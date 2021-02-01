У Дастера появилась грузовая версия

Отсек для груза вмещает 1,5 кубометра.

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Принадлежащая Groupe Renault компания Dacia показала коммерческую версию Дастера. Новинка так и называется — Duster Commercial, а первым рынком, на который она попадет, будет Великобритания. Цена на грузовой Duster там стартует от 15 309 фунтов стерлингов, то есть примерно от 1,5 млн рублей.

Столько стоит базовый уровень комплектации Essential, но будет предложен и более богато оснащенный — Comfort. В таком Дастере два месте — водительское и пассажирское, ширина получившегося грузового отсека составляет 1247 мм, а длина — 1557 мм. Объем отсека — 1,5 кубометра.

Для сравнения — у российского фургона Lada Largus полезный объем составляет чуть более 2,5 кубометров, однако Ларгус не имеет версий с полным приводом.

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У Duster Commercial таковые будут: машины с дизелем Blue dCi могут быть как переднеприводными, так и полноприводными. Кроме дизеля, в линейке есть еще и бензиновый мотор TCe.

Кстати, мотор TCe объемом 1,33 литра (как у Арканы, но на 92-м бензине) будет и у пассажирского варианта Дастера, который уже представлен для России.

Фото: Dacia