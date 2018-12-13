7 серийных моделей Skoda, которые не попали в Россию

Модельный ряд Шкоды в России состоит всего из четырех моделей — не густо! А ведь у чешской марки есть очень интересные машины, которые могли бы пользоваться успехом у наших автомобилистов.

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Шкоде вряд ли нужно сетовать на отсутствие спроса в России. И это при том, что ее модельный ряд на нашем рынке нельзя назвать богатым. По сути, все продажи «тащат» три модели: лифтбек B-класса Rapid, представитель C-класса Octavia и кроссовер Kodiaq. Однако на этом модельная гамма чехов не заканчивается.

Некогда популярная у нас Skoda Fabia когда-то неплохо продавалась в России, но со сменой поколения покинула наш рынок: в компании испугались внутренней конкуренции с Рапидом. Кстати, тот же Rapid представлен у нас не во всех доступных европейцам типах кузова. Кроме того, в модельном ряду Шкоды недавно появился и еще один кроссовер, который уже продается на родине, но еще не добрался до российских дилеров.

Итак, что же интересного осталось за бортом нашего рынка? Смотрим в галерее ниже.

Первый тест-драйв компактного кроссовера Skoda Karoq — тут.

Все подробности о новинке Skoda Scala — в нашей публикации.

Восемь серийных Kia, которые не предлагают российским покупателям, мы собрали в этой статье.

Десять моделей, которые Toyota не продает у нас, показаны тут.

Какие моделями представляет на других рынках компания Mazda, читайте здесь.

Семерка интересных Peugeot, которые не продают на российском рынке, находится по этой ссылке.

Форды, которые проехали мимо нас, можно увидеть в этой публикации.

Фото: Skoda