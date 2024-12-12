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Самые неубиваемые японские машины: эксперты составили рейтинг

Издание Top Speed перечислило самые надежные новые японские автомобили

Американское издание Top Speed составило топ самых надежных, комфортных и экономичных японских машин. Основой рейтинга стали данные от авторитетных агентств JD Power, Kelley Blue Book и Consumer Reports.

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Лидируют седан Lexus IS и Toyota Camry. Lexus IS выделяет роскошный салон и повышенный уровень комфорта. При этом отмечается, что обслуживание этой модели стоит дешевле, чем у конкурентов.

В России новый Lexus IS сейчас не купить, но в продаже есть модели с пробегом.

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Также эксперты внесли в перечень Toyota Camry предыдущего поколения, ставшую эталоном надежности.

В России активно продают Toyota Camry, которые поставляют в страну по параллельному импорту. Модели для китайского рынка стоят от 4,2 до 6 млн рублей, для японского – от 5,1 до 6 млн рублей.

Вторую строчку занял седан Lexus ES. Уровень надежности этого автомобиля ничуть не ниже, чем у конкурентов от BMW и Audi, но цена седана ниже, а его обслуживание обслуживание обходится дешевле.

В России можно найти Lexus ES 2022–2023 годов выпуска по цене от 6,5 до 7,2 млн рублей.

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На третьей строчке рейтинга расположилась Honda Civic. Автомобиль отличается стильным интерьером, отличной управляемостью, богатым набором опций и относительно невысокой ценой. В России можно найти купе 2020 г. в. с пробегом менее 100 тысяч километров по цене около 2 млн рублей.

Также в рейтинг самых надежных новых японских автомобилей вошли Subaru Legacy; Nissan Altima; Honda Accord; Subaru Impreza; Toyota Corolla; Mazda 3.

Lexus ES
Honda Civic
Lexus IS
Toyota Camry

Ранее «За рулем» перечислил самые частые поломки в машине в сильные холода.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplahs | Lexus | Toyota | Honda
12.12.2024 
Фото:Unsplahs | Lexus | Toyota | Honda
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