Новый Nissan Juke: первые фото серийной версии

Японская компания, наконец-то, вывела предсерийные экземпляры маленького кроссовера на дорожные испытания.

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Первое поколение Nissan Juke стало для автомобильного рынка настоящим откровением. Компактная машина, построенная на базе микролитражки Nissan Micra, отличается вызывающим дизайном экстерьера, который, по идее, должен только отпугивать клиентов.

Но оказалось, что многим хочется выделиться из толпы, и такие люди приняли Nisan Juke на ура. Машина, которую собирают на британском заводе компании в британском Сандерленде, абсолютным бестселлером не стала. Но сливки в Nissan снять успели: Juke был первым субкомпактным кроссовером на рынке.

Второе поколение Джука должны были показать еще в прошлом году, но японцы отложили запуск на осень этого года. То, какие изменения претерпит кроссовер в облике, оставалось загадкой, хотя в Nissan и говорили, что Juke сохранит основные стилистические элементы, делающие его узнаваемым.

Понять их можно: первое поколение до сих пор неплохо продается, так что в Nissan довольно аккуратно подошли к облику нового поколения. Это видно по шпионским фотографиям, которые опубликовал портал Carscoops. Несмотря на серьезный камуфляж, первые выводы сделать можно уже сейчас.

Машина сохранит пропорции первого поколения, ручки задних дверей по-прежнему будут «скрытыми». В передней части сохранится «трехэтажная» оптика: узкие дневные светодиодные ходовые огни, ниже основной блок фар, еще ниже противотуманные фары. Радиаторная решетка будет приведена к общему с остальными моделями знаменателю и получит V-образную хромированную окантовку. Сзади же в глаза бросаются фонари в стиле последнего Nissan Qashqai, которые придут на смену «бумерангам» нынешнего поколения.

Изменения можно было бы принять за обычный рестайлинг, но перед нами полностью новое поколение. Второй Nissan Juke переехал на платформу CMF-B, которая используется в последнем поколении Renault Clio. Самое важное: она создавалась с учетом электрификации, так что второе поколение Nissan Juke получит гибридную версию.

Базовым же для кроссовера станет новый литровый турбомотор, кроме него в линейку силовых агрегатов войдут 1,5-литровый турбодизель и 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 190–200 л.с.

Фотографий интерьера машины пока нет. Как ожидается, его архитектура будет полностью пересмотрена и в салоне больше не останется «мотоциклетных» мотивов. Экран информационно-развлекательной системы разместят над центральной частью передней панели. Мультимедиа получит поддержку Android Auto и Apple CarPlay.

Вероятнее всего, премьера второго поколения Nissan Juke состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

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Фото: CarPix / Carscoops