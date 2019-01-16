Новый кроссовер Skoda: первое официальное фото

Чешская компания анонсировала премьеру серийной версии компактного кроссовера.

Новый кроссовер представят в марте на автосалоне в Женеве. Пока чехи ограничились лишь публикацией единственного затемненного тизера, из которого понятно лишь, что машина будет оснащаться светодиодными фарами с верхним расположением дневных ходовых огней и интегрированными указателями поворотов.

Название модели уже известно: он получит имя Kosmiq и будет относиться к сегменту городских кроссоверов, заняв нишу на ступеньку ниже Karoq. Дизайн модели выполнят по мотивам прошлогоднего концепта Skoda Vision X. 

Концепт Skoda Vision X
Концепт Skoda Vision X

Skoda Kosmiq будет построена на укороченной версии модульной платформы MQB и разделит большинство технических узлов и агрегатов с VW T-Cross и Seat Arona. Чехи говорят, что новый кроссовер станет сочетать в себе маневренность легкового автомобиля и преимущества кроссовера: высокую посадку, хорошую обзорность и увеличенный дорожный просвет.

В компании намекнули, что новинка Шкоды получит самые современные системы помощи водителю и решения в фирменном духе компании Simply Clever. Производство нового кроссовера начнется в июле.

Фото: Skoda

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