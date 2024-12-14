7800 км с недорогим китайским седаном: как едет? На чем сэкономили?

Changan Eado Plus отъездил в парке «За рулем» свыше трех месяцев

Из среднеразмерных седанов Changan Eado Plus на нашем рынке почти самый доступный. Поэтому, забирая его на длительный тест, я не ждал многого.

Первое впечатление действительно оказалось не самым позитивным: по Bluetooth работает музыка, но не получается вести телефонный разговор. Мелочь, однако с точки зрения ПДД наказуемая. Хотя наверняка ее можно исправить свежей прошивкой.

Удобный?

Посадка за рулем, как и почти во всех китайских седанах, высокая. Но свыкся я с ней быстро. Ее замечаешь, только если пересесть в Changan из какой-нибудь машины с иной геометрией.

Changan Eado Plus

Кресло простенькое, однако 6–7 часов в нем не напрягают вообще. За лето успел оценить, что оно имеет вентиляцию. Никаких обогревов в Eado Plus нет (надеюсь, это исправят). В холода приходится спасаться дистанционным запуском: нажму кнопку на брелоке минут за 15 до выезда и сажусь уже не в ледяной салон.

Что с электроникой?

Медиасистема простенькая и переведена местами небрежно. Зато есть неплохо работающее приложение для «отзеркаливания» смартфона на бортовой дисплей.

Картинка с камер кругового обзора на фоне других китайских машин посредственная. Зато они же работают как видеорегистратор, давая панорамный обзор. На кадре высвечиваются пиктограммы с основными параметрами движения: включение поворотников, нажатие на тормоз, скорость.

За вариант приборки с классическими циферблатами – огромное спасибо! Надоели «мультяшки». Одометр исчезает, стоит перевести коробку из режима Р. Вывести его показания можно, полистав меню маршрутного компьютера.

Про расход

По опыту, большинство «китайцев» не отличаются экономичностью. Необкатанный Changan поначалу напряг: первый бак в неспешном трассовом режиме он израсходовал в темпе 10 л/100 км. Потом расход резко пошел вниз, и к 3000 км в том же цикле «аппетит» был уже 6,5 л/100 км.

Передняя камера регистратора расположена в решетке радиатора. В дождь капли с нее сдувает, а вот в слякоть и снег обзора нет. В нашем климате лучше иметь объектив за лобовым стеклом в зоне очистки дворников.

Показатель можно было бы еще снизить, будь обороты двигателя пониже. На мой взгляд, 2500 об/мин на 110 км/ч и 2900 об/мин на 130 км/ч для низкого седана с 7‑ступенчатой коробкой – это многовато.

Карта памяти встроенного видеорегистратора вставляется в блок за педалями. Удобнее места не нашли?

Как едет?

Что касается динамики, после обкатки Eado Plus слегка перевыполнил заявленные в паспорте показатели. Вместо 200 км/ч и 9,3 с по нашим замерам получилось 202 км/ч и 9,2 с. Для сравнения: Skoda Octavia A7 с двигателем 1.4 той же мощности и аналогичным роботом разгоняется за 8,7 с, будучи примерно на 100 кг легче. А 150‑сильный Volkswagen Jetta с классическим автоматом показал 9,8 с.

Климат-контроль был адекватен в теплую погоду. А вот мокрый снег при 0 ºС на улице привел к постоянным запотеваниям стекол. Выход – или режим «всё на стекло», или приоткрытый люк. Радар адаптивного «круиза» эффективно топит налипающий снег. Да и в целом система работает очень адекватно на фоне большинства «китайцев».

Так что едет Changan шустро. По рулежке, конечно, это далеко не платформа MQB, хотя на фоне китайских кроссоверов седан определенно радует. Подвеска неплоха по энергоемкости и груба при срабатывании на отбой.

Итог

По итогам первых трех месяцев Eado Plus оставил приятное впечатление. Он не лишен недостатков, но для китайской машины за 2,4 млн они простительны. Посмотрим, что покажет ­зимняя эксплуатация.

Changan Eado Plus, 1.4T (150 л. с.), Р7

Изготовитель – Changan Automobile Group

Год выпуска – 2023

В эксплуатации «За рулем» – с июля 2024 года

Пробег на момент отчета – 7800 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–7800 км)*

Из них на бензин (АИ-92, средний расход 7,9 л/100 км) 32 758 ₽

32 758 ₽ ТО-0 (5000 км) 10 675 ₽

10 675 ₽ Общие расходы 43 433 ₽

43 433 ₽ Стоимость 1 км пробега 5,57 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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