Новый Nissan Juke покажут в этом году

В продажу новый Juke, который станет больше и качественнее, должен будет поступить в начале 2020 года.

Нынешнее поколение модели выпускается уже почти десять лет и успело как следует устареть. Новый Nissan Juke получит платформу CMF-B, на которой, кстати, построена другая новинка альянса — Renault Clio.

О том, что ждать второго поколения кроссовера осталось недолго, в интервью Auto Express заявил руководитель отдела маркетинга Nissan Europe Хелен Пери. Его сослуживец, директор по планированию продуктов Nissan Питер Бедросян, на вопрос, будет ли электрическая версия автомобиля, назвал сочетание кроссовера и электромотора идеальным, так как это сегодня два основных тренда в автомире. Ранее главный креативный директор Nissan Широ Накамура заявлял, что следующее поколение останется экстравагантным.

Nissan Juke оказался очень успешным проектом бренда, дав жизнь целому классу автомобилей. Однако в последние годы у кроссовера появилось много сильных и более современных конкурентов, таких как Peugeot 2008, Renault Captur и даже Audi Q2, что вынуждает Nissan поторопиться с выпуском новой версии.

Дизайн новинки должен будет перекликаться с дизайном актуальной версии машины. Это высоко расположенные фары и рельефные колесные арки, но основные черты будут взяты у модели Qashqai. Известно, что колесная база Кашкая увеличится, что добавит пространства для ног задних пассажиров.

Архитектура салона Juke тоже будет пересмотрена и во многом повторит ту, что мы видим на новой Микре. Ожидается, что качество пластика улучшится, а медиасистема сможет поддерживать сервисы Apple CarPlay и Android Auto.

С переходом на новую платформу сменится и линейка двигателей. Появятся литровый трехцилиндровый бензиновый мотор, 1,5-литровый турбодизель и 1,6-литровый турбированный бензиновый агрегат мощностью около 190 л.с. Не исключено появление и гибридной силовой установки, аналогичной той, что мы видели на концепте Gripz, а также электрической версии. На автосалоне в Женеве в 2018 году представители компании заявили о планах постепенно электрифицировать все кроссоверы Nissan.

В компании Renault тоже работают над новым поколением кроссовера Captur, продажи которого начнутся через год.

О плюсах и минусах текущего поколения Nissan Juke можно узнать здесь.

Фото: Auto Express