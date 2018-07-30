5 плюсов и две спорные особенности Ford Focus

Кузовное изобилие
В то время как другие автопроизводители снижают издержки, предлагая все меньше модификаций, Ford идет своей дорогой. Так, для Фокуса «голубой овал» предлагает сразу три типа кузова: седан, хэтчбек и универсал. Никто из конкурентов такого разнообразия обеспечить не может. Кстати, среди этих вариантов нет какого-то явного аутсайдера — все три пользуются сопоставимым спросом.
Адаптация к России
Фокусы изначально отменно адаптированы к российским дорогам и климату — они располагают увеличенным до 160 мм клиренсом, улучшенной шумоизоляцией, а также опциональным зимним пакетом с обогревом зеркал, передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей. Причем процесс адаптации продолжается в рабочем порядке. Так, с прошлой весны все российские Фокусы оснащаются дворниками с измененной геометрией поводка щетки. Это решение увеличило очищаемую зону на 30 мм в верхней части и на 16 мм в нижней — в ненастную погоду обзорность стала лучше.
Оснащение
По нафаршированности современным оборудованием Focus не уступает более современным одноклассникам. Еще в момент дебюта он предлагался с системой Active City Stop, способной автоматически тормозить перед препятствием. В те годы это было настоящим откровением. Кстати, после недавнего рестайлинга разработка получила апдейт: теперь система срабатывает на скорости до 50 км/ч (прежде — до 30 км/ч).
Кроме того, автопарковщик Active Park Assist научился парковать машину не только параллельно краю дороги, но и перпендикулярно.
Но самая интересная вещь — система Ford MyKey, позволяющая программировать ключи с индивидуальными настройками. Например, для себя оставить «безлимитный», а недавно получившему права отпрыску отдать экземпляр с зашитыми в него ограничением скорости, громкости работы магнитолы и предотвращением отключения ESP. Согласитесь, полезная штуковина.
Разумные цены
Базовый хэтч с 85-сильным мотором сейчас предлагается за 805 000 рублей. С учетом спецпредложений и бонуса за утилизацию он обойдется в 695 000 рублей. По нынешним временам — отличная цена. Со 105-сильным двигателем Focus стоит от 912 000 рублей. Доплата за роботизированную трансмиссию составит 40 000 рублей. Седан оценивается дороже на 10 000 рублей, универсал — на 20 000. За 125-сильную модификацию придется отдать 978 000 рублей. Если вам нужен турбированный 150-сильный Focus, готовьте 1 229 000 рублей. В этом случае за автомат доплачивать не придется.
Отточенная управляемость
Автопроизводители сейчас экономят как могут. Снаружи новые машины выглядят дорого-богато, но технически они зачастую упрощены относительно своих предшественников. В частности, пошла мода устанавливать заднюю многорычажную подвеску только на мощные версии, а базовые снабжать простой и дешевой упругой балкой. Даже Mercedes-Benz пошел на этот шаг со свежим А-классом. То же проделали Volkswagen со своим Гольфом и Audi c моделью А3. А вот у Фокуса все версии с многорычажной задней подвеской. Такая конструкция обеспечивает отточенную управляемость и высокую плавность хода — по этим аспектам Ford является одним из лидеров в сегменте. С балкой добиться столь породистых ходовых качеств было бы проблематично.
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Небесно-голубые стрелки — настоящее украшение интерьера. На экране трип-компьютера помещается множество полезной и не очень информации.
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В верхней части передней панели фордовцы установили 12-вольтовую розетку — лишней не будет!
Мало места
Мы привыкли, что с каждым новым поколением автомобили все просторнее. Однако с нынешним Фокусом все наоборот: по сравнению с предшественником в салоне стало теснее. Даже спереди чувствуешь себя зажатым: давит массивная центральная консоль и туннель между передними сиденьями. Сзади тоже мало «воздуха». В первую очередь это касается богатой версии Titanium — у нее более «пышные» спинки передних сидений.
Робот с норовом
Флагманская турбомодификация оснащена традиционной автоматической коробкой передач — надежной и удобной в эксплуатации. А вот для более доступных атмосферных версий в качестве альтернативы механике предлагается роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями (PowerShift). И к ней есть нарекания. Во-первых, водителю непросто спрогнозировать момент переключений. Во-вторых, срок службы робота меньше, чем ресурс традиционного автомата, что отпугивает потенциальных покупателей.
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