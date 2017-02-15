Ford показал новый вариант Focus

В Европе состоялась официальная премьера нового универсала Ford Focus Active Wagon 2019 модельного года.

Универсал Ford Focus Active Wagon 2019 модельного года

Пятидверный хэтчбек Ford Focus Active, а теперь еще и универсал Focus Active Wagon, заполнят нишу между легковыми автомобилями и кроссоверами. Семейство Ford Active отличается увеличенным клиренсом, доработанной подвеской и некоторыми системами, устанавливаемыми на кроссоверы.

Универсал Ford Focus Active Wagon 2019 модельного года и хэтчбек Ford Focus Active

Focus Active Wagon выглядит почти так же, как обычный универсал, но его дорожный просвет увеличен на 3 см спереди и на 3,4 см сзади. Кроме того, автомобиль отличает особый пластиковый обвес, несколько видоизмененные бамперы с серебристыми накладками, а также решетка радиатора.

Универсал Ford Focus Active Wagon 2019 модельного года

Интерьер Focus Active отличается синей прострочкой сидений и ковриков, обшитыми кожей рулевым колесом и рычагом коробки передач и украшен цветными вставками, расположенными на центральной панели и дверях.

Универсал Ford Focus Active Wagon 2019 модельного года

Автомобиль оснащен модифицированным шасси. Задняя подвеска универсала — независимая Short-Long Arm (SLA), в ее состав входят уникальные пружины, амортизаторы, стабилизаторы, а также поворотные кулаки с новой геометрией. В Ford заявляют, что система SLA обеспечивает «оптимальный баланс обработки неровностей дороги передней и задней подвесками», что позволяет универсалу ехать мягче.

Универсал Ford Focus Active Wagon 2019 модельного года

Помимо обычных режимов езды, доступных остальным автомобилям Focus (Normal, Sport и Eco), линейка Active имеет дополнительные режимы Slippery и Trail для езды по грязи, снегу, льду и песку.

Линейка двигателей Ford Focus Active Wagon 2019 модельного года включает в себя два турбированных бензиновых агрегата EcoBoost и два турбодизеля EcoBlue. Бензиновый мотор объемом 1 литр имеет мощность 123 л.с., а его 1,5-литровый собрат — 148 л.с. Турбодизели — одинакового объема, равного 2 литрам, но разной степени форсировки — 118 и 148 л.с. Все моторы работают в паре либо с 6-ступенчатой механической, либо с 8-ступенчатым автоматом, передавая свою мощность исключительно на передние колеса.

Скоро в модельном ряду Ford появится новый бюджетный кроссовер Territory, но пока только для китайского рынка.

О плюсах и минусах Ford Focus читайте в нашем обзоре модели.

Фото: Ford