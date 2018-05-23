10 невиданных в России моделей Toyota

Компания Toyota входит в тройку мировых лидеров по объему производства автомобилей. В России японский автогигант предлагает 11 различных моделей. Однако в ее производственной гамме куда больше машин! Мы выбрали десять самых интересных из них.

10 невиданных в России моделей Toyota Восемь серийных моделей Kia, которых не увидишь на российских дорогах, мы собрали тут.

Автомобили, которые являются бестселлерами в разных странах мира, вы найдете в этой публикации. И многие из них мы видели только на картинках!

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Фото: Toyota

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