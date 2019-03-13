Кроссовер Ford Fiesta будет похож на купе

Новый кроссовер Ford на базе городского хэтчбека Fiesta должен заменить провальный Ecosport и составить конкуренцию Nissan Juke.

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Новый кроссовер Ford был замечен во время испытаний на замерзшем озере. Пока еще безымянный, он базируется на модели Fiesta и должен заменить нынешний EcoSport, продажи которого идут очень плохо. Автомобиль, как обещают в компании, будет просторнее, получит вместительный по меркам класса багажник и более качественную отделку.

Как видно на снимках, Ford отказался от массивной двери багажника, открывающейся вбок, а линия крыши кроссовера настолько поката, что автомобиль, кажется, превратится в стильное кросс-купе. Что касается передней части автомобиля, то можно смело предположить, что она будет во многом похожа на перед Фиесты, с той же решеткой радиатора и фарами, но иным бампером и расширенными колесными арками.

Что касается двигателей, то новый компактный внедорожник Ford почти наверняка будет оснащаться новейшей линейкой малообъемных моторов, состоящей из 3-цилиндровых турбированных бензиновых агрегатов EcoBoost объемом 1 л, а также 1,5-литровым 4-цилиндровым дизелем.

Кроме того, у Ford есть возможность оснастить автомобиль в базовой комплектации атмосферным двигателем объемом 1,1 л, пишет Motor1, что значительно снизит начальную цену машины. Моторы будут работать в паре либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 6-ступенчатым автоматом.

Система полного привода может перекочевать на новинку с уходящего с рынка кроссовера EcoSport. Ее возможностей достаточно для езды в разных погодных условиях, но не для бездорожья. Вероятно, варианты 4WD предложат только с 1,5-литровым дизельным двигателем Ford EcoBlue и 6-ступенчатой МКП.

Судя по тому, что испытуемый автомобиль укутан в плотный камуфляж, ждать скорого старта продаж кроссовера не стоит. Он, скорее всего, появится примерно через год. Конкуренцию на рынке ему составят такие удачные и популярные кроссоверы, как Nissan Juke, новое поколение которого выйдет до конца 2019 года, Renault Kaptur, Skoda Kamiq который также является новинкой, и Opel Mokka, который может, всё-таки, вернется когда-нибудь на наш рынок по велению PSA.

EcoSport не может конкурировать с перечисленными автомобилями потому, что изначально он разрабатывался для рынка Южной Америки, из-за чего имеет скромные комплектации, странный по европейским меркам дизайн и на ходу оставляет желать лучшего. Ford же умеет делать отличные автомобили, и новым кроссовером обязательно это подтвердит. Благодаря более традиционному дизайну и современным моторам автомобиль должен быть столь же популярным, как и конкуренты.

Чем плох Ford Fiesta, на базе которого создается новый кроссовер компании, можно узнать здесь.

В скором времени в модельном ряду Ford может появиться еще один кроссовер, созданный на базе легендарного маслкара.

Фото: Motor1.com