10 моделей Honda, которых нет в России

Материалы по теме15 отличных моделей Ford, которые проехали мимо России
Собственного производства в нашей стране у Хонды нет, а импорт обернулся высокой розничной ценой. Поговаривали даже, что российский филиал и вовсе свернет свою деятельность, однако злые языки, как выяснилось, возводили напраслину. И хотя всего два нынешних кроссовера — CR-V да Pilot — выбор не ахти какой, Honda по-прежнему в России присутствует.
Мы же, в свою очередь, решили пофантазировать, какие модели из числа тех, что продаются в других странах, могли бы украсить российскую программу продаж.
Все подробности — в фотогалерее ниже.
- Десять моделей, которые Toyota не предлагает на нашем рынке, показаны тут.
- 8 серийных моделей Kia, которые не продаются в России, мы собрали в этой публикации.
- Что предлагает на других рынках компания Mazda, читайте здесь.
Фото: Honda
Читать комментарии (1)