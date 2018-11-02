Россияне признались, что за рубежом водят аккуратнее, чем дома

Как ездят в России, мы знаем не понаслышке, а как себя ведут те же россияне за рубежом, они признались сами. И выходит, что ездят они там гораздо осмотрительнее!

62% путешественников, имеющих опыт аренды машины за рубежом, признались, что водили автомобиль аккуратнее, чем дома. Вопросы задавали тем россиянам, которые в последние два года брали автомобиль на прокат за границей с помощью сервиса путешествий OneTwoTrip или покупали туры и бронировали машины уже на месте.

На вопрос: что в первую очередь влияло на их стиль вождения за границей (разрешалось выбрать несколько вариантов ответов), 67% респондентов ответили, что это нежелание платить высокие штрафы, а на втором месте ответ — нежелание контактировать с местной полицией — 47%. Менее популярны оказались ответы — нежелание платить франшизу в случае повреждения арендуемого автомобиля (39%), непривычное дорожное движение (30%) и непривычный автомобиль (27%).

В среднем, культуру вождения в той стране, где они арендовали автомобиль, а это по большей части европейские страны, 58% россиян оценили выше, чем у нас, 22% считают, что она хуже, чем в России, остальные разницы не увидели.

66% полагают, что за границей дороги лучше российских, 29% не нашли разницы, 5% арендовали авто в таких странах, которые уступают России по уровню дорожной инфраструктуры.

В каких странах российские туристы чаще всего арендуют автомобиль? Это стало темой исследования, проведенного ранее.

Летом «За рулем» проводил опрос, как россияне готовят свои автомобили перед дальними поездками. Выяснилось, что 4,2% ничего специально не делают, полагаясь на каско и пакет «Помощь на дороге».



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