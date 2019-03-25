Duster станет электромобилем. Первые фото

Renault и ее румынская «дочка» Dacia проводят испытания полностью электрического кроссовера на базе нынешнего поколения Duster.

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

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В России все еще ждут второе поколение Дастера, а в Европе специалисты Renault и Dacia уже вовсю работают над созданием полностью электрической версии кроссовера. Шпионам удалось заснять прототип на испытаниях вблизи Полярного круга.

Машина построена не на платформе текущего поколения Duster, а на новой, разработанной альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi специально для электромобилей. У кроссовера будет довольно низкий центр тяжести, так как плоская батарея размещена в полу под сиденьями.

На фотографиях, опубликованных порталом Motor1, хорошо видно, что прототип длиннее обычного Дастера (на кузове имеется вставка), значительно шире за счет расширенных крыльев и имеет необычный аэродинамический обвес. В салоне установлены спортивные сиденья и каркас безопасности. Если присмотреться, то можно заметить, что тормоза здесь также усилены: передние носят марку Brembo, а задние — Alpine (производитель спорткаров, входит в состав Renault Group).

Это не случайно. В следующем году гоночная серия Andros Trophy (гонки по ледовым трекам) планирует изменить техрегламент: к стартам будут допускаться исключительно электромобили. Благодаря отделению Renault Sport Dacia сможет не только рекламировать Duster нового поколения, но и заявить о себе как о производителе электромобилей.

Первый серийный электромобиль Dacia планирует запустить в производство в начале следующего десятилетия. Так что мы не удивимся появлению новых прототипов на испытаниях уже в ближайшее время.

Duster станет электромобилем. Первые фото

Фото: Motor1/Automedia

Duster станет электромобилем. Первые фото
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Отзывы о Renault Duster (15)

Renault 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

недорогие (сравнительно) запчасти,комфортная подвеска,относительно удобное (теперь) место водителя,экономичный,но при этом весьма шустрый дизель

Недостатки:

маленький багажник,никакая магнитола,грязнуля-конструктивная особенность.не регулируемый развал колёс.гремучий пластик

Комментарий:

честно признаюсь,что купил этот автомобиль,как компромисс.нужна машина универсальная-и на юг съездить и на рыбалку ,по грибы.дизель пока оставил только положительные эмоции.зимой не мёрзну-тут производитель продумал всё.подвели только хапуги нефтяники-дизель стал дороже 95го!!!очень много в этом ...

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