Самые агрессивные водители живут в Челябинске

В ходе исследования также выяснилось, что только треть российских автолюбителей не участвовали в ДТП, причем женщины попадают в аварии реже мужчин.

Как часто российские автомобилсты попадают в аварии? Это с помощью серии опросов выяснили аналитики «Авито Авто». В ДТП побывали 69% российских водителей, причем 49% попадали в аварии один или два раза за водительскую карьеру; 17% — от трех до пяти раз. И у 1% опрошенных аварии случались более 10 раз.

Мужчины попадают в аварии на 19% чаще женщин, 46% представительниц прекрасного пола ни разу не попадали в ДТП, среди мужчин таких только 27%.

Бытует мнение, что молодые водители попадают в ДТП чаще всего. Выяснилось, что, напротив, 53% автолюбителей в возрасте 18–25 лет ни разу не участвовали в ДТП, а 38% — 1–2 раза. Среди тех, кому от 26 до 45 лет, ни разу не попадали в аварии 29%, а в возрастной категории старше 45 лет — 27%. С возрастом в три раза увеличивается число водителей, участвовавших в трех-пяти авариях: с 7 до 21%.

70% наших водителей предпочитают классический, умеренный стиль вождения, 19% признались, что ездят агрессивно и очень быстро, а 6% предпочли медленный и спокойный стиль. 5% россиян не вписались в рамки — их стиль вождения зависит от настроения, ситуации и скорости потока.

Среди женщин гораздо больше тех, кто выбирает умеренный (76%) и медленный (8%) стиль вождения. У мужчин эти показатели — 68% и 6% соответственно. Практикующих агрессивный стиль вождения дам всего 13%, среди мужчин таких 20%.

Больше всего аккуратных и спокойных водителей живет в Ставропольском крае — 44% автовладельцев там не участвовали в ДТП и лишь 14% предпочитают агрессивный стиль вождения. Экстремалы проживают в Челябинске — 29% суровых челябинских мужчин практикуют агрессивный стиль вождения. Опасно ездят водители также в Свердловской и Новосибирской областях, где сторонников агрессивной езды 29% и 24% соответственно. Впрочем, этот показатель напрямую с аварийностью не связан, например, в Челябинске 25% водителей никогда не участвовали в авариях, и это далеко не худший показатель. Самые аварийные регионы — Пермский край и Татарстан — только 19% респондентов из этих регионов не попадали в аварии. При этом лишь 22% пермяков и 18% жителей Татарстана практикуют опасный стиль езды.

В заключение отметим, что с возрастом люди становятся сдержаннее за рулем, они начинают больше «прислушиваться» к своим возможностям, ведь с возрастом снижается скорость реакции, а утомляемость наступает быстрее. А возможно, с возрастом люди просто становятся мудрее. В категории 18–25 лет агрессивный стиль предпочитают 31% респондентов, в категории 26–45 лет —19%, от 46 лет доля лихачей снижается до 9%.

В опросе приняли участие 5000 водителей из различных регионов России.

Рейтинг регионов по доле водителей, не участвовавших в ДТП

Рейтинг регионов по доле сторонников агрессивного стиля вождения (по возрастанию)

Регион

Доля

Регион

Доля

1

Ставропольский край

44%

1

Воронежская область

14%

2

Калининградская область

42%

2

Ставропольский край

14%

3

Волгоградская область

40%

3

Самарская область

15%

4

Ростовская область

38%

4

Волгоградская область

16%

5

Краснодарский край

37%

5

Московская область

16%

6

Саратовская область

32%

6

Нижегородская область

16%

7

Республика Башкортостан

30%

7

Республика Татарстан

18%

8

Самарская область

30%

8

Республика Башкортостан

18%

9

Санкт-Петербург

28%

9

Саратовская область

19%

10

Свердловская область

28%

10

Калининградская область

19%

11

Московская область

26%

11

Москва

19%

12

Челябинская область

25%

12

Санкт-Петербург

20%

13

Новосибирская область

25%

13

Краснодарский край

21%

14

Воронежская область

25%

14

Ростовская область

21%

15

Москва

25%

15

Пермский край

22%

16

Нижегородская область

24%

16

Новосибирская область

23%

17

Республика Татарстан

19%

17

Свердловская область

24%

18

Пермский край

19%

18

Челябинская область

29%

Вся Россия

31%

Вся Россия

19%

Фото: depositphotos.com

Самые агрессивные водители живут в Челябинске
Самые агрессивные водители живут в Челябинске
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