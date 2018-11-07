Skoda показала интерьер своей новой модели

Чешская компания продолжает раскрывать подробности о хэтчбеке Scala, который придет на смену Rapid Spaceback.

Впервые Skoda показала изображение интерьера машины. Правда, пока это всего лишь дизайнерский скетч, но он дает представление об архитектуре передней панели машины.

В чешской компании особо подчеркивают, что Scala станет первой моделью компании, на которой дебютируют новые стилистические решения и философия, согласно которой Skoda отходит от прагматичного и скучного дизайна в сторону более эмоционального.

В глаза бросается отдельно стоящий 9,2-дюймовый экран мультимедийной системы на центральной консоли. В Skoda подтверждают, что такое решение распространится и на другие новые модели. При этом в компании не забыли и об удобстве пользования тачскрином: перед экраном есть небольшой наплыв, на который будет удобно опереться запястьем при операциях с меню системы.

Сама передняя панель отделана мягким на ощупь пластиком с новой структурой: зерно уступило место «кристаллам», и это решение также будет применяться на других моделях компании.

Приборная панель на изображении виртуальная, на базе 10,25-дюймового экрана, самого большого в классе, подчеркивают чехи. Но такую приборку, естественно, получат не все варианты Skoda Scala, а только топовые версии.

Официальная премьера Skoda Scala намечена на конец года, в продажу на европейском рынке машина поступит в первой половине следующего года. О каких-то перспективах для нашего рынка пока говорить рано, но предшественник новой модели, хэтчбек Rapid Spaceback, у нас не продавался.

Ранее Skoda раскрыла технические подробности о Scala, салон которой получился почти таким же просторным, как у Octavia.

Skoda расширяет и гамму кроссоверов. Так, флагманский Kodiaq получил купеобразную версию GT.

Фото: Skoda