5 плюсов и две спорные особенности Ford Focus

В начале-середине нулевых Ford Focus был в России самой массовой иномаркой. И неспроста — специально для выпуска этой модели «голубой овал» построил в Ленинградской области новый завод. Сейчас Focus тоже востребован у соотечественников, хотя былого спроса не наблюдается — в прошлом году было реализовано 15 086 экземпляров, чего оказалось недостаточно даже для входа в топ-25 российского авторынка. Между тем у Фокуса есть как сильные стороны — возможно, недооцененные, так и слабые, которые мешают ему восстановить статус-кво.

Кузовное изобилие

В то время как другие автопроизводители снижают издержки, предлагая все меньше модификаций, Ford идет своей дорогой. Так, для Фокуса «голубой овал» предлагает сразу три типа кузова: седан, хэтчбек и универсал. Никто из конкурентов такого разнообразия обеспечить не может. Кстати, среди этих вариантов нет какого-то явного аутсайдера — все три пользуются сопоставимым спросом.

Четырехдверный Focus выглядит не так гармонично по сравнению с хэтчбеком и универсалом.

Адаптация к России

Фокусы изначально отменно адаптированы к российским дорогам и климату — они располагают увеличенным до 160 мм клиренсом, улучшенной шумоизоляцией, а также опциональным зимним пакетом с обогревом зеркал, передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей. Причем процесс адаптации продолжается в рабочем порядке. Так, с прошлой весны все российские Фокусы оснащаются дворниками с измененной геометрией поводка щетки. Это решение увеличило очищаемую зону на 30 мм в верхней части и на 16 мм в нижней — в ненастную погоду обзорность стала лучше.

Оснащение

Зона расположения лидара системы Active City Stop имеет независимый обогрев, что обеспечивает корректную работу даже при отсутствии обогрева всего лобового стекла.

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По нафаршированности современным оборудованием Focus не уступает более современным одноклассникам. Еще в момент дебюта он предлагался с системой Active City Stop, способной автоматически тормозить перед препятствием. В те годы это было настоящим откровением. Кстати, после недавнего рестайлинга разработка получила апдейт: теперь система срабатывает на скорости до 50 км/ч (прежде — до 30 км/ч).

Кроме того, автопарковщик Active Park Assist научился парковать машину не только параллельно краю дороги, но и перпендикулярно.

Но самая интересная вещь — система Ford MyKey, позволяющая программировать ключи с индивидуальными настройками. Например, для себя оставить «безлимитный», а недавно получившему права отпрыску отдать экземпляр с зашитыми в него ограничением скорости, громкости работы магнитолы и предотвращением отключения ESP. Согласитесь, полезная штуковина.

Разумные цены

Версия с кузовом универсал отнюдь не играет роль статиста — на дорогах грузопассажирские Фокусы встречаются очень часто.

Базовый хэтч с 85-сильным мотором сейчас предлагается за 805 000 рублей. С учетом спецпредложений и бонуса за утилизацию он обойдется в 695 000 рублей. По нынешним временам — отличная цена. Со 105-сильным двигателем Focus стоит от 912 000 рублей. Доплата за роботизированную трансмиссию составит 40 000 рублей. Седан оценивается дороже на 10 000 рублей, универсал — на 20 000. За 125-сильную модификацию придется отдать 978 000 рублей. Если вам нужен турбированный 150-сильный Focus, готовьте 1 229 000 рублей. В этом случае за автомат доплачивать не придется.

Отточенная управляемость

На нашем рынке наибольшей популярностью пользуется пятидверный хэтч, что вполне оправданно: и практичен, и выглядит круто.

Автопроизводители сейчас экономят как могут. Снаружи новые машины выглядят дорого-богато, но технически они зачастую упрощены относительно своих предшественников. В частности, пошла мода устанавливать заднюю многорычажную подвеску только на мощные версии, а базовые снабжать простой и дешевой упругой балкой. Даже Mercedes-Benz пошел на этот шаг со свежим А-классом. То же проделали Volkswagen со своим Гольфом и Audi c моделью А3. А вот у Фокуса все версии с многорычажной задней подвеской. Такая конструкция обеспечивает отточенную управляемость и высокую плавность хода — по этим аспектам Ford является одним из лидеров в сегменте. С балкой добиться столь породистых ходовых качеств было бы проблематично.

Салон отделан качественными материалами и хорошо оснащен. Вот только дизайн уже не выглядит свежим.

Небесно-голубые стрелки — настоящее украшение интерьера. На экране трип-компьютера помещается множество полезной и не очень информации.

В верхней части передней панели фордовцы установили 12-вольтовую розетку — лишней не будет!



Мало места

Запас пространства на втором ряду скромненький — от модели С-сегмента ждешь большего.

Мы привыкли, что с каждым новым поколением автомобили все просторнее. Однако с нынешним Фокусом все наоборот: по сравнению с предшественником в салоне стало теснее. Даже спереди чувствуешь себя зажатым: давит массивная центральная консоль и туннель между передними сиденьями. Сзади тоже мало «воздуха». В первую очередь это касается богатой версии Titanium — у нее более «пышные» спинки передних сидений.

По данным производителя, багажник седана вмещает 475 л, однако замеры ЗР показали, что здесь только 388 л.

Робот с норовом

Флагманская турбомодификация оснащена традиционной автоматической коробкой передач — надежной и удобной в эксплуатации. А вот для более доступных атмосферных версий в качестве альтернативы механике предлагается роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями (PowerShift). И к ней есть нарекания. Во-первых, водителю непросто спрогнозировать момент переключений. Во-вторых, срок службы робота меньше, чем ресурс традиционного автомата, что отпугивает потенциальных покупателей.