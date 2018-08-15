Эволюция Mazda RX-7 за 4 минуты видео

Самый культовый спорткар фирмы Mazda сменил за свою историю всего три поколения, но модификаций были десятки, так что из них вполне можно сделать историю с картинками. Смотрим ее в формате видеоролика!

Энтузиасты с Ютуб-канала Cars Evolution смонтировали очередное видео на тему эволюции легендарного автомобиля. На сей раз им стало культовое японское купе Mazda RX-7 с роторно-поршневым двигателем.

Mazda RX-7 выпускалась с 1978 по 2002 год. Статус культового автомобиль получил в третьем поколении на волне роста популярности тюнинга во всем мире и его популяризации через фильмы типа «Форсаж» и компьютерные игры типа Need for Speed. RX-7 — одна из самых популярных у тюнеров моделей, а потому найти стоковой образец на вторичном рынке очень сложно. На смену RX-7 пришла идейно близкая RX-8, но поскольку у нее другой индекс, то в ролик ее решили не включать.

Последние пару лет ходят слухи, что Mazda намерена возродить роторное купе, но сама компания официально на эту тему пока ничего не заявляла.

О том, как менялся от поколения к поколению другой культовый японский спорткар — Toyota Supra — можно узнать здесь.

Эволюцию легендарного купе Nissan Skyline можно посмотреть здесь.

Фото, видео: YouTube