Ford заменит EcoSport на Fiesta SUV

В модельном ряду Ford скоро произойдет рокировка — место EcoSport, который уже устарел и не пользуется популярностью, займет кроссовер Fiesta SUV.

Кроссовер на базе Ford Fiesta заменит EcoSport, не снискавший популярности в Европе. Ford уже приступил к тестированию нового небольшого внедорожника, который должен появиться в продаже в следующем году.

В компании надеются, что новая модель лишится недостатков нынешнего EcoSport: ее салон станет просторнее, а багажник — вместительнее. Более того, дверь багажника будет открываться не вбок, а вверх, как и у конкурентов.

Кроссовер Ford Fiesta может выглядеть примерно так

Судя по шпионским фотографиям, автомобиль должен стать выше, а его дизайн — более традиционным для Ford. Большие колеса и рейлинги на крыше завершат образ успешного городского кроссовера, и автомобиль уверенно вольется в сегмент, пишет британский Auto Express.

Новая модель почти наверняка будет оснащаться линейкой литровых трехцилиндровых бензиновых турбодвигателей EcoBoost и 1,5-литровым четырехцилиндровым дизелем. Не исключено, что в недорогой базовой версии будет предлагаться атмосферный мотор не самой свежей разработки — это один из излюбленных маркетинговых ходов компании. Работать двигатели будут в паре с 6-ступенчатыми механической или автоматической коробками передач. Система же полного привода станет опцией и позаимствуют ее у EcoSport.

Новый кроссовер Ford Fiesta будет конкурировать с Nissan Juke, Renault Captur, Skoda Kosmiq и Hyundai Creta. То есть стоимость новинки должна быть сопоставимой.

На днях Ford объявила об обновлении модели Mondeo, которая получила новые двигатели и автоматическую коробку.

В этом году должны начаться продажи четвертого поколения Ford Focus, узнать подробнее о котором можно здесь.

Фото: Auto Express