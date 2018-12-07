Топ-3 самых востребованных зимних опций

В тройку самых востребованных зимних опций вошли только те, которые значительно облегчают жизнь автомобилистов в морозы. Никакого маркетинга.

Какие опции являются самыми незаменимыми в зимнее время года? Это вопрос не к экспертам, а к автомобилистам. Сегодня производители оснащают свои машины самыми разными подогревами, а также дистанционными запусками и прочими опциями, существенно упрощающими жизнь автовладельцев зимой.

О том, какие из этих опций являются самыми незаменимыми, компания Ford спросила у российских автомобилистов. Практически все автовладельцы (93%) считают «зимние пакеты» необходимыми в каждом автомобиле, и только 7% опрошенных, видимо, живущих в южных районах, не придают им никакого значения.

Тем, как укомплектованы их автомобили, довольны лишь 52% опрошенных. Недостаток же в зимних опциях испытывают 41% автомобилистов: все они хотели бы дооснастить свою машину.

Самой популярной зимней опцией оказался дистанционный запуск двигателя. Его считают обязательным к наличию 51% опрошенных. Второе место досталось обогреву лобового стекла по аналогии с задним, так как шкрябать его скребком у 29% опрошенных уже нет никаких сил. На третьем месте оказался обогрев сидений и руля, получившие 11% и 8,5% голосов.

Как видите, в топ-3 не попал ни обогрев заднего стекла, которое и замерзшее никому не мешает, ни, например, обогрев форсунок омывателя, ни резиновые коврики или бескаркасные дворники.

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