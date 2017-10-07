Новый Ford Explorer: разбираем его в деталях

Новое поколение популярного кроссовера внешне изменилось несильно, а вот технически подверглось серьезным переменам.

Материалы по теме Новые Passat, Explorer, Kia Telluride и еще 7 премьер Детройтского автосалона

Сегодня в Детройте открывается ежегодный Североамериканский автосалон. Несмотря на то, что на него не приехало множество компаний, премьеры на NAIAS-2019 есть, причем довольно яркие.

Одной из ключевых является шестое поколение кроссовера Ford Explorer, которое пережило настоящую техническую революцию, хотя внешне практически не изменилось.

Все подробности — в нашей фотогалерее.

В рамках сокращения расходов Ford может закрыть заводы в Европе, в том числе и в России.

Обновленный Ford Explorer пятого поколения был представлен в России весной 2018 года. Сегодня он продается по цене от 2 889 000 до 3 414 000 рублей.

Фото, видео: Ford