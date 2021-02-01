У Дастера появилась грузовая версия — журнал За рулем

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У Дастера появилась грузовая версия

Отсек для груза вмещает 1,5 кубометра.

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Renault Duster «разбили» на 14,55 баллов из 16

Принадлежащая Groupe Renault компания Dacia показала коммерческую версию Дастера. Новинка так и называется — Duster Commercial, а первым рынком, на который она попадет, будет Великобритания. Цена на грузовой Duster там стартует от 15 309 фунтов стерлингов, то есть примерно от 1,5 млн рублей.

Столько стоит базовый уровень комплектации Essential, но будет предложен и более богато оснащенный — Comfort. В таком Дастере два месте — водительское и пассажирское, ширина получившегося грузового отсека составляет 1247 мм, а длина — 1557 мм. Объем отсека — 1,5 кубометра.

Для сравнения — у российского фургона Lada Largus полезный объем составляет чуть более 2,5 кубометров, однако Ларгус не имеет версий с полным приводом.

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У Duster Commercial таковые будут: машины с дизелем Blue dCi могут быть как переднеприводными, так и полноприводными. Кроме дизеля, в линейке есть еще и бензиновый мотор TCe.

Фото: Dacia
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Отзывы о Renault Duster (19)

Renault 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Говорят не ломучий!

Недостатки:

Что-от отталкивает постоянно! Не заню, но отталкивает.

Комментарий:

Вот хочу, чтобы этот комментарий почитали те, кто создаёт и продаёт Рено-Дастер! Сам езжу на Хендай-Туссане 2008 года пенредний привод МКПП и пробег уже под 180000 км и сколько раз заходил в салон Рено , садился за руль Дастера и всё время — вылезал из него — смотрел на свой Туссан и желание взят...

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