Datsun mi-DO получил кросс-версию. Но купить ее не получится

Японская марка сделала на базе хэтчбека экспериментальный двухместный автомобиль для рыбаков.

А ведь начиналось все совсем иначе: многообещающий тизер давал надежду на то, что у альянса Renault-Nissan в России появится еще одна кросс-версия существующей модели. Ведь седан и универсал Lada Vesta Cross уже производятся, а на Московском международном автосалоне обещают показать и приподнятую вариант Renault Logan. Но все оказалось куда прозаичнее.

Еще в начале года российское отделение Datsun попросило через соцсети рассказать о любимом хобби и автомобиле, который бы идеально подходил для него. В итоге победили рыбаки, и в компании сделали уникальную версию хэтчбека mi-DO.

У машины с 1,6-литровым двигателем (87 л.с.) и механической коробкой передач, увеличили со 174 до 180 мм дорожный просвет. Особых инженерных усилий не понадобилось: обошлись проставками спереди и сзади. Немного поколдовали над 5-ступенчатой механической коробкой передач: конструктивно она осталась прежней, но главная пара здесь более короткая: 4,13:1 против 3,9:1 у обычного Datsun mi-DO. Двигатель снизу защищает алюминиевый щит толщиной 4 мм, были загерметизированы все дренажные отверстия и подкапотное пространство.

Чтобы придать автомобилю более грозный внедорожный вид, его окрасили матовым защитным составом, который обычно используется при тюнинге внедорожников. Появились пластиковые расширители колесных арок. Стандартные колеса были заменены на кованые с шинами Michelin Cross Climate. На крыше появилась светодиодная балка и багажник Thule объемом 330 литров.

Интерьер подвергся куда более серьезным изменениям. В салоне остались только передние сиденья, а всю заднюю часть кузова занимает шкаф со множеством отсеков для хранения палатки, рыболовных снастей, мелочовки. В нижнюю часть багажника встроен выдвижной столик. Хэтчбек доукомплектовали тросами (рывковым и буксировочным), шаклами, лопатой, топором и даже тентом с боковыми стенками.

Для хранения улова в салоне появился холодильник объемом 20 литров, который может поддерживать температуру в диапазоне от +2 до +10 градусов. Рядом примостилась походная кофеварка.

Естественно, получившийся автомобиль является всего лишь шоукаром и никакого серийного будущего у него нет. Правда, остается надежда, что в конце августа на Московском международном автосалоне Datsun все же покажет более простую кросс-версию одной из своих моделей. Продажи марки в России падают, и она нуждается в дополнительном привлечении внимания к своей продукции.

У Лады Калины, на базе которой сделаны обе российские модели Datsun, кросс-версия есть только в кузове универсал. Совсем скоро семейство Калина вольется в семейство Гранта — обновленный кросс-универсал уже засветился на дорогах.

Осенью прошлого года на российские Датсуны стали устанавливать 16-клапанные двигатели.

Фото: Datsun