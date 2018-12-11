Горячие баранки: устанавливаем обогрев руля

Если нет штатного обогрева руля, его можно установить. В распоряжение ЗР попали три подобных устройства, и эксперты оценили их возможности.

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Простейшее и самое дешевое обогревательное устройство представляет собой чехол на руль, подключаемый к 12‑вольтовой розетке. После того как баранка прогреется, надо обязательно отключить питающий провод — только после этого можно ехать. Комфорт при использовании такого устройства близок к нулю, но цена и простота установки подкупают — наверняка найдутся желающие приобрести из разряда аскетов.

Два других изделия по принципу действия и удобству пользования сравнимы со штатным обогревом, но требуют серьезной возни при установке — с разборкой руля и даже, при необходимости, его перетяжкой. Основные различия между этими комплектами — в используемых материалах, ком­плектации и цене.

Инструкция велит подсоединять нагревательные элементы через свободные токопроводящие полоски в подрулевом спиральном кабеле — так называемой улитке. Поэтому перед покупкой такого устройства надо выяснить (разобрать руль или покопаться в интернете), установлена ли улитка на вашей машине и есть ли у нее свободные токопроводы. Незадействованные контакты часто встречаются, например, у машин в недорогих комплектациях, которые для унификации с более дорогими версиями оснащены проводкой с запасом.

Простейшее из испытанных устройств — обогреваемая оплетка на руль — оставляет значительный участок баранки непрогретым.

Доработка руля в тюнинговом автоателье Color Glo обеспечивает практически равномерное распределение тепла.

Так выглядят на экране тепловизора нагре­вательные элементы двух установочных наборов. Тот, который желтый, - «Емеля», а ACV 4/4 покраснел: слишком горячо.



В установочных центрах обычно дорабатывают улитку, включая в счет оплату соответствующих работ. Для снижения потребляемого тока используют входящий в комплект блок питания, который повышает напряжение до трех десятков вольт. Если этого не сделать, штатные токопроводящие ленты улитки могут оплавиться.

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Объем работ солидный — неслучайно разработчики подобных устройств рекомендуют обращаться к профессиональным установщикам. Нужно удалить штатную отделку обода руля, предварительно приобретя новую (кожаную), обезжирить поверхность, ножом сделать углубления под проводку, приклеить нагревательные элементы, уложить проводку, красиво обтянуть потолстевший руль, подключиться к свободным дорожкам шлейфа.

Оба стационарных устройства включаются кнопкой с символом обогрева руля. Дизайном они, скорее всего, будут отличаться от штатных, поскольку практически у всех машин кнопки имеют прямоугольную форму, а не круглую. Зато облегчается монтаж — достаточно просто просверлить отверстие.

Можно предпочесть «гибридный» вариант теплой баранки. При перетяжке руля нагревательные элементы заделываем под обивку, а проводку заканчиваем малогабаритным разъемом. Подключаем ответную часть разъема, нагреваем баранку, выдергиваем штекер и пускаемся в путь. Дешево и сердито. Выглядит пристойно, и не придется вмешиваться в штатную электропроводку.

Установочный комплект обогрева руля повышенной безопасности ACV 4/4

Производитель не указан

Примерная цена 6000 руб.

Заявленная мощность 40–50 Вт

Питание через ленту улитки

Применяемость требуется не менее двух свободных дорожек в улитке

Ток потребления/ток через нагреватель 4,4/1,42 А Подойдет для рукастого фаната-самодельщика. Проводов в комплекте нет. Огромный блок питания массой 425 г (явно с чужого плеча) рассчитан на выходное напряжение 24 В (о чем свидетельствует наклейка), но производитель комплекта рекомендует увеличить его аж до 33 В, вывернув подстроечный ­резистор до предела. Нагрев чересчур сильный — рукам нестерпимо горячо. А чтобы создать комфортную температуру, подстроечный резистор на блоке питания лучше выставить на 19 В, при этом ток падает до 0,8 А. «Минус» рекомендуют брать с металлических деталей каркаса руля. В общем, установить сложно, но можно; работать должен исправно. Обогрев руля (чехол на руль)

Производитель не указан

Примерная цена 1950 руб.

Заявленная мощность не указана

Питание от гнезда 12 В

Применяемость без ограничений

Ток потребления 3,5 А Попавший к нам простейший обогреватель-чехол лишен опознавательных знаков, но в продаже встречается много аналогичных устройств в красивых упаковках. Схема использования едина: надеть чехол на рулевое колесо, подключить штекер к 12‑вольтовой розетке, подождать, пока руль нагреется, затем отключить провод от устройства и только после этого трогаться в путь, пользуясь запасенным теплом. Конечно, руль вскоре остынет, но к тому времени и салон должен будет прогреться. За простоту — пять, за дизайн и комфорт — два. Цена завышена. Нагрев чехла неравномерный: область у штекера остается холодной. Некоторые водители будут ездить, оставив штекер в гнезде, благо длинный провод позволяет, - а это небезопасно! Установочный комплект для обогрева руля легкового автомобиля «Емеля УК-Р»

Производитель Россия, ООО «Теплодом»

Примерная цена 4500 руб.

Заявленная мощность 32 Вт

Питание через ленту улитки

Применяемость требуется не менее двух свободных дорожек в улитке или дополнительный проводник параллельно шлейфу

Ток потребления/ток через нагреватель 2,5/0,85 А Комплект поставки самый богатый в нашей выборке: помимо проводов предусмотрены даже аэрозольный клей и нож. Блок питания малогабаритный, нерегулиру­емый. «Минус» рекомендовано брать с металлических частей каркаса руля. Объем установочных работ значительный. За некоторые операции, например за перетяжку руля, лучше не браться, если нет опыта. Инструкция оправданно советует обратиться за помощью в специализированное ателье.

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Какое устройство выбрать? Если решили замахнуться на стационарный вариант, «Емеля» чуть предпочтительнее прочих: лучше укомплектован и дешевле.

В столичном сервисе оборудование машины обогревом руля под ключ обойдется примерно в 16 тысяч рублей. Столько же порой нужно доплатить при покупке автомобиля в более богатой комплектации, предусматривающей штатный обогрев руля и еще пяток других полезных опций. Покупатели новых автомобилей, обратите на это внимание! Тем более что установленное на заводе оборудование лучше стороннего хотя бы потому, что на него распространяется фирменная гарантия. Обогреватели-чехлы годятся лишь для тех машин, в которых ­обогрев руля в принципе не предусмотрен.