Skoda назвала дату премьеры новой Octavia

Skoda Octavia четвертого поколения может быть показана на автосалоне во Франкфурте, который пройдет с 12 по 22 сентября 2019 года.

Окончательное решение о месте проведения мировой премьеры нового поколения популярной модели Skoda Octavia пока не принято, но известно, что первый показ автомобиля состоится либо в рамках автосалона во Франкфурте в сентябре, либо раньше, отдельным мероприятием.

Европейские продажи новинки должны начаться практически сразу после показа, пишет немецкое издание AutoBild, а россиянам придется подождать еще несколько месяцев, пока сборку модели не запустят на российском заводе, расположенном под Калугой. Производство начнется с машин в кузове лифтбек, после чего должны появиться и универсалы.

О новом поколении Шкоды Октавии пока известно мало. Ее дизайн будет схож с внешностью новой модели компании — Scala. Кроме того, внешние габариты и пространство салона должны немного увеличиться, чтобы исключить конкуренцию все с той же Скалой. Машина получит расширенную колесную базу и удлиненный задний свес. Следуя за мировыми тенденциями, Октавию оснастят многочисленными системами безопасности и помощи водителю, малообъемными турбированными двигателями и мультимедийной системой, которая сможет взаимодействовать со смартфонами и прочими гаджетами. Технически новая Octavia во многом будет похожа на VW Golf восьмого поколения, о котором мы писали: виртуальная панель приборов, большие экраны, голосовое управление и адаптивные светодиодные фары.

Дизайн салона новой Октавии должен быть похож на салон Скалы, внешний вид которого был недавно рассекречен.

Skoda продает в России далеко не все свои модели. Узнать о том, какие автомобили обходят стороной наш рынок, можно здесь.

Фото: Skoda