Ford Mondeo получил новые моторы и автомат

Ford Mondeo, наконец, получил заслуженное обновление, которое коснулось не столько внешности, сколько начинки автомобиля.

Внешне обновленный Mondeo, представленный на автосалоне в Брюсселе, мало отличается от своего предшественника, но все же имеет ряд изменений. Решетка радиатора была изменена, а нижняя часть бампера получила новый декор. Противотуманные фары, как и фары головного света, стали светодиодными, а задние фонари теперь разделены надвое полоской хрома.

В салоне появился новый поворотный переключатель автоматической коробки передач. Кроме того, в салоне изменились материалы отделки: ткань сидений, аппликации на дверных ручках и вставки. В Форде обещают, что посадка в Mondeo стала удобнее, а материалы, которыми он обшит, — приятнее на ощупь.

В Европе будет продаваться универсал Mondeo с гибридной силовой установкой, состоящей из 2-литрового бензинового двигателя и компактного электромотора, суммарная мощность которых составляет 187 л.с., а также батареи емкостью 1,4 кВт/ч. Расход топлива такого универсала составит не более 4,4 литра на 100 км пути.

Модель получит и новую линейку дизельных двигателей EcoBlue. Мощность ее 2-литровых моторов, соответствующих нормам Евро-6, — 120, 150 и 190 л.с. В базовой комплектации эти агрегаты будут оснащаться 6-ступенчатой механической коробкой передач. За дополнительные деньги дилеры предложат 8-ступенчатый автомат, который пришел на смену 6-ступенчатому роботу PowerShift с двумя сцеплениями. Единственным же бензиновым мотором остается 1,5-литровый двигатель EcoBoost мощностью 165 л.с. Как и до рестайлинга, Mondeo будет опционально оснащаться системой полного привода, но доступны такие машины только европейским покупателям.

Автомобиль получит доработанный круиз-контроль, который сможет останавливать автомобиль, например, в пробках и возобновлять его движение без участия водителя в этом утомительном процессе. Другим новшеством стала система ограничения скорости с функцией распознавания дорожных знаков.

Другая новинка Ford — Focus четвертого поколения — уже побывала у нас на тесте, с результатами которого можно ознакомиться здесь.

На очереди еще одна новинка компании — представленный на днях в Детройте Explorer.

Фото: Ford