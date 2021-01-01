АВТОВАЗ будет собирать новые Renault Logan и Sandero

Предположительные сроки — 2022–2023 годы.

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Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway готовят к международной презентации. Эти модели могут получить прописку и на российском заводе — сборка (пока предположительно!) будет налажена на АВТОВАЗе. К такому выводу склоняется ресурс AvtoVAZ News, имея в виду несколько косвенных признаков. По информации источника, на предприятии идет строительство линии контроля для семейства машин платформы Renault CMF-B, на которой базируются новые Logan и Sandero.

Кроме того, завод закупает оборудование для этого проекта и модернизирует цех, расположенный рядом с конвейерной линией по сборке нынешних Logan и Sandero, чтобы можно было собирать опытные экземпляры машин с какими-либо изменениями в конструкции. Отметим также, что АВТОВАЗ начал подбор поставщиков для производства машин на платформе CMF-B, а кроме того, испытывает на своей территории хэтчбеки Renault Clio, имеющие ту же элементную базу.

В качестве вероятного срока появления на конвейере АВТОВАЗа новых Сандеро и Логана называются 2022–2023 годы. Предполагается также, что эмблема Renault на российских версиях этих машин может смениться на Dacia — под этим брендом модели продаются в Европе.

На платформе CMF-B (по сути — развитие платформы B0) базируются Renault Clio, Logan, Sandero, Sandero Stepway и Nissan Micra. Российские Lada Granta и Lada 4x4 нового поколения могут получить упрощенную версию этой платформы, CMFB-LS, которая ляжет в основу и следующего поколения Duster.

Ранее в сентябре компания Renault опубликовала первые официальные фото новых Сандеро и Логана и озвучила дату мировой презентации — 29 сентября 2020 года.

Фото: Renault