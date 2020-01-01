Премьера популярных моделей состоится в этом месяце — 29 сентября 2020 года.

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Компания Dacia опубликовала первые официальные изображения бюджетных моделей Logan и Sandero, которые в России продаются под маркой Renault и собираются на московском заводе.

Теперь в основе моделей лежит новая платформа, которая использовалась при создании нового Renault Clio. То есть машины не будут похожи на своих предшественников, хорошо это или плохо. Их колея станет шире, а линия крыши — ниже. Увеличится и длина автомобилей. На сколько именно — пока не сообщается. На фото видны новые пропорции моделей, которые должны также стать устойчивее и немного просторнее.

Дизайн у машин получился более внушительным, а передние фары напоминают оптику Lamborghini. На снимках также виден большой экран мультимедийной системы, торчащий справа от панели приборов.

Также видны барабанные тормозные механизмы на задних колесах, а значит производитель все еще пытается сделать Логан и Сандеро как можно доступнее по цене.

У Логана также видны удивительно красивые подголовники передних кресел, а черная точка на двери водителя может быть кнопкой для бесключевого доступа в салон. Видны также датчик дождя на лобовом стекле и антенны в задней части крыш.

Чтобы узнать больше о новинках и увидеть подробные снимки Логана и Сандеро, придется дождаться конца сентября.

В ближайшее время в продаже должен появиться новый Рено Дастер.

Фото: Dacia