Nissan Terrano обновился и, конечно, подорожал

Дилеры начинают прием заказов на кроссовер 2019 модельного ряда. Изменения коснулись двух комплектаций.

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Кроссовер Nissan Terrano, сиречь перелицованный Renault Duster, звезд с неба не хватает. В прошлом году было продано 13 946 кроссоверов этой модели — меньше, чем уже снятых с производства седанов Nissan Almera. Сравните с бестселлером марки, кроссовером Qashqai, который разошелся тиражом более чем 23 тыс. экземпляров.

Тем не менее японская компания не собирается расставаться с Terrano и немного обновила его для 2019 модельного года. В экстерьере и интерьере все по-прежнему. Изменения коснулись исключительно мультимедийной системы.

В комплектациях Elegance Plus и топовой Tekna мультимедийная система с 7-дюймовым экраном получила поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Подключив смартфон на Android или iOS с помощью USB-кабеля, можно вывести карты на экран, получить информацию о пробках в реальном времени, послушать музыку, подкасты, воспользоваться помощью голосовых помощников Siri или Google Assistant, а также прослушивать и набирать голосом SMS. При этом система сохранила в своем составе оффлайновые карты, зашитые в штатную навигационную систему.

Нововведение привело к увеличению цен на данные комплектации. Nissan Terrano в версии Elegance Plus теперь обойдется в 1 116 000 руб., а Tekna, доступная только для топового полноприводного варианта с 2-литровым мотором (143 л.с.) и автоматом — в 1 318 000 руб. То есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto обойдутся покупателям в лишние 3000 руб. Стоимость базовой версии (в которой нет мультимедийной системы) осталась на прежнем уровне — 1 021 000 руб.

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Фото: Nissan