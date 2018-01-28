Ford Focus 2019: первый тест-драйв

Фокус 4-го поколения, один из финалистов конкурса «Автомобиль года в Европе 2019», приехал в Италию для серьезных испытаний: на полигоне его ждали разные виды дорог и даже затопленные участки. Один из основателей современного «За рулем» Петр Меньших изучил автомобиль в деталях.

Прагматичный дизайн

Ford Focus 2019 привезли в Вайрано-Патенору (Италия) в двух кузовах — хэтчбек и универсал. По сравнению с предшественником автомобиль выглядит дороже и динамичнее. Такой эффект дали удлиненный капот и отодвинутые на 94 мм назад передние стойки кузова. «Четвертый» Форд Фокус в целом крупнее модели 2013 года.

Что у хэтчбека, что у универсала крыша переходит в спойлер. И это не только дань спортивному дизайну: спойлер за счет аэродинамического эффекта разгружает заднюю ось. Горизонтальное исполнение фонарей тоже решает конструктивную задачу — благодаря такому их расположению удалось расширить проем багажника. Не узнать новый Фокус, если он едет впереди, не получится. Заднюю дверь украшает хромированная надпись «Focus».

Единственный недостаток спортивного дизайна — низкий дорожный просвет. У европейской версии Ford Focus под передним бампером всего 170 мм. Для России маловато. У конкурента Фокуса, Тойоты Corolla, дорожный просвет больше, а при адаптации для наших дорог производитель обещает приподнять ее еще на 50 мм.

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Искривление пространства

Первое, на что обращаешь внимание, заглядывая в салон нового Ford Focus, — простор, каким автомобиль предыдущего поколения похвастать не мог. Прежде всего, производителю удалось обеспечить комфорт пассажирам второго ряда — во многом благодаря тонким спинкам передних сидений с выштамповкой сзади. Пространство для ног здесь увеличилось на 50 мм. Водителю и тому, кто сидит рядом, тоже жаловаться не придется: просторнее стало за счет углублений на обивках дверей.

Салон нового Фокуса отделан мягким пластиком. Между передними сиденьями разместился удобный подлокотник с вместительной нишей. У водителя под рукой — необходимые розетки и USB-порты. В целом дизайн салона лаконичен. Лишних кнопок нет, а те, что остались, переместились в нижнюю часть центральной консоли. Восьмидюймовый дисплей мультимедиасистемы слегка приподнят. Шайба e-Shifter, как у Land Rover, позволяет вручную переключать передачи. Она занимает гораздо меньше места, чем классический селектор коробки передач.

Визуально кокпит выглядит легче, чем у машины прошлого поколения. Все элементы управления доступны.

Панель приборов — у них настоящие стрелки! — в Ford Focus 2019 чуть отодвинули от водителя. Впервые в европейской версии Фокуса появился Head-up Display — в бюджетном исполнении, с небольшим выдвигающимся экраном, на котором отображается скорость движения и другие данные.

Багажный отсек просторный, у хэтчбека он стал больше на 24 л (теперь он вмещает 341 л), а при сложенных сиденьях — аж на 92 л (1320 л), по сравнению с машиной прошлого поколения. В багажнике есть все необходимое: розетки, подсветка, крепеж для багажа. Под полом полно места и имеется ниша для докатки.

У хэтчбека стандартный объем багажника вырос на 25 л — до 341 л. Под ковриком есть место для докатки.

Модификации и оснащение

Ford Focus 4-го поколения — первый Форд, построенный на абсолютно новой платформе C2. Есть версии с 3-цилиндровыми бензиновыми турбомоторами и с 4-цилиндровыми дизельными. В паре с бензиновыми двигателями мощностью 125 и 150 л.с. и с дизельными мощностью 120 и 150 л.с. работает новый 8-ступенчатый автомат, способный подстраиваться под индивидуальный стиль вождения. В паре с остальными моторами доступна 6-ступенчатая механическая коробка, которая в результате модернизации стала чуть тише при работе.

У нового Фокуса много удобных функций. Автомобиль оснащен системой Infotainment, поддерживающей протоколы синхронизации смартфона с мультимедиасистемой Android Auto и Apple CarPlay. Имеется и целый комплекс ассистентов вождения под названием Ford Co-Pilot360, благодаря которому машина способна в нужные моменты подруливать, ускоряться и тормозить, анализируя дорожную обстановку. А еще электроника умеет распознавать пешеходов и разметку. Жаль, что на наших дорогах с их плохо различимой или вовсе стертой разметкой последняя функция неактуальна.

Впервые для нового Focus опционально доступно адаптивное шасси с электронно-регулируемыми амортизаторами. Они в течение миллисекунд оценивают данные от подвески, рулевого управления и тормозов и подстраивают характеристики амортизаторов.

Поведение на дороге

Осмотрев и ощупав Focus со всех сторон, наконец-то выезжаем на полигон. Тестовый автомобиль — хэтчбек с дизельным 1,5-литровым мотором мощностью 120 л.с. — оказался на удивление резвым. На треке Фокус, ставший почти на 90 кг легче предшественника, хорошо держит прямую, легко и точно управляется, в том числе за счет увеличенной на 20% жесткости кузова. Заходим в поворот — Focus уверенно ныряет туда сам, водителю волноваться абсолютно не за что.

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Едем по мокрой дороге (специальный душ на треке орошает отдельные участки). На скользком покрытии машину начинает разворачивать, но отвечающая за безопасность тонко настроенная система ESP вмешивается вовремя и осторожно, предотвращая занос.

То, что производитель поколдовал над подвеской, особенно ощущается на неровных участках трассы. Впервые Фокус оснастили адаптивным шасси с электронно-регулируемыми амортизаторами, которые подстраиваются под дорожные условия, оценивая данные от подвески, рулевого управления и тормозов. Спереди на Ford Focus — МакФерсон, сзади должна быть подвеска на связных рычагах, которую, к сожалению, проверить в деле не удалось: почему-то на тестовой модели оказалась упрощенная версия подвески. Но даже в таком варианте Фокус проглатывает неровности без колебаний и жестких ударов. В салоне при этом тихо благодаря продуманной шумоизоляции… и снова подвеске — снижению уровня шума способствуют новые шарниры.

Фокус — отличный автомобиль, чтобы на нем порезвиться. А кроме того, новая модель воплощает собой результат серьезной работы над ошибками. Избавившись от главной проблемы — нехватки места, Focus с его достойным оснащением ассистентами и экономичным мотором обыгрывает прямых конкурентов. Возможно, среди аргументов в пользу Форда окажется и его стоимость. В Европе цена на новый Focus будет начинаться от 18 тыс. евро (примерно 1,4 млн рублей).

Еще подробнее о первом тест-драйве Фокуса можно прочитать на AutoMPS