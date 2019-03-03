Первыми кроссовер получили автомобилисты Бразилии, где и находится завод Renault.

Материалы по теме Новый Renault Duster: стали известны его сильные и слабые стороны

Вторым поколением автомобиль можно назвать условно, так как в его основе лежит все та же платформа В0. Но ее модифицировали, добавив сплавы повышенной прочности. В результате габариты не изменились, если не считать прибавку в длине на пять сантиметров из-за выступов на переднем бампере да увеличившийся на три сантиметра дорожный просвет. На бразильском сайте компании предлагается интерактивное сравнение старого и нового Дастеров.

В продажу поступили четыре версии автомобиля, а рекламе сняли топовый Duster с внедорожным пакетом, что видно по дополнительной пластиковой защите по периметру кузова. Стоимость кроссовера составляет в Бразилии от 71 790 реалов (около 1 050 000 рублей). За эти деньги предлагается автомобиль с 1,6-литровым бензиновым мотором и механической коробкой, кондиционером, регулировкой сиденья водителя по высоте, зеркалами с электроприводом, электрическими стеклоподъемниками всех окон, рулевой колонкой, регулируемой по наклону и вылету, двумя подушками безопасности, радио с USB—разъемом.

Более богатые комплектации, в которых есть вариатор, система кругового обзора и такая же мультимедийная система, как в топовых версиях нашего Renault Arkana, стоят до 87 490 реалов (около 1 280 500 рублей).

При этом Duster в Южной Америке пока не предлагается в топовых комплектациях, которые получат 1,3-литровый турбомотор и систему полного привода.

Для сравнения, обновленные Дастеры первого поколения с двигателями 1,6 литра в России сегодня стоят от 741 000 до 1 030 000 рублей. Они не оснащаются автоматической трансмиссией и в минимальных комплектациях не имеют некоторых систем, устанавливаемых на кроссовер второго поколения для Бразилии, таких как кондиционер, электрические стеклоподъемники и зеркала, а также подушка безопасности переднего пассажира.

Renault уже давно работает на электрической версией Дастера, о которой пока мало что известно.

Фото, видео: Renault