Рассекречен облик обновленной Skoda Superb

Внешне обновленная Skoda Superb выглядит практически идентично актуальной версии модели, а это значит, что все сюрпризы — внутри автомобиля.

Чтобы найти отличия обновленного Suberb от предшествующей генерации, нужно как следует присмотреться. Передние фары сохранили привычные угловатые контуры, но стали уже. Решетка радиатора, кажется, не изменилась, но воздухозаборник в нижней части бампера получил новую форму и стилистически составляет с противотуманками единый блок.

Задняя часть Суперба, как видно на фотографиях, опубликованных на китайском сайте Kaixian, подверглась более значительным доработкам. Видно, что флагман Skoda получил новые задние фонари, которые соединены между собой горизонтальной хромированной полосой. Другим стал и бампер.

Обновленный Superb, как и VW Passat, будет оснащаться гибридной силовой установкой, состоящей из 1,4-литрового четырехцилиндрового бензинового турбодвигателя и электромотора, суммарная мощность которых составляет 215 л.с. Запас хода на электротяге будет достигать примерно 50 км. Кроме этой силовой установки модель получит уже известные нам моторы и несколько новых TSI с технологией деактивации части цилиндров.

Премьера обновленного Skoda Superb должна состояться весной на Женевском автосалоне.

Скоро в продаже должен появиться новый компактный кроссовер Skoda.

Следом в продажу поступит новая Skoda Octavia.

Фото: Kaixian