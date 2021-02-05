Renault Duster «разбили» на 14,55 баллов из 16

Результаты фронтального краш-теста подтвердили высокий уровень безопасности кроссовера нового поколения.

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Во время подготовки к серийному производству нового Renault Duster инженеры Renault провели сотни истытаний — лабораторных, стендовых, пробеговых и других.

Обязательной процедурой является проверка уровня защиты водителя и пассажиров при фронтальном столкновении. Испытание проводится по внутренней методике группы Renault ODВ65, согласно которой автомобиль на скорости 65 км/ч врезается в деформируемый барьер из алюминиевых сот, имитирующий передок легкового автомобиля. Зона перекрытия при этом составляет 40%, что позволяет сымитировать наиболее распространенный в реальной жизни кософронтальный удар. В салоне находятся пристегнутые манекены, датчики на них фиксируют перегрузки, действующие во время удара на голову, шею, грудь, колени, бедра и голени водителя и переднего пассажира.

Методика и оценка внутреннего краш-теста идентична методике ARCAP (Autoreview Car Assessment Program), только скорость столкновения здесь выше — 65 против 64 км/ч. Испытывали дизельную версию Дастера с полным приводом массой 1663 кг, она значительно тяжелее базовой модификации.

В результате удара, который проводился на тестовом полигоне в Тольятти, все системы автомобиля сработали штатно, подушка безопасности открылась вовремя, голова водителя попала точно в центр подушки, манекен не дотронулся до твердых частей кузова. Информация с датчиков показала высокую, «зеленую» степень защиты в области головы, шеи, бедер и коленей водителя и пассажира.

При подсчете к измерениям безопасности манекенов добавляют оценку силовой структуры кузова, в случае нарушений которого могут быть сняты несколько баллов. После удара лобовое стекло осталось целым, а водительская дверь легко открылась. Специалисты констатировали, что структурную целостность новый Renault Duster не потерял.

Согласно внутренней методике компании, Renault Duster получил 14,55 баллов из 16 возможных, что равнозначно максимальным 4 звездам ARCAP.