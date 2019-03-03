Новый Renault Duster: все будет в срок, но не в августе

Дата появления машины в России по-прежнему не называется.

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Пресс-служба компании Renault в России подтвердила планы вывода второго поколения кроссовера Renault Duster на российский рынок. В компании отмечают, что появление модели произойдет точно в срок, корректировок в планах нет. Точная дата по-прежнему не называется, но подчеркивается, что никогда официально не анонсировался август текущего года, поэтому в эти сроки модель в производстве на московском заводе «Рено-Россия» точно ждать не стоит.

Тем не менее, в компании дают понять, что несмотря на популярность Дастера первого поколения, появление в России версии, подобной той, что уже выпускается в Бразилии — с пересмотренным дизайном и обновленной платформой B0, — не за горами.

«Как только мы будем располагать конкретной информацией по деталям и срокам выхода обновленной модели, мы обязательно дополнительно проинформируем. На сегодняшний день никаких отмен или изменений в продуктовом плане нет, все согласно графику», — сообщила «За рулем» Анна Гемиш, пресс-атташе по продуктовым коммуникациям компании Renault Russia.

Напомним, накануне в сети появились сообщения о том, что запуск российской сборки нового Renault Duster может быть отложен из-за последствий пандемии коронавируса.

Фото: Renault