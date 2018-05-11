Восемь серийных Kia, которых мы никогда не увидим

Гепарды чуть не съели беспечных автотуристов Гепард — самое быстрое животное на Земле: разгон до сотни занимает менее двух секунд! Этого факта явно не знала французская семья, приехавшая поглазеть на хищников в нидерландский сафари-парк Beekse Bergen. Депутаты хотят отменить транспортный налог. Но только на электромобили Группа депутатов из фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об освобождении владельцев электромобилей от транспортного налога на период с 2019-го по 2024 год. Эта мера, по мнению парламентариев, должна резко увеличить популяцию электрокаров в России. Решение принято: все автономера оснастят чипами. За водителями будут следить В Министерстве внутренних дел приняли принципиальное решение об оснащении всех автомобильных номеров специальными чипами. Сейчас прорабатывается механизм по их установке.