Mazda в марте представит новый кроссовер

Японская компания анонсировала премьеру, подготовленную к автосалону в Женеве.

Mazda пока крайне скупа на официальную информацию, опубликовав единственный тизер и подтвердив, что это будет компактный кроссовер. На машину установят новый двигатель семейства Skyactiv-X, который дебютировал на новой «трешке».

Особенность этого силового агрегата в технологии SPCCI (Spark plug controlled compression igniton), то есть с системой воспламенения топлива от сжатия под управлением искрового зажигания. По словам представителей компании, этот силовой агрегат сочетает в себе производительность бензинового мотора и отдачу турбодизеля, при которой максимальный крутящий момент доступен уже с самых низов.

Судя по тизеру, новый кроссовер должен занять место между CX-3 и CX-5. Так, на фото машина не выглядит уж слишком компактной. Но не исключено, что речь идет и о совсем маленькой модели, которая получит индекс CX-2. Ее основными конкурентами в Европе могут стать Renault Captur и Peugeot 2008, а в России — Toyota C-HR и Nissan Juke.

Все подробности о новинке станут известны 5 марта, когда кроссовер будет рассекречен на автосалоне в Женеве.

Mazda работает над роторным двигателем нового поколения. Но он будет лишь генератором для электромотора на будущих моделях компании.

Все подробности о новом поколении Mazda 3 можно узнать из этого материала «За рулем».

Фото: Mazda