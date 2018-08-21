10 моделей Honda, которых нет в России

Лет пять назад у марки Honda в России был полноценный модельный ряд с довольно разнообразной техникой, однако кризис 2014 года едва не выкосил все подчистую. При этом на других рынках компания предлагает весьма интересные автомобили.

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Собственного производства в нашей стране у Хонды нет, а импорт обернулся высокой розничной ценой. Поговаривали даже, что российский филиал и вовсе свернет свою деятельность, однако злые языки, как выяснилось, возводили напраслину. И хотя всего два нынешних кроссовера — CR-V да Pilot — выбор не ахти какой, Honda по-прежнему в России присутствует.

Мы же, в свою очередь, решили пофантазировать, какие модели из числа тех, что продаются в других странах, могли бы украсить российскую программу продаж.

Все подробности — в фотогалерее ниже.

Десять моделей, которые Toyota не предлагает на нашем рынке, показаны тут.



8 серийных моделей Kia, которые не продаются в России, мы собрали в этой публикации.

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Фото: Honda