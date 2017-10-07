Новый Ford Explorer: разбираем его в деталях

Сегодня в Детройте открывается ежегодный Североамериканский автосалон. Несмотря на то, что на него не приехало множество компаний, премьеры на NAIAS-2019 есть, причем довольно яркие.
Одной из ключевых является шестое поколение кроссовера Ford Explorer, которое пережило настоящую техническую революцию, хотя внешне практически не изменилось.
Все подробности — в нашей фотогалерее.
- В рамках сокращения расходов Ford может закрыть заводы в Европе, в том числе и в России.
- Обновленный Ford Explorer пятого поколения был представлен в России весной 2018 года. Сегодня он продается по цене от 2 889 000 до 3 414 000 рублей.
Фото, видео: Ford
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