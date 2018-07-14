Едем в отпуск на автомобиле! А мы его подготовили? Наш опрос

Сезон отпусков в разгаре. Кто-то летит самолетом в Турцию и на Кипр, а кто-то предпочитает путешествовать на автомобиле. Как россияне готовят свои машины к дальней дороге, выяснилось в ходе онлайн-опроса.

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Насколько тщательно относятся владельцы к подготовке машин для дальних путешествий, выясняли специалисты аналитического агентства «Автостат» и издательства «За рулем». Как показали итоги опроса, около 60% автопутешественников во избежание дорожных поломок считают необходимым накануне поездки подвергнуть автомобиль хоть какой-то технической подготовке. При этом 26% респондентов (каждый четвертый) обязательно проходят внеплановое ТО, 18% проводят диагностику ходовой части и подтяжку болтов самостоятельно, около 15% обращаются за помощью к знакомому механику.

Однако более 40% автовладельцев вообще не считают нужным готовить автомобиль к дорожным неприятностям. Как показал опрос, 4,2% уверены, что все проблемы можно решить с помощью каско или пакета «Помощь на дороге». Более 8% респондентов ограничивают подготовку тем, что берут с собой канистру бензина и ящик с инструментами. «Главное — не заблудиться в незнакомом месте», — считают 11% участников исследования и перед поездкой лишь запасаются картами и проверяют работу навигатора. 14,4% опрошенных никак не готовят автомобиль, потому что уверены: в случае непредвиденной поломки всегда можно получить помощь в придорожных СТО.

Среди респондентов есть категория автовладельцев (3,3%), которые считают необходимым перед путешествием только освежить масло и заменить фильтры — однако вряд ли это можно считать серьезной подготовкой, тем более что меняют расходники обычно на исходе срока службы, установленного производителем.

Результаты опроса комментирует эксперт «За рулем» Алексей Ревин:

В дальней дороге нагрузки на мотор будут выше, чем когда машина совершает короткие «перебежки» от дома до работы. Свежее масло позволит облегчить двигателю работу в условиях больших нагрузок и жаркой погоды, ведь, согласитесь, путешествуют обычно в сторону более южных краев, чем те, в которых живут.

Треть путешествующих обращает особое внимание на ходовую часть автомобиля, и это тоже радует. Инфраструктура наших дорог все ближе подтягивается к цивилизованному уровню, а вот качество дорожного покрытия по-прежнему оставляет желать лучшего. Причем изменение состояния дорог происходит зачастую неожиданно, безо всяких предупреждений. И вот уже подуставшая шаровая опора или рулевая тяга может не выдержать внезапно появившихся на пути автомобиля колдобин.

А вот число запасающихся топливом в дорогу довольно мало, и это, я считаю, неправильно. Дефицита давно нет, но вероятность заправиться совсем плохим бензином остается.

Навигация — величайшее изобретение для путешествующих, которое стоит в ряду открытий человечества сразу за магнитным компасом. Помимо ответа на вопрос «где я?», навигация проложит самый короткий маршрут, да еще и с учетом пробок, которые могут образовываться даже на федеральных трассах, например из-за крупных аварий. А еще все навигационные девайсы показывают скорость гораздо точнее, чем штатные спидометры машин.

Данный опрос был проведен с 6 по 11 июля 2018 года, в нем приняло участие более 2 тысяч респондентов.

Результаты ранее проведенных опросов можно найти по ссылке.

Фото: «За рулем» и Depositphotos

Инфографика: «Автостат»