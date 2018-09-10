В минувшие выходные в столице произошла массовая потасовка, один из участников которой решил использовать свой автомобиль в качестве тарана. В результате умышленного наезда пострадало более десяти человек.
Дела у российского подразделения Peugeot идут ни шатко ни валко, даже несмотря на то, что у компании в нашей стране есть сборочное производство, а в модельном ряду значатся сразу три кроссовера. Но вот в чем загвоздка: все кроссоверы везут из-за границы и на выходе получаются дорогими, а в России собирают только седан Peugeot 408 — не самый современный представитель теряющего популярность сегмента. Может, на других рынках у марки есть модели, которые смогли бы представлять интерес для наших покупателей? Что ж, давайте посмотрим, какие еще «пыжики» продаются в разных странах мира.
Читатель журнала «За рулем» напомнил, как важен микроклимат в автомобиле и что нужно делать для того, чтобы воздух в салоне оставался свежим. Если у вас есть свои хитрости, позволяющие продлить жизнь автомобилю и сэкономить на эксплуатации и ремонте, присылайте: авторы всех опубликованных советов получают хорошие призы.
Большой, рамный, дизельный — у обновленного внедорожника есть все, чтобы понравиться покупателю. Скоро автомобиль встанет на конвейер в России.
7 интересных Peugeot, которых нет в России (плюс бонус!)
Дела у российского подразделения Peugeot идут ни шатко ни валко, даже несмотря на то, что у компании в нашей стране есть сборочное производство, а в модельном ряду значатся сразу три кроссовера. Но вот в чем загвоздка: все кроссоверы везут из-за границы и на выходе получаются дорогими, а в России собирают только седан Peugeot 408 — не самый современный представитель теряющего популярность сегмента. Может, на других рынках у марки есть модели, которые смогли бы представлять интерес для наших покупателей? Что ж, давайте посмотрим, какие еще «пыжики» продаются в разных странах мира.
Французы не одиноки в своем «предвзятом» отношении к авторынку России. Так, линейка японской Honda съежилась у нас до двух кроссоверов, хотя еще как минимум десяток моделей этой марки могли пользоваться у нас неплохим спросом.
Десять моделей, которые Toyota не предлагает на нашем рынке, показаны тут.
8 серийных моделей Kia, которые не продаются в России, мы собрали в этой публикации.
Что предлагает на других рынках компания Mazda, читайте здесь.
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