Самые неубиваемые японские машины: эксперты составили рейтинг

Издание Top Speed перечислило самые надежные новые японские автомобили

Американское издание Top Speed составило топ самых надежных, комфортных и экономичных японских машин. Основой рейтинга стали данные от авторитетных агентств JD Power, Kelley Blue Book и Consumer Reports.

Лидируют седан Lexus IS и Toyota Camry. Lexus IS выделяет роскошный салон и повышенный уровень комфорта. При этом отмечается, что обслуживание этой модели стоит дешевле, чем у конкурентов.

В России новый Lexus IS сейчас не купить, но в продаже есть модели с пробегом.

Также эксперты внесли в перечень Toyota Camry предыдущего поколения, ставшую эталоном надежности.

В России активно продают Toyota Camry, которые поставляют в страну по параллельному импорту. Модели для китайского рынка стоят от 4,2 до 6 млн рублей, для японского – от 5,1 до 6 млн рублей.

Вторую строчку занял седан Lexus ES. Уровень надежности этого автомобиля ничуть не ниже, чем у конкурентов от BMW и Audi, но цена седана ниже, а его обслуживание обслуживание обходится дешевле.

В России можно найти Lexus ES 2022–2023 годов выпуска по цене от 6,5 до 7,2 млн рублей.

На третьей строчке рейтинга расположилась Honda Civic. Автомобиль отличается стильным интерьером, отличной управляемостью, богатым набором опций и относительно невысокой ценой. В России можно найти купе 2020 г. в. с пробегом менее 100 тысяч километров по цене около 2 млн рублей.

Также в рейтинг самых надежных новых японских автомобилей вошли Subaru Legacy; Nissan Altima; Honda Accord; Subaru Impreza; Toyota Corolla; Mazda 3.

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Источник: Autonews.ru