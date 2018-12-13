7 серийных моделей Skoda, которые не попали в Россию

Шкоде вряд ли нужно сетовать на отсутствие спроса в России. И это при том, что ее модельный ряд на нашем рынке нельзя назвать богатым. По сути, все продажи «тащат» три модели: лифтбек B-класса Rapid, представитель C-класса Octavia и кроссовер Kodiaq. Однако на этом модельная гамма чехов не заканчивается.
Некогда популярная у нас Skoda Fabia когда-то неплохо продавалась в России, но со сменой поколения покинула наш рынок: в компании испугались внутренней конкуренции с Рапидом. Кстати, тот же Rapid представлен у нас не во всех доступных европейцам типах кузова. Кроме того, в модельном ряду Шкоды недавно появился и еще один кроссовер, который уже продается на родине, но еще не добрался до российских дилеров.
Итак, что же интересного осталось за бортом нашего рынка? Смотрим в галерее ниже.
- Первый тест-драйв компактного кроссовера Skoda Karoq — тут.
- Все подробности о новинке Skoda Scala — в нашей публикации.
- Восемь серийных Kia, которые не предлагают российским покупателям, мы собрали в этой статье.
- Десять моделей, которые Toyota не продает у нас, показаны тут.
- Какие моделями представляет на других рынках компания Mazda, читайте здесь.
- Семерка интересных Peugeot, которые не продают на российском рынке, находится по этой ссылке.
- Форды, которые проехали мимо нас, можно увидеть в этой публикации.
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