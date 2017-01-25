Skoda рассекретила название нового кроссовера. Как бы не запутаться!

В марте чешская компания представит компактный кроссовер, который будет называться так же, как уже продающаяся модель.

Вопреки слухам машину назовут не Kosmiq, а Kamiq. Как и в случае с более крупными Karoq и Kodiaq, название кроссовера начинается на «К», а заканчивается на «q». В Skoda говорят, что слово «kamiq» происходит из языка инуитов — коренного народа северной части Канады и Гренландии. Оно означает предмет, который настолько хорошо подходит владельцу, что ощущается как вторая кожа. Премьера машины состоится в начале марта на автосалоне в Женеве.

Первое официальное изображение новой модели

Но самое интересное то, что у Skoda уже есть кроссовер с таким названием: в апреле 2018 года компания представила Kamiq на китайском рынке. И там это машина, сопоставимая по размерам с VW Tiguan, занимает нишу в сегменте недорогих кроссоверов.

Китайская Skoda Kamiq

Skoda Kamiq будет построена на модульной платформе MQB. Дизайн машины выполнен в стиле прошлогоднего концепта Skoda Vision X. Большинство технических узлов и агрегатов кроссовер разделит со своими «братьями» по концерну Volkswagen: VW T-Cross и Seat Arona. Автомобиль станет самым доступным кроссовером чешской марки на европейском рынке.

Концепт Skoda Vision X

В компании говорят, что машина ориентирована на людей, ведущих активный образ жизни и будет сочетать в себе управляемость легкового автомобиля и преимущества кроссовера (например, большой дорожный просвет и высокую посадку). Любопытно, что чехи ничего не говорят про полный привод для европейского Kamiq, то есть машина может оказаться исключительно переднеприводной, как и ее основные конкуренты по классу: Renault Captur и Peugeot 2008.