10 невиданных в России моделей Toyota

Компания Toyota входит в тройку мировых лидеров по объему производства автомобилей. В России японский автогигант предлагает 11 различных моделей. Однако в ее производственной гамме куда больше машин! Мы выбрали десять самых интересных из них.

10 невиданных в России моделей Toyota

  • Восемь серийных моделей Kia, которых не увидишь на российских дорогах, мы собрали тут.
  • Автомобили, которые являются бестселлерами в разных странах мира, вы найдете в этой публикации. И многие из них мы видели только на картинках!
  • На чем ездят у себя дома китайцы, смотрите по этой ссылке. Получите растянутое удовольствие!


Фото: Toyota
10 невиданных в России моделей Toyota
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