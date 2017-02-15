Ford показал новый вариант Focus

В Европе состоялась официальная премьера нового универсала Ford Focus Active Wagon 2019 модельного года.

Ford Focus
Ford Focus

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Универсал Ford Focus Active Wagon 2019 модельного года
Универсал Ford Focus Active Wagon 2019 модельного года

Пятидверный хэтчбек Ford Focus Active, а теперь еще и универсал Focus Active Wagon, заполнят нишу между легковыми автомобилями и кроссоверами. Семейство Ford Active отличается увеличенным клиренсом, доработанной подвеской и некоторыми системами, устанавливаемыми на кроссоверы.

Универсал Ford Focus Active Wagon 2019 модельного года и хэтчбек Ford Focus Active
Универсал Ford Focus Active Wagon 2019 модельного года и хэтчбек Ford Focus Active

Focus Active Wagon выглядит почти так же, как обычный универсал, но его дорожный просвет увеличен на 3 см спереди и на 3,4 см сзади. Кроме того, автомобиль отличает особый пластиковый обвес, несколько видоизмененные бамперы с серебристыми накладками, а также решетка радиатора.

Универсал Ford Focus Active Wagon 2019 модельного года
Универсал Ford Focus Active Wagon 2019 модельного года

Интерьер Focus Active отличается синей прострочкой сидений и ковриков, обшитыми кожей рулевым колесом и рычагом коробки передач и украшен цветными вставками, расположенными на центральной панели и дверях.

Универсал Ford Focus Active Wagon 2019 модельного года
Универсал Ford Focus Active Wagon 2019 модельного года

Автомобиль оснащен модифицированным шасси. Задняя подвеска универсала — независимая Short-Long Arm (SLA), в ее состав входят уникальные пружины, амортизаторы, стабилизаторы, а также поворотные кулаки с новой геометрией. В Ford заявляют, что система SLA обеспечивает «оптимальный баланс обработки неровностей дороги передней и задней подвесками», что позволяет универсалу ехать мягче.

Универсал Ford Focus Active Wagon 2019 модельного года
Универсал Ford Focus Active Wagon 2019 модельного года

Помимо обычных режимов езды, доступных остальным автомобилям Focus (Normal, Sport и Eco), линейка Active имеет дополнительные режимы Slippery и Trail для езды по грязи, снегу, льду и песку.

Линейка двигателей Ford Focus Active Wagon 2019 модельного года включает в себя два турбированных бензиновых агрегата EcoBoost и два турбодизеля EcoBlue. Бензиновый мотор объемом 1 литр имеет мощность 123 л.с., а его 1,5-литровый собрат — 148 л.с. Турбодизели — одинакового объема, равного 2 литрам, но разной степени форсировки — 118 и 148 л.с. Все моторы работают в паре либо с 6-ступенчатой механической, либо с 8-ступенчатым автоматом, передавая свою мощность исключительно на передние колеса.

Ford показал новый вариант Focus

Фото: Ford

Ford показал новый вариант Focus
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Отзывы о Ford Focus (2)

Ford 2007 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Наилучшая управляемость из всех знакомых, лично мне, автомобилей. Электронные прибамбасы, ABS, IVD и прочее, вполне достойные.

Недостатки:

Двигатель дохловат и прожорлив. Шумноват.

Комментарий:

Надежность на высоте, не ломается ничего.

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