Renault готовит к премьере новый Captur

Несмотря на то, что это уже заключительная серия тестов, кроссовер упорно не желает сбрасывать даже часть камуфляжа, пытаясь оставаться загадкой.

Renault Kaptur
Renault Kaptur

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kaptur

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В сети появились фотографии тестов нового поколения Renault Captur. Этот кроссовер, который будет во многом похож на показанный недавно Clio, до сих пор не освободился даже от части своего камуфляжа, ревниво скрывая внешность.

Renault вносит последние штрихи в конструкцию Captur второго поколения, проводя его испытания возле полярного круга. Кажется, что под плотным камуфляжем спрятан уже полностью готовый к производству автомобиль. Если сравнить проступающие очертания новинки, то сложно не отметить, насколько они схожи с очертаниями показанного недавно Clio пятого поколения. То есть речь не идет о какой-то новой революционной внешности кроссовера. Это будет, скорее, доработка старого дизайна с вплетением в него мотивов внешности Renault Megane, пишет Motor1. Внутри Captur, который по сути является вседорожной версией Clio, должен мало отличаться от родственного хэтчбека.

О том, какими моторами будет оснащаться новый Captur, мы узнаем 5 марта — в один из пресс-дней Женевского автосалона, на котором состоится премьера нового родственного Clio и будут обнародованы его характеристики. Предположительно это будут 3-цилиндровый бензиновый мотор объемом 1 литр, а также турбодизели и бензиновые агрегаты объемом 1,3 литра. Кстати, 1,3-литровый бензиновый двигатель разрабатывался совместно с Mercedes-Benz. Сегодня им оснащаются машины А-класса. В линейке моторов должен остаться и знакомый 1,5-литровый турбодизель, а позже покупателям предложат гибридную силовую установку.

Премьера нового Renault Captur может состояться во второй половине года, предположительно, в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

Следует отметить, что Renault Captur является самым популярным субкомпактным кроссовером в Европе, продажи которого в 2018 году достигли почти четверти миллиона штук. И это при том, что первое поколение модели подошло к концу своего жизненного цикла, периоду, который сопровождается сокращением продаж.

Renault готовит к премьере новый Captur

Конкуренция на рынке субкомпактных кроссоверов обостряется. В ближайшее время в продажу поступит немало новинок этого класса:

Фото: Motor1/Automedia

Renault готовит к премьере новый Captur
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Отзывы о Renault Kaptur (8)

Renault 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Светодиодная головная оптика с подсветкой поворотов и 3D указателями поворотов. Подвеска. Тяговые настройки АКПП (по динамике, что на гружёной до упора, что на пустой), по песку идёт уверенно. Внешний вид. Мультимедиа и навигация (работают адекватно). Зеркала с подсветкой в обоих козырьках. Монох...

Недостатки:

Регулировка сидений ("барашек" предпочтительнее), рулевая (нет регулировки по вылету, посадка почти вертикальная. Хотя и не устаёшь). Подголовники не регулируются по углу наклона. Нет подлокотника на заднем диване. "Бардачёк" без охлаждения. Мультимедиа при ярком солнце не вид...

Комментарий:

Взяли комплектацию "Экстрим", после Флюенса Динамик салон конечно бедненько смотрится, зато "морда" просто песня и по свету и по виду. Самое яркое впечатление это подвеска. В целом авто больше нравится жене. 11000 км с октября 2017. Не надейтесь, что за 1.3 возьмёте полноприво...

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