Renault готовит к премьере новый Captur

Несмотря на то, что это уже заключительная серия тестов, кроссовер упорно не желает сбрасывать даже часть камуфляжа, пытаясь оставаться загадкой.

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В сети появились фотографии тестов нового поколения Renault Captur. Этот кроссовер, который будет во многом похож на показанный недавно Clio, до сих пор не освободился даже от части своего камуфляжа, ревниво скрывая внешность.

Renault вносит последние штрихи в конструкцию Captur второго поколения, проводя его испытания возле полярного круга. Кажется, что под плотным камуфляжем спрятан уже полностью готовый к производству автомобиль. Если сравнить проступающие очертания новинки, то сложно не отметить, насколько они схожи с очертаниями показанного недавно Clio пятого поколения. То есть речь не идет о какой-то новой революционной внешности кроссовера. Это будет, скорее, доработка старого дизайна с вплетением в него мотивов внешности Renault Megane, пишет Motor1. Внутри Captur, который по сути является вседорожной версией Clio, должен мало отличаться от родственного хэтчбека.

О том, какими моторами будет оснащаться новый Captur, мы узнаем 5 марта — в один из пресс-дней Женевского автосалона, на котором состоится премьера нового родственного Clio и будут обнародованы его характеристики. Предположительно это будут 3-цилиндровый бензиновый мотор объемом 1 литр, а также турбодизели и бензиновые агрегаты объемом 1,3 литра. Кстати, 1,3-литровый бензиновый двигатель разрабатывался совместно с Mercedes-Benz. Сегодня им оснащаются машины А-класса. В линейке моторов должен остаться и знакомый 1,5-литровый турбодизель, а позже покупателям предложат гибридную силовую установку.

Премьера нового Renault Captur может состояться во второй половине года, предположительно, в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

Следует отметить, что Renault Captur является самым популярным субкомпактным кроссовером в Европе, продажи которого в 2018 году достигли почти четверти миллиона штук. И это при том, что первое поколение модели подошло к концу своего жизненного цикла, периоду, который сопровождается сокращением продаж.

Конкуренция на рынке субкомпактных кроссоверов обостряется. В ближайшее время в продажу поступит немало новинок этого класса:

Фото: Motor1/Automedia