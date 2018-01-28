Ford Focus 2019: первый тест-драйв

Прагматичный дизайн
Ford Focus 2019 привезли в Вайрано-Патенору (Италия) в двух кузовах — хэтчбек и универсал. По сравнению с предшественником автомобиль выглядит дороже и динамичнее. Такой эффект дали удлиненный капот и отодвинутые на 94 мм назад передние стойки кузова. «Четвертый» Форд Фокус в целом крупнее модели 2013 года.
Что у хэтчбека, что у универсала крыша переходит в спойлер. И это не только дань спортивному дизайну: спойлер за счет аэродинамического эффекта разгружает заднюю ось. Горизонтальное исполнение фонарей тоже решает конструктивную задачу — благодаря такому их расположению удалось расширить проем багажника. Не узнать новый Фокус, если он едет впереди, не получится. Заднюю дверь украшает хромированная надпись «Focus».
Единственный недостаток спортивного дизайна — низкий дорожный просвет. У европейской версии Ford Focus под передним бампером всего 170 мм. Для России маловато. У конкурента Фокуса, Тойоты Corolla, дорожный просвет больше, а при адаптации для наших дорог производитель обещает приподнять ее еще на 50 мм.
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Искривление пространства
Первое, на что обращаешь внимание, заглядывая в салон нового Ford Focus, — простор, каким автомобиль предыдущего поколения похвастать не мог. Прежде всего, производителю удалось обеспечить комфорт пассажирам второго ряда — во многом благодаря тонким спинкам передних сидений с выштамповкой сзади. Пространство для ног здесь увеличилось на 50 мм. Водителю и тому, кто сидит рядом, тоже жаловаться не придется: просторнее стало за счет углублений на обивках дверей.
Салон нового Фокуса отделан мягким пластиком. Между передними сиденьями разместился удобный подлокотник с вместительной нишей. У водителя под рукой — необходимые розетки и USB-порты. В целом дизайн салона лаконичен. Лишних кнопок нет, а те, что остались, переместились в нижнюю часть центральной консоли. Восьмидюймовый дисплей мультимедиасистемы слегка приподнят. Шайба e-Shifter, как у Land Rover, позволяет вручную переключать передачи. Она занимает гораздо меньше места, чем классический селектор коробки передач.
Панель приборов — у них настоящие стрелки! — в Ford Focus 2019 чуть отодвинули от водителя. Впервые в европейской версии Фокуса появился Head-up Display — в бюджетном исполнении, с небольшим выдвигающимся экраном, на котором отображается скорость движения и другие данные.
Багажный отсек просторный, у хэтчбека он стал больше на 24 л (теперь он вмещает 341 л), а при сложенных сиденьях — аж на 92 л (1320 л), по сравнению с машиной прошлого поколения. В багажнике есть все необходимое: розетки, подсветка, крепеж для багажа. Под полом полно места и имеется ниша для докатки.
Модификации и оснащение
Ford Focus 4-го поколения — первый Форд, построенный на абсолютно новой платформе C2. Есть версии с 3-цилиндровыми бензиновыми турбомоторами и с 4-цилиндровыми дизельными. В паре с бензиновыми двигателями мощностью 125 и 150 л.с. и с дизельными мощностью 120 и 150 л.с. работает новый 8-ступенчатый автомат, способный подстраиваться под индивидуальный стиль вождения. В паре с остальными моторами доступна 6-ступенчатая механическая коробка, которая в результате модернизации стала чуть тише при работе.
У нового Фокуса много удобных функций. Автомобиль оснащен системой Infotainment, поддерживающей протоколы синхронизации смартфона с мультимедиасистемой Android Auto и Apple CarPlay. Имеется и целый комплекс ассистентов вождения под названием Ford Co-Pilot360, благодаря которому машина способна в нужные моменты подруливать, ускоряться и тормозить, анализируя дорожную обстановку. А еще электроника умеет распознавать пешеходов и разметку. Жаль, что на наших дорогах с их плохо различимой или вовсе стертой разметкой последняя функция неактуальна.
Поведение на дороге
Осмотрев и ощупав Focus со всех сторон, наконец-то выезжаем на полигон. Тестовый автомобиль — хэтчбек с дизельным 1,5-литровым мотором мощностью 120 л.с. — оказался на удивление резвым. На треке Фокус, ставший почти на 90 кг легче предшественника, хорошо держит прямую, легко и точно управляется, в том числе за счет увеличенной на 20% жесткости кузова. Заходим в поворот — Focus уверенно ныряет туда сам, водителю волноваться абсолютно не за что.
Едем по мокрой дороге (специальный душ на треке орошает отдельные участки). На скользком покрытии машину начинает разворачивать, но отвечающая за безопасность тонко настроенная система ESP вмешивается вовремя и осторожно, предотвращая занос.
То, что производитель поколдовал над подвеской, особенно ощущается на неровных участках трассы. Впервые Фокус оснастили адаптивным шасси с электронно-регулируемыми амортизаторами, которые подстраиваются под дорожные условия, оценивая данные от подвески, рулевого управления и тормозов. Спереди на Ford Focus — МакФерсон, сзади должна быть подвеска на связных рычагах, которую, к сожалению, проверить в деле не удалось: почему-то на тестовой модели оказалась упрощенная версия подвески. Но даже в таком варианте Фокус проглатывает неровности без колебаний и жестких ударов. В салоне при этом тихо благодаря продуманной шумоизоляции… и снова подвеске — снижению уровня шума способствуют новые шарниры.
Фокус — отличный автомобиль, чтобы на нем порезвиться. А кроме того, новая модель воплощает собой результат серьезной работы над ошибками. Избавившись от главной проблемы — нехватки места, Focus с его достойным оснащением ассистентами и экономичным мотором обыгрывает прямых конкурентов. Возможно, среди аргументов в пользу Форда окажется и его стоимость. В Европе цена на новый Focus будет начинаться от 18 тыс. евро (примерно 1,4 млн рублей).
Еще подробнее о первом тест-драйве Фокуса можно прочитать на AutoMPS
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