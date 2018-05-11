Восемь серийных Kia, которых мы никогда не увидим

Наш авторынок никогда не отличался большим разнообразием, а после введения системы ЭРА-ГЛОНАСС ассортимент сократился еще сильнее. И эта тенденция только продолжится. А жаль, ведь у многих производителей есть очень интересные модели, которых мы никогда не увидим. Например, у Kia. Причем какие-то из них вполне могли бы стать популярными и у нас.

  • Автомобили, которые являются бестселлерами в разных странах мира, мы собрали в этой публикации. И многие из них вы видели только на картинках!
  • На чем ездят у себя дома китайцы, смотрите тут. Получите растянутое удовольствие!

Фото: Kia

Восемь серийных Kia, которых мы никогда не увидим
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