Renault запатентовала в России Sandero Stеpway 3-го поколения

Группа Renault начала патентовать в России дизайн автомобилей семейства Logan/Sandero нового поколения.

Материалы по теме Новые Logan и Sandero: динамичный дизайн и слабые моторы

Первыми в базе Роспатента появились изображения кросс-хэтчбека Sandero Stepway. На картинках мы видим, что изменился дизайн автомобиля: линия крыши стала более покатой благодаря наклонным боковым стеклам. Изменена форма всей оптики, лючок бензобака получил пятиугольную форму, иначе оформлена передняя часть автомобиля, более узкой стала решетка радиатора. Металлизированные пластины, которые во внедорожниках служат для защиты краски от сколов и царапин, а здесь выполняют просто декоративную функцию, теперь уже и иной формы.

В документах изображена машина европейского образца — такая выпускается под маркой Dacia на заводе в Румынии. Патентообладателем этого образца является Рено С.А.С (Франция), но на картинках отсутствует логотип. Ранее были предположения, что эмблема Renault на российских версиях этих машин может смениться на Dacia — под этим брендом модели продаются в Европе.

Renault представила семейство Logan/Sandero под брендом Dacia в сентябре 2020 года. Автомобили стали больше, а их дизайн — изящнее. Все три автомобиля линейки получили Y-образные светодиодные ходовые огни и рельефные капоты. У нового кросс-хэтча Sandero Stepway капот более ребристый и выпуклый, так что спереди его легко узнать. Кроме того, у этой модели увеличенный дорожный просвет, рейлинги на крыше, накладки на колесные арки и накладки на двери особой текстуры.

Напомним, что новые Sandero, Sandero Stepway и Logan построены на модульной платформе CMF-B, до этого в машинах использовалась «тележка» B0.