Volkswagen назвал дату премьеры нового Passat

Новое поколение немецкого седана бизнес-класса покажут на автосалоне в Детройте на следующей неделе.

Информации о будущей новинке крайне мало: североамериканское подразделение концерна ограничилось тизером, на котором изображено 19-дюймовое колесо автомобиля. А значит, речь идет о топовой версии, ведь более простые варианты получат 17- и 18-дюймовые колеса.

По многочисленным шпионским фотографиям можно сделать вывод, что новое поколение VW Passat будет напоминать увеличенную VW Jetta последнего поколения. Несмотря на то что немцы делают ставку на экологически чистые технологии, это поколение Пассата получит лишь версию с «мягким» гибридом, когда электромотор помогает при стартах и резких ускорениях.

По неофициальным данным, новичок будет базироваться на той же платформе MQB, что и нынешний Passat, но ее серьезно доработают. Интерьер получит более богатые материалы отделки. Не исключено, что уже в базовой версии Volkswagen Passat получит виртуальную приборную панель на базе широкоформатного экрана, а большинство кнопок в салоне станут сенсорными.

Основные рынки сбыта для нового поколения Volkswagen Passat — Северная Америка и Китай. На европейском рынке сегмент бизнес-седанов серьезно сокращается, но немцы оставят машину и здесь. Правда, производство нового Пассата будет переведено в Чехию на один из заводов Skoda. В Германии Volkswagen высвобождает мощности под производство электромобилей.

Фото: Volkswagen