Гепард — самое быстрое животное на Земле: разгон до сотни занимает менее двух секунд! Этого факта явно не знала французская семья, приехавшая поглазеть на хищников в нидерландский сафари-парк Beekse Bergen.
Группа депутатов из фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об освобождении владельцев электромобилей от транспортного налога на период с 2019-го по 2024 год. Эта мера, по мнению парламентариев, должна резко увеличить популяцию электрокаров в России.
На недавнем этапе «6 часов Спа», входящем в чемпионат мира по гонкам на выносливость, российский пилот команды «СМП Рэйсинг» Матевос Исаакян угодил в невероятно зрелищную аварию, оставшись невредимым. В телеэфир крэш Исаакяна не попал — съемку выложил на YouTube обычный болельщик.
Обживаем заокеанские апартаменты минивэна Chrysler Pacifica 2018 года.
Восемь серийных Kia, которых мы никогда не увидим
Наш авторынок никогда не отличался большим разнообразием, а после введения системы ЭРА-ГЛОНАСС ассортимент сократился еще сильнее. И эта тенденция только продолжится. А жаль, ведь у многих производителей есть очень интересные модели, которых мы никогда не увидим. Например, у Kia. Причем какие-то из них вполне могли бы стать популярными и у нас.
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