7 интересных Peugeot, которых нет в России (плюс бонус!)

Дела у российского подразделения Peugeot идут ни шатко ни валко, даже несмотря на то, что у компании в нашей стране есть сборочное производство, а в модельном ряду значатся сразу три кроссовера. Но вот в чем загвоздка: все кроссоверы везут из-за границы и на выходе получаются дорогими, а в России собирают только седан Peugeot 408 — не самый современный представитель теряющего популярность сегмента. Может, на других рынках у марки есть модели, которые смогли бы представлять интерес для наших покупателей? Что ж, давайте посмотрим, какие еще «пыжики» продаются в разных странах мира.

Семь достойных вашего внимания автомобилей Peugeot, которые не продаются в России (и еще одно необычное транспортное средство), — в фотогалерее ниже.

7 интересных Peugeot, которых нет в России (плюс бонус!)

  • Французы не одиноки в своем «предвзятом» отношении к авторынку России. Так, линейка японской Honda съежилась у нас до двух кроссоверов, хотя еще как минимум десяток моделей этой марки могли пользоваться у нас неплохим спросом.
  • Десять моделей, которые Toyota не предлагает на нашем рынке, показаны тут.
  • 8 серийных моделей Kia, которые не продаются в России, мы собрали в этой публикации.
  • Что предлагает на других рынках компания Mazda, читайте здесь.

Фото: Peugeot

7 интересных Peugeot, которых нет в России (плюс бонус!)
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые