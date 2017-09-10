Skoda назвала дату премьеры новой Octavia

Skoda Octavia четвертого поколения может быть показана на автосалоне во Франкфурте, который пройдет с 12 по 22 сентября 2019 года.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Skoda > Octavia

Окончательное решение о месте проведения мировой премьеры нового поколения популярной модели Skoda Octavia пока не принято, но известно, что первый показ автомобиля состоится либо в рамках автосалона во Франкфурте в сентябре, либо раньше, отдельным мероприятием.

Европейские продажи новинки должны начаться практически сразу после показа, пишет немецкое издание AutoBild, а россиянам придется подождать еще несколько месяцев, пока сборку модели не запустят на российском заводе, расположенном под Калугой. Производство начнется с машин в кузове лифтбек, после чего должны появиться и универсалы.

О новом поколении Шкоды Октавии пока известно мало. Ее дизайн будет схож с внешностью новой модели компании — Scala. Кроме того, внешние габариты и пространство салона должны немного увеличиться, чтобы исключить конкуренцию все с той же Скалой. Машина получит расширенную колесную базу и удлиненный задний свес. Следуя за мировыми тенденциями, Октавию оснастят многочисленными системами безопасности и помощи водителю, малообъемными турбированными двигателями и мультимедийной системой, которая сможет взаимодействовать со смартфонами и прочими гаджетами. Технически новая Octavia во многом будет похожа на VW Golf восьмого поколения, о котором мы писали: виртуальная панель приборов, большие экраны, голосовое управление и адаптивные светодиодные фары.

Фото: Skoda

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Skoda Octavia (7)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Нравится эргономика. У ВАГа всегда был с этим порядок. Достойная динамика мотора 1.4 (140 сил) в сочетании с низким расходом бензина.

Недостатки:

Двигатель 1.4 жрет до 2 литров масла на 10 000 км пробега, а если его активно крутить, то аппетит доходит до литра на 3 000 км. Не нравятся наружные зеркала, слишком большие мертвые зоны. Посредственная шумоизоляция арок. Раздражает, что дворники спрятаны ниже линии капота и в этой зоне нет подог...

Комментарий:

В целом, доволен автомобилем. Достойный, вполне надежный и удобный вариант.

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые