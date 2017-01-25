Накануне индийское отделение Nissan представило версию компактного кроссовера Kicks, построенную на базе Дастера. У нас автомобиль тоже появится, но под другой маркой.

Глобальная версия Nissan Kicks построена на V-платформе, на которой также базируются Nissan Micra и Juke. Но для Индии был создан вариант на платформе B0, также давшей жизнь Renault Logan и Duster.

Внешне глобальная и индийская версия очень похожи и различаются лишь бамперами, более простым оформлением радиаторной решетки; двери полностью прикрывают пороги, а вместо заглушек в передних дверях появились небольшие треугольные окошки. При этом индийский Kicks значительно длиннее глобального: 4384 мм.

В салоне отличия серьезнее: приборная панель и блок управления однозонным климат-контролем позаимствованы у Renault Captur, здесь иные центральные воздуховоды системы вентиляции.

Появится машина и на нашем рынке, хотя в российском офисе и отказываются комментировать планы по выводу модели. «Ничего исключать нельзя, но никакой конкретной информации по Kicks на платформе B0 нет», — заявил «За рулем» пресс-секретарь отделения компании в РФ Роман Скольский.

Производство Nissan Kicks на платформе B0 в России будет локализовано. Как пишет «Ежедневный автомобильный журнал», ознакомившийся с планами по развитию марки Datsun в России, он появится у нас в 2020 году. Собирать машины планируется на мощностях АВТОВАЗа, проект носит кодовое имя RD3. Вероятнее всего, новый кроссовер Datsun вытеснит с российского рынка Nissan Juke, который к нам импортируется из Великобритании. Машину должны представить в августе следующего года на Московском международном автосалоне. В 2020 году Datsun хочет продать в России минимум 2,5 тыс. автомобилей новой модели.

По данным издания, в 2026 году у Datsun в гамме появится еще одна модель, носящая кодовое имя RD4. Машина будет построена на платформе CMF B-LS, на которой планируется создать и новое поколение Лады Гранты. Так что, вероятнее всего, речь идет о замене седана on-DO и хэтчбека mi-DO новыми перелицованными и доработанными моделями на базе все той же Гранты.

В прошлом году российское отделение Nissan представило концептуальный кросс-хэтч mi-DO, ориентированный на любителей рыбалки.

От рынка к рынку линейка Nissan серьезно отличается. Мы отобрали 10 крутых моделей компании, которые не продаются в России официально.

Фото: Nissan