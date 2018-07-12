- 10 крутейших моделей Nissan, о которых у нас не знают или успели забыть.
- 10 невиданных в России моделей Toyota можно увидеть по ссылке.
- Восемь серийных Kia, о которых мало кто слышал, собраны в этой публикации.
- А в этой подборке — 15 отличных моделей Ford, которые проехали мимо России.
10 отличных моделей Mazda, которых нет в России
Компания Mazda Motor Corporation по нынешним меркам некрупная, зато очень гордая и независимая — она не входит ни в какой альянс (хотя и сотрудничает с другими автопроизводителями). Поэтому модельный ряд у марки по большому счету глобальный. И все же на отдельных рынках можно встретить весьма любопытные модели, о которых у нас и слыхом не слыхивали. О них — в нашей фотоподборке.
Какую модель от компании Mazda вы хотели бы увидеть на нашем рынке больше всего?
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