Самые агрессивные водители живут в Челябинске

Как часто российские автомобилсты попадают в аварии? Это с помощью серии опросов выяснили аналитики «Авито Авто». В ДТП побывали 69% российских водителей, причем 49% попадали в аварии один или два раза за водительскую карьеру; 17% — от трех до пяти раз. И у 1% опрошенных аварии случались более 10 раз.
Мужчины попадают в аварии на 19% чаще женщин, 46% представительниц прекрасного пола ни разу не попадали в ДТП, среди мужчин таких только 27%.
Бытует мнение, что молодые водители попадают в ДТП чаще всего. Выяснилось, что, напротив, 53% автолюбителей в возрасте 18–25 лет ни разу не участвовали в ДТП, а 38% — 1–2 раза. Среди тех, кому от 26 до 45 лет, ни разу не попадали в аварии 29%, а в возрастной категории старше 45 лет — 27%. С возрастом в три раза увеличивается число водителей, участвовавших в трех-пяти авариях: с 7 до 21%.
70% наших водителей предпочитают классический, умеренный стиль вождения, 19% признались, что ездят агрессивно и очень быстро, а 6% предпочли медленный и спокойный стиль. 5% россиян не вписались в рамки — их стиль вождения зависит от настроения, ситуации и скорости потока.
Среди женщин гораздо больше тех, кто выбирает умеренный (76%) и медленный (8%) стиль вождения. У мужчин эти показатели — 68% и 6% соответственно. Практикующих агрессивный стиль вождения дам всего 13%, среди мужчин таких 20%.
Больше всего аккуратных и спокойных водителей живет в Ставропольском крае — 44% автовладельцев там не участвовали в ДТП и лишь 14% предпочитают агрессивный стиль вождения. Экстремалы проживают в Челябинске — 29% суровых челябинских мужчин практикуют агрессивный стиль вождения. Опасно ездят водители также в Свердловской и Новосибирской областях, где сторонников агрессивной езды 29% и 24% соответственно. Впрочем, этот показатель напрямую с аварийностью не связан, например, в Челябинске 25% водителей никогда не участвовали в авариях, и это далеко не худший показатель. Самые аварийные регионы — Пермский край и Татарстан — только 19% респондентов из этих регионов не попадали в аварии. При этом лишь 22% пермяков и 18% жителей Татарстана практикуют опасный стиль езды.
В заключение отметим, что с возрастом люди становятся сдержаннее за рулем, они начинают больше «прислушиваться» к своим возможностям, ведь с возрастом снижается скорость реакции, а утомляемость наступает быстрее. А возможно, с возрастом люди просто становятся мудрее. В категории 18–25 лет агрессивный стиль предпочитают 31% респондентов, в категории 26–45 лет —19%, от 46 лет доля лихачей снижается до 9%.
В опросе приняли участие 5000 водителей из различных регионов России.
|
Рейтинг регионов по доле водителей, не участвовавших в ДТП
|
Рейтинг регионов по доле сторонников агрессивного стиля вождения (по возрастанию)
|
Регион
|
Доля
|
Регион
|
Доля
|
1
|
Ставропольский край
|
44%
|
1
|
Воронежская область
|
14%
|
2
|
Калининградская область
|
42%
|
2
|
Ставропольский край
|
14%
|
3
|
Волгоградская область
|
40%
|
3
|
Самарская область
|
15%
|
4
|
Ростовская область
|
38%
|
4
|
Волгоградская область
|
16%
|
5
|
Краснодарский край
|
37%
|
5
|
Московская область
|
16%
|
6
|
Саратовская область
|
32%
|
6
|
Нижегородская область
|
16%
|
7
|
Республика Башкортостан
|
30%
|
7
|
Республика Татарстан
|
18%
|
8
|
Самарская область
|
30%
|
8
|
Республика Башкортостан
|
18%
|
9
|
Санкт-Петербург
|
28%
|
9
|
Саратовская область
|
19%
|
10
|
Свердловская область
|
28%
|
10
|
Калининградская область
|
19%
|
11
|
Московская область
|
26%
|
11
|
Москва
|
19%
|
12
|
Челябинская область
|
25%
|
12
|
Санкт-Петербург
|
20%
|
13
|
Новосибирская область
|
25%
|
13
|
Краснодарский край
|
21%
|
14
|
Воронежская область
|
25%
|
14
|
Ростовская область
|
21%
|
15
|
Москва
|
25%
|
15
|
Пермский край
|
22%
|
16
|
Нижегородская область
|
24%
|
16
|
Новосибирская область
|
23%
|
17
|
Республика Татарстан
|
19%
|
17
|
Свердловская область
|
24%
|
18
|
Пермский край
|
19%
|
18
|
Челябинская область
|
29%
|
Вся Россия
|
31%
|
Вся Россия
|
19%
- В рейтинге российских городов по качеству дорог и парковок лидирует Чеченская республика, а последнее место занял город Рубцовск Алтайского края.
- В незнакомых местах и зарубежных поездках россияне водят гораздо аккуратнее, чем дома.
- Каков он — среднестатистический российский водитель, о чем мечтает и на чем ездит? Ответы вы также найдете в нашей публикации.
Фото: depositphotos.com
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