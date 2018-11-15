Самые агрессивные водители живут в Челябинске

В ходе исследования также выяснилось, что только треть российских автолюбителей не участвовали в ДТП, причем женщины попадают в аварии реже мужчин.

Как часто российские автомобилсты попадают в аварии? Это с помощью серии опросов выяснили аналитики «Авито Авто». В ДТП побывали 69% российских водителей, причем 49% попадали в аварии один или два раза за водительскую карьеру; 17% — от трех до пяти раз. И у 1% опрошенных аварии случались более 10 раз.

Мужчины попадают в аварии на 19% чаще женщин, 46% представительниц прекрасного пола ни разу не попадали в ДТП, среди мужчин таких только 27%.

Бытует мнение, что молодые водители попадают в ДТП чаще всего. Выяснилось, что, напротив, 53% автолюбителей в возрасте 18–25 лет ни разу не участвовали в ДТП, а 38% — 1–2 раза. Среди тех, кому от 26 до 45 лет, ни разу не попадали в аварии 29%, а в возрастной категории старше 45 лет — 27%. С возрастом в три раза увеличивается число водителей, участвовавших в трех-пяти авариях: с 7 до 21%.

70% наших водителей предпочитают классический, умеренный стиль вождения, 19% признались, что ездят агрессивно и очень быстро, а 6% предпочли медленный и спокойный стиль. 5% россиян не вписались в рамки — их стиль вождения зависит от настроения, ситуации и скорости потока.

Среди женщин гораздо больше тех, кто выбирает умеренный (76%) и медленный (8%) стиль вождения. У мужчин эти показатели — 68% и 6% соответственно. Практикующих агрессивный стиль вождения дам всего 13%, среди мужчин таких 20%.

Больше всего аккуратных и спокойных водителей живет в Ставропольском крае — 44% автовладельцев там не участвовали в ДТП и лишь 14% предпочитают агрессивный стиль вождения. Экстремалы проживают в Челябинске — 29% суровых челябинских мужчин практикуют агрессивный стиль вождения. Опасно ездят водители также в Свердловской и Новосибирской областях, где сторонников агрессивной езды 29% и 24% соответственно. Впрочем, этот показатель напрямую с аварийностью не связан, например, в Челябинске 25% водителей никогда не участвовали в авариях, и это далеко не худший показатель. Самые аварийные регионы — Пермский край и Татарстан — только 19% респондентов из этих регионов не попадали в аварии. При этом лишь 22% пермяков и 18% жителей Татарстана практикуют опасный стиль езды.

В заключение отметим, что с возрастом люди становятся сдержаннее за рулем, они начинают больше «прислушиваться» к своим возможностям, ведь с возрастом снижается скорость реакции, а утомляемость наступает быстрее. А возможно, с возрастом люди просто становятся мудрее. В категории 18–25 лет агрессивный стиль предпочитают 31% респондентов, в категории 26–45 лет —19%, от 46 лет доля лихачей снижается до 9%.

В опросе приняли участие 5000 водителей из различных регионов России.

Рейтинг регионов по доле водителей, не участвовавших в ДТП

Рейтинг регионов по доле сторонников агрессивного стиля вождения (по возрастанию)

Регион Доля



Регион Доля 1 Ставропольский край 44%

1 Воронежская область 14% 2 Калининградская область 42%

2 Ставропольский край 14% 3 Волгоградская область 40%

3 Самарская область 15% 4 Ростовская область 38%

4 Волгоградская область 16% 5 Краснодарский край 37%

5 Московская область 16% 6 Саратовская область 32%

6 Нижегородская область 16% 7 Республика Башкортостан 30%

7 Республика Татарстан 18% 8 Самарская область 30%

8 Республика Башкортостан 18% 9 Санкт-Петербург 28%

9 Саратовская область 19% 10 Свердловская область 28%

10 Калининградская область 19% 11 Московская область 26%

11 Москва 19% 12 Челябинская область 25%

12 Санкт-Петербург 20% 13 Новосибирская область 25%

13 Краснодарский край 21% 14 Воронежская область 25%

14 Ростовская область 21% 15 Москва 25%

15 Пермский край 22% 16 Нижегородская область 24%

16 Новосибирская область 23% 17 Республика Татарстан 19%

17 Свердловская область 24% 18 Пермский край 19%

18 Челябинская область 29%

Вся Россия 31%



Вся Россия 19%

В рейтинге российских городов по качеству дорог и парковок лидирует Чеченская республика, а последнее место занял город Рубцовск Алтайского края.

В незнакомых местах и зарубежных поездках россияне водят гораздо аккуратнее, чем дома.

Каков он — среднестатистический российский водитель, о чем мечтает и на чем ездит? Ответы вы также найдете в нашей публикации.



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