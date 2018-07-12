10 отличных моделей Mazda, которых нет в России

Компания Mazda Motor Corporation по нынешним меркам некрупная, зато очень гордая и независимая — она не входит ни в какой альянс (хотя и сотрудничает с другими автопроизводителями). Поэтому модельный ряд у марки по большому счету глобальный. И все же на отдельных рынках можно встретить весьма любопытные модели, о которых у нас и слыхом не слыхивали. О них — в нашей фотоподборке.

10 отличных моделей Mazda, которых нет в России
Фото: Mazda
10 отличных моделей Mazda, которых нет в России

Какую модель от компании Mazda вы хотели бы увидеть на нашем рынке больше всего?

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