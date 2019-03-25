Duster станет электромобилем. Первые фото

Renault и ее румынская «дочка» Dacia проводят испытания полностью электрического кроссовера на базе нынешнего поколения Duster.

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В России все еще ждут второе поколение Дастера, а в Европе специалисты Renault и Dacia уже вовсю работают над созданием полностью электрической версии кроссовера. Шпионам удалось заснять прототип на испытаниях вблизи Полярного круга.

Машина построена не на платформе текущего поколения Duster, а на новой, разработанной альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi специально для электромобилей. У кроссовера будет довольно низкий центр тяжести, так как плоская батарея размещена в полу под сиденьями.

На фотографиях, опубликованных порталом Motor1, хорошо видно, что прототип длиннее обычного Дастера (на кузове имеется вставка), значительно шире за счет расширенных крыльев и имеет необычный аэродинамический обвес. В салоне установлены спортивные сиденья и каркас безопасности. Если присмотреться, то можно заметить, что тормоза здесь также усилены: передние носят марку Brembo, а задние — Alpine (производитель спорткаров, входит в состав Renault Group).

Это не случайно. В следующем году гоночная серия Andros Trophy (гонки по ледовым трекам) планирует изменить техрегламент: к стартам будут допускаться исключительно электромобили. Благодаря отделению Renault Sport Dacia сможет не только рекламировать Duster нового поколения, но и заявить о себе как о производителе электромобилей.

Первый серийный электромобиль Dacia планирует запустить в производство в начале следующего десятилетия. Так что мы не удивимся появлению новых прототипов на испытаниях уже в ближайшее время.

Недавно «близнец» Renault Duster первого поколения, кроссовер Nissan Terrano, получил в России новое оборудование.

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Фото: Motor1/Automedia