска с горы.

Renault Duster получил также новый бензиновый двигатель TCe150 с турбонаддувом (150 л.с.), который работает в паре с 6-ступенчатой механикой или вариатором с новой прошивкой.

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Новый мотор доступен начиная с комплектации Drive по цене от 1 340 000 рублей. Сама комплектация Drive (от 1 230 000 рублей) дополнена легкосплавными 16-дюймовыми дисками, задними светодиодными габаритными огнями, здесь четыре электростеклоподъемника, боковые подушки безопасности, поясничный подпор и регулировка по высоте водительского сиденья, дистанционный запуск двигателя Renault Start, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, а также круиз-контроль и ограничитель скорости.

Тем покупателям, которым важен особый дизайн и комфорт, стоит присмотреться к топ-версии Style за 1 350 000 рублей. Ее отличают хромированная решетка радиатора и накладка на дверь багажника,17-дюймовые двухцветные колесные диски и тонировка задних стекол.

В салоне — обогрев руля, климат-контроль, датчики дождя и света, задние датчики парковки, камера заднего вида и мультимедийная система Easy Link.

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Лимитированная серия Edition One (от 1 270 000 рублей) больше приспособлена к бездорожью и оснащается двигателями 1.6 (117 л.с.), 1.5 dCi и ТСе150. Для нее предложат ярко-оранжевый цвет Atacama (доступны и другие цвета), 16-дюймовые черные колесные диски и оранжевые акценты в интерьере. Отличить эту версию можно также по массивным расширителям колесных арок, боковым молдингам с надписью Duster, черной решетке радиатора с хромированной полосой и бамперам с серебристыми пластиковыми накладками.

В эту комплектацию входит дистанционный пуск двигателя (для бензиновых версий), автоматический климат-контроль, датчики дождя и света, обогрев рулевого колеса и ветрового стекла, а также тонированные задние стекла.

Эта версия в топовом исполнении с турбодвигателем TCe150 и вариатором обойдется в 1 460 000 рублей.

Фото: Renault