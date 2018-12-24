Все мечтают о новом роторном спорткаре Mazda, но…

Генеральный директор компании Акира Марумото заявил, что созданию преемника RX-8 мешает бизнес-среда.

Второе октября, когда Mazda официально объявила о возвращении роторного двигателя, стал одновременно и счастливым, и грустным днем для поклонников этого типа моторов. Радость от того, что слухи о работе над совершенно новым роторным двигателем оказались правдой, омрачилась тем, что делается это не так, как хотелось бы. Вместо того чтобы разрабатывать роторный двигатель для RX-9 или чего-то в этом роде, Mazda возвращает мотор только для подпитки электромоторов гибридной установки.

Но как же насчет нового спортивного автомобиля, работающего исключительно на бензине, используя для этого технологии Skyactiv-R? Ожидать этого в ближайшее время не стоит. В своем интервью Automotive News генеральный директор компании Акира Марумото заявил, что преемник RX-8 — «это мечта каждого в Mazda», но…

«Но сейчас мы не находимся в бизнес-среде, в которой мы можем сразу начать производство автомобилей с роторным двигателем. Одна из моих задач — создать среду, в которой мы сможем воплотить эту мечту в реальность», — расставляет точки над i господин Марумото.

Каким будет новый роторный двигатель Мазды и для чего он будет использоваться, можно узнать здесь.

Роторный спорткар Мазды стал легендой. Все началось в 1978 году с модели CX-7, о модификациях которой сняли фильм.

Фото: Mazda