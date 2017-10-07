Новый Ford Explorer: разбираем его в деталях

Новое поколение популярного кроссовера внешне изменилось несильно, а вот технически подверглось серьезным переменам.

Ford Explorer
Ford Explorer

Ford > Explorer

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Новые Passat, Explorer, Kia Telluride и еще 7 премьер Детройтского автосалона

Сегодня в Детройте открывается ежегодный Североамериканский автосалон. Несмотря на то, что на него не приехало множество компаний, премьеры на NAIAS-2019 есть, причем довольно яркие.

Одной из ключевых является шестое поколение кроссовера Ford Explorer, которое пережило настоящую техническую революцию, хотя внешне практически не изменилось.

Все подробности — в нашей фотогалерее.

Новый Ford Explorer: разбираем его в деталях

Фото, видео: Ford

Новый Ford Explorer: разбираем его в деталях
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Отзывы о Ford Explorer (1)

Ford 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Привет!Странно как то!У нас это роскошь!А в штатах на таких сараях бабушки пенсионерки за хлебом в гипермаркеты гоняют!А виной всему самое лучшее транспортное налогообложение!Да и зарплаты у нас самые большие в Европе!Нам весты в три- дорого зато втюхивают!И уже прям в наглую просят за это один м...

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