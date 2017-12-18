Ford EcoSport из парка ЗР: как сэкономить на топливе

Полноприводный Форд Экоспорт с двухлитровым мотором и автоматом прослужил в парке «За рулем» 2,5 месяца и проехал за это время 4600 км. Средний расход по чекам составил 12,1 литра на 100 км, а стоимость километра пробега достигла 5 рублей — непозволительно много для кроссовера B‑класса! Но мы все-таки выяснили, где и как включается режим экономии.

Ford EcoSport

Ford EcoSport Изготовитель — «Соллерс — Набережные Челны»

Год выпуска — 2018

В эксплуатации «За рулем» — с августа 2018 года

Пробег на момент отчета — 9200 км

Если вы — владелец белого Mitsubishi Pajero Sport и днем 15 августа оставляли его на общественной парковке возле дома № 19 по улице Панфилова в подмосковных Химках, знайте: вам чертовски повезло. Ну и мне, разумеется, тоже. Дело в том, что несколькими минутами ранее я забрал новенький EcoSport для длительных испытаний и впервые разворачивался на нем в условиях ограниченного пространства. И всё бы ничего, но, поскольку камера заднего вида расположена в нижней части бампера, нужно всегда помнить про запаску, которая висит выше и выступает сантиметров на сорок . Я спохватился в самый последний момент…

Горловина без крышки (Easy Fuel) облегчает процесс заправки. Однако в жаркую погоду при резком нажатии заправочным пистолетом на клапан есть риск быть обрызганным топливом — при заправке лучше стоять чуть сбоку.

Решение оставить неуклюжий пластмассовый кофр на пятой двери российских модификаций Экоспорта (европейские обходятся без нее и смотрятся куда гармоничнее) расстраивает до глубины души. Причем это не единственный повод для эстетических страданий. Машины, собираемые в Набережных Челнах, вместо полноразмерного цветного дисплея трип-компьютера получили маленький монохромный экранчик времен Генри-младшего. Сегодня такой едва ли уместен даже в бюджетных автомобилях за полмиллиона рублей. А наш полноприводный EcoSport с 2-литровым 148‑сильным мотором и полным набором опций тянет без малого на полтора!

Впрочем, на этом моменте первые придирки к машине заканчиваются и начинается радость: от классно спрофилированного сиденья водителя, продуманной эргономики (я бы лишь поменял местами левый и правый блоки клавиш на рулевых ступицах), шустрой и понятной мультимедийки SYNC 3 и отменного звучания штатной аудиосистемы. В Европе на топовые Экоспорты ставят акустику Bang & Olufsen, но при столь классном звучании безымянных компонентов сожалеть об ее отсутствии в России не стоит. Кстати, при желании можно выключить музыку и наслаждаться тишиной — изоляция от всех видов шумов хороша и не заслуживает негатива в свой адрес.

Настройки рулевого управления и шасси — еще один козырь из кожуха запаски Экоспорта. Кроссовер почти по-фокусовски собран в поворотах, да и усилие на руле подобрано замечательно, но… Попробуете хоть раз пошустрить по-настоящему, и настроение испортится. Шестиступенчатый автомат невпопад подтыкает передачи, усилие на педали тóрмоза разнится едва ли не на каждом сантиметре ее хода, а расход топлива вмиг вырастает до космических показателей.

Монохромный дисплей трип-компьютера недотягивает размерами даже до спичечного коробка. Такой полагается всем российским модификациям Экоспорта. Маркетологам должно быть стыдно.

Основная эргономика хороша, но блоки кнопок на правой и левой рулевых ступицах неплохо бы поменять местами. Согласитесь, при свободной правой руке громкость ­аудиосистемы можно поменять и колесиком на консоли!



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Если прежде вы думали, что 14–15 литров на 100 км пробега — удел старых V6 мощностью свыше 200 л.с., вы думали правильно. Но теперь можете записывать в этот клуб еще и 148‑сильную рядную «четверку» Экоспорта.

Тут-то меня и начинает буквально разрывать изнутри на кусочки, потому что люди, именовавшие эту машину, совершили богомерзкий акт лицемерия (сравниться с ними могут разве что ребята, давшие имя Prince заурядному седану Daewoo в начале девяностых). Если Ford EcoSport и позволяет что-то экономить, то исключительно при неспешной езде по загородной трассе, где потребляет адекватные 7,5 л на 100 км пути. Если в нем и есть что-то от спорта, то параллели можно проводить разве что с шахматами. Даже с 2-литровым мотором это достаточно вялый автомобиль, отнюдь не способный дарить удовольствие от вождения. Да, шасси хорошее. Но без нормального двигателя, коробки и тормозной системы всё равно ­выходит беда.

Маневрируя в тесных дворах, нужно постоянно помнить про запаску на пятой двери. Камера заднего вида, как и датчики парктроника, расположена на бампере под кофром, а красные метки на проекции изображения с камеры не совпадают с реальным положением запаски.

К моменту этого отчета мы с Фордом отметили два с половиной месяца совместной жизни и проехали 4600 км. Несмотря на то что всё это время мы передвигались в пенси­онерском режиме, будто не ведая про кикдаун и в буквальном смысле кладя шнурки на акселератор, средний расход по чекам составил 12,1 литра на 100 км, а стоимость километра пробега достигла 5 рублей — непозволительно много для кроссовера B‑класса! Хорошо хоть, произво­дитель ­допускает использование АИ‑92.

Главная проблема двухлитрового полноприводного Экоспорта — чрезмерный расход топлива в городском цикле. При максимально спокойной и размеренной езде можно привезти результат 11 л/100 км. Если не будете особо заморачиваться, сожжете все 13–14 литров.

Восемьдесят процентов всех пройденных километров EcoSport преодолел именно на этом бензине. И оставшиеся 20% на АИ‑95 совершенно не убедили переплачивать 3–4 рубля за литр: показатели расхода и разгонной динамики остались прежними.

Пятая дверь, открывающаяся вбок, - это неудобно. За последнее десятилетие от этого решения отказались Toyota RAV4, Kia Sportage, Suzuki Vitara и многие другие. Зачем над нами издевается Ford? Вопрос риторический.

Машина проведет в редакции немало времени, в течение которого попробует ре­абилитироваться за удручающие первые впечатления. И какой-никакой шанс на снисхождение есть: в условиях снежной зимы полноприводная трансмиссия наверняка окажется как нельзя более кстати, а трех­ди­апазонные обогревы сидений и руль, греющийся по всей окружности обода, помогут слегка растопить наши сердца. Пока же полноприводный EcoSport с 2-литровым мотором и автоматом видится не лучшим выбором за свои деньги. Да и за чужие, пожалуй, тоже.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (4600–9200 км)* Расходы на содержание 23 800 руб.

Из них на бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 12,1 л/100 км) 23 800 руб.

Стоимость 1 км пробега 5,17 руб. *Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.