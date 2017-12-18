Обновленный Ford EcoSport: три цилиндра, автомат и полный привод

Наконец-то полноприводные Экоспорты начали оснащать автоматом! Тестируем самую востребованную на нашем рынке версию.

На бездорожье EcoSport хорош — в первую очередь благодаря отличной геометрической проходимости.

Компактный кроссовер Ford EcoSport даже близко не мог тягаться ­по объемам продаж с лидерами рынка Hyundai Creta и Renault Kaptur. Причин тому много. Неудачное время дебюта — как раз накануне обвала рубля в 2014 году. Откровенно дешевый интерьер, не отвечающий заявленной цене. И конечно, отсутствие полноприводной версии с автоматической коробкой. Но по дороге на конвейер в Набережных Челнах обновленный EcoSport проделал большую работу над ошибками.

Дождались

Наконец-то, полноприводные Экоспорты начали оснащать автоматом! Отныне в паре с 2-литровым Дюратеком (он и прежде сочетался с полным приводом, но сотрудничал исключительно с механикой) трудится проверенная 6-ступенчатая гидромеханическая коробка 6F35. Мощность двигателя подросла с 140 до 148 л.с., но в бак по-прежнему можно лить 92‑й бензин. И это хорошо, поскольку топливный аппетит не самый скромный: около 9,5 л на сотню в среднеактивном загородном режиме. Есть машины экономичнее.

Передняя панель абсолютно новая — центральную консоль венчает экран мультимедийной системы. В базовом исполнении он 4-дюймовый и обрамлен кнопками управления.

Обновившиеся приборы хороши. Правда, у российских машин дисплей трипкомпьютера монохромный, а не цветной, как у европейских.

Блок однозонного климат-контроля стал солиднее. Выбранная температура отображается на соответствующем регуляторе.

Камерой заднего вида с динамической разметкой дорестайлинговый EcoSport похвастать не мог.



Динамика не поражает воображение, но для уверенного перемещения как в городском потоке, так и при обгонах за городом возможностей силового агрегата более чем достаточно. Не хуже, чем у конкурентов. Но и не лучше.

Автомат нельзя назвать скорострелом, однако для Экоспорта, который никогда не претендовал на спортивные лавры, его талантов хватает. На «кикдаун» коробка ­реагирует не без задержки, но та практически исчезает, если перейти в режим Sport. А вот чего никак нельзя объяснить, так это упорства, с которым Ford продолжает размещать на рукоятке селектора клавиши ручного переключения передач. Жуть как неудобно! Когда появятся подрулевые рычажки?

Новый руль — новые подрулевые переключатели.

В отличие от европейских машин, имеющих подрулевые лепестки ручного режима переключения передач, у наших остались неудобные боковые клавиши на селекторе.

USB-разъем у салонного зеркала оценят те, кто пользуется видеорегистраторами.



Евроремонт

Бразильский акцент шасси сменился чистой европейской речью — реакции Экоспорта стали точнее. Небольшая раскачка и заметные крены практически сошли на нет. EcoSport филигранно прописывает повороты на извилистой загородной трассе.

Европейское воспитание обернулось довольно жестким характером на разбитой дороге. Еще не костотряс, но на грейдере он явно жестче предшественника. Впрочем, часть вины можно смело переложить на низкопрофильные шины 205/50 R17.

Диагонального вывешивания EcoSport больше не боится. После недолгих раздумий вращающиеся колеса притормаживаются, что позволяет передать больше момента на другие.

Диагоналку выдает лишь небольшой перекос дверей. Но проблем нет: двери открываются и закрываются с обычным усилием. Не возникает сложностей и с дверью багажника.

На бездорожье EcoSport хорош — в первую очередь благодаря отличной геометрической проходимости. Под поддоном картера (штатной защиты по-прежнему нет) я намерил 215 мм. Результат получен «на коленке», и мы обязательно перепроверим его в редакционном техцентре.

Ход подвески вполне приличный для небольшого кроссовера: 130 мм. Еще важнее то, что EcoSport не боится диагоналки: при вывешенных колесах он не тушуется и, подобно старшей Куге, с минимальной задержкой распределяет крутящий момент на колеса с лучшим сцеплением. Прежде EcoSport подобными талантами похвастать не мог.

Диагональное вывешивание успешно переваривает не только трансмиссия, но и кузов. Неловкую ситуацию выдает лишь легкий перекос между передними и задними дверями. Но я не заметил изменения в усилии их открывания, не возникло проблем и с закрыванием, чему позавидуют многие паркетники.

В теории автомат должен позволять комфортно ехать по грязи внатяг, но, увы, брать препятствия таким образом неудобно: мешает задемпфированный акселератор. В результате, когда хочешь ускориться, сначала — затишье, а затем — внезапный рывок вперед. На бездорожье такая дерготня не к месту.

Сердце дракона

Помимо уже знакомого 2-литрового Дюратека в гамме Экоспорта появился трехцилиндровый 1,5-литровый двигатель новой серии Dragon. По своим предельным возможностям (123 л.с., 151 Н·м) он близок к локализованному 1,6‑литровому мотору Sigma (122 л.с., 148 Н·м). Схожи и динамические показатели. Трехцилиндровый двигатель работает не с преселективом PowerShift, а с 6-ступенчатым автоматом 6F15. Базовая коробка — механическая.

Теперь младший в линейке двигатель — 1,5-литровый атмосферник Dragon мощностью 123 л.с. Дракон-то трехголовый, то бишь трехцилиндровый! Странный выбор, ведь в России есть «полноценный» локализованный 1,6‑литровый мотор схожей мощности. Но такова политика центрального офиса Ford. Видимо, там и слыхом не слыхивали о «любви» россиян к трехцилиндровым моторам. Доступен сей агрегат как с механикой, так и с автоматом - но только с передним приводом.

Грандиозной прыти от 123‑сильного Экоспорта ждать наивно. Первую сотню он набирает за долгие тринадцать секунд. Оно и понятно: энерговооруженность — меньше ста «лошадей» на тонну. Невыдающуюся динамику отчасти компенсируют сочный тембр, характерный для всех двигателей о трех цилиндрах, и умеренный расход топлива (минус литр относительно 2-литрового агрегата). Хотя тут стоит благодарить не столько двигатель, сколько отсутствие привода задних колес. В остальном характер переднеприводного Экоспорта такой же, как у версии со всеми ведущими.

Что еще?

С обновленным Экоспортом я познакомился полгода назад (ЗР, № 2, 2018) и порадовался новому интерьеру, не имеющему ничего общего с салоном дорестайлинговой версии. Массивная панель приборов отправилась в историю вместе с куцым инструментарием. Жаль только, что, в отличие от европейских машин, на наших не будет большого цветного дисплея трипкомпьютера — лишь скромный монохромный экран, вне зависимости от комплектации.

Новые передние сиденья удобнее прежних. У них чуть иной профиль и другие подголовники.

Для расположившихся в заднем ряду запас пространства минимальный. Российские машины лишены потолочных ручек.



На российских Экоспортах запаска висит на задней двери, на европейских ее нет вовсе, но это не решает важную проблему: багажник невелик.

Мультимедийная начинка богатая: от базовой системы с 4-дюймовым дисплеем до топовой SYNC с 8-дюймовым «телевизором».

С эргономикой и так был полный порядок, но в новом сиденье еще удобнее. Из одноклассников, пожалуй, только Skoda Yeti может похвастать столь же продуманным водительским местом. Жаль, что по дороге в Россию где-то потерялись потолочные ручки для задних пассажиров — у европейских машин они на месте.

Обновление фасада явно пошло на пользу Экоспорту. Увеличилась оптика, съехала вниз кромка капота.

Облик кроссовера разгрузился и стал приятнее глазу. Некрашеный пластик по «ватерлинии» тоже оказался в тему.

Сборка обновленного Экоспорта на бывшем Заводе малолитражных автомобилей в Набережных Челнах идет полным ходом. Со старой машиной мощности конвейера не были задействованы даже на треть, завод работал только в одну смену.

Обновленный EcoSport может исправить эту статистику. Главное, чтобы малину не испортил трехцилиндровый мотор — ­подобные ­деликатесы у нас любят не многие.

Автомат в сочетании с полным приводом! Три цилиндра для России? Вы серьезно?