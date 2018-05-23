Компания Toyota входит в тройку мировых лидеров по объему производства автомобилей. В России японский автогигант предлагает 11 различных моделей. Однако в ее производственной гамме куда больше машин! Мы выбрали десять самых интересных из них.
Вчера мы опубликовали первое видео с презентации серийной Весты Кросс в исполнении седан. И вы засыпали нас вопросами. Кирилл Милешкин изучил машину еще лучше, проехав на ней больше тысячи километров от Сочи до Волгограда, и постарался рассказать подробно обо всем, что вас интересует.
Удивленно привыкаем к тотальной экстрасенсорике нового Audi А6.
10 невиданных в России моделей Toyota
Компания Toyota входит в тройку мировых лидеров по объему производства автомобилей. В России японский автогигант предлагает 11 различных моделей. Однако в ее производственной гамме куда больше машин! Мы выбрали десять самых интересных из них.
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