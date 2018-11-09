В списке из 150 городов России первеое место заняла столица Чеченской Республики, а последнее — город Рубцовск Алтайского края. Среди регионов лидирует Краснодарский край.

Россияне оценили качество дорог и доступность парковок в тех городах, где они проживают. Для этого респондентам предложили оценить по десятибалльной шкале утверждение «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе». Для каждого города аналитики портала поиска недвижимости Domofond.ru рассчитали средний балл, который показывает, насколько его жители довольны состоянием дорог и парковок. В исследовании приняли участие 56 974 человек.

В целом средний балл по стране составил 4,5, и хотя он и невысок, но на 0,5 балла выше, чем в прошлом году. Почти половина жителей городов считают дороги и ситуацию с парковками крайне неудовлетворительными: 44,5% респондентов поставили им от 1 до 3 баллов. Чуть больше пятой части участников полагают, что в их районе все в порядке: оценки от 8 до 10 баллов выбрали 21,7% респондентов. От 4 до 7 баллов поставили 29,7% опрошенных россиян.



Только в 30 из 150 вошедших в рейтинг городов жители считают, что состояние дорог и парковок выше среднего, и поставили более 5 баллов. Выше 7 баллов не набрал ни один город.

Второй год подряд первое место в рейтинге занимает столица Чеченской Республики — Грозный. Его жители оценили качество дорог и доступность парковок на 6,8 балла. В этом году в топ-10 лидеров вошли четыре города Краснодарского края: Геленджик — 6,8 балла (2 место), Анапа 6,1 балла (6 место), Сочи- 5,7 балла (8 место) и Армавир — 5,6 балла (10 место).

10 городов России, жители которых высоко оценили качество дорог и доступность парковок



Место в 2018 г. Регион Город Оценка, 2018 г. 1 Чечня Грозный 6,8 2 Краснодарский край Геленджик 6,8 3 Тюменская область Тюмень 6,7 4 Кабардино-Балкарская Республика Нальчик 6,2 5 Хакасия Абакан 6,2 6 Краснодарский край Анапа 6,1 7 Адыгея Майкоп 5,8 8 Краснодарский край Сочи 5,7 9 Калининградская область Калининград 5,6 10 Краснодарский край Армавир 5,6

Последнее место в рейтинге у Рубцовска (Алтайский край): город набрал 1,9 балла. Второе место среди городов с худшими дорогами и парковками занял Новочеркасск — 2,3 балла. На третьем месте Ковров (Владимирская область) с 3,1 балла. В список аутсайдеров попали сразу три подмосковных города: Одинцово (3,3 балла; 146 место), Красногорск (3,4 балла; 144 место) и Пушкино (3,4 балла; 142 место)..

10 городов России, жители которых низко оценили качество дорог и доступность парковок



Место в 2018 г. Регион Город Оценка, 2018 г. 150 Алтайский край Рубцовск 1,9 149 Ростовская область Новочеркасск 2,3 148 Владимирская область Ковров 3,1 147 Саратовская область Балаково 3,2 146 Московская область Одинцово 3,3 145 Ростовская область Таганрог 3,3 144 Московская область Красногорск 3,4 143 Псковская область Великие луки 3,4 142 Московская область Пушкино 3,4 141 Красноярский край Ачинск 3,4

Среди городов-миллионников по качеству дорог и ситуации с парковками первое место заняла Москва. Второе место у Перми (5,1 балла), третье — у Краснодара. Увы, ни один из мегаполисов не попал в топ-10 общероссийского рейтинга. И связано это, разумеется, с парковками, дороги в крупных российских городах в порядок привели, а вот парковок по-прежнему не хватает.

Рейтинг городов-миллионников по качеству дорог и доступности парковок

Место Регион Город Оценка, 2018 г. 17 Москва Москва 5,4 24 Пермский край Пермь 5,1 26 Краснодарский край Краснодар 5,1 32 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 5,0 33 Татарстан Казань 5,0 36 Свердловская область Екатеринбург 5,0 45 Новосибирская область Новосибирск 4,9 52 Башкортостан Уфа 4,7 53 Воронежская область Воронеж 4,7 56 Красноярский край Красноярск 4,7 72 Челябинская область Челябинск 4,5 89 Омская область Омск 4,3 99 Ростовская область Ростов-на-Дону 4,3 109 Самарская область Самара 4,0 112 Нижегородская область Нижний Новгород 4,0 137 Волгоградская область Волгоград 3,5

Ну и в конце предлагаем ознакомиться с полным рейтингом из 150 крупнейших российских городов по качеству дорог и доступности парковок (по оценке местных жителей).

Место Регион Город Оценка, 2018 г. 1 Чечня Грозный 6,8 2 Краснодарский край Геленджик 6,8 3 Тюменская область Тюмень 6,7 4 Кабардино-Балкария Нальчик 6,2 5 Хакасия Абакан 6,2 6 Краснодарский край Анапа 6,1 7 Адыгея Майкоп 5,8 8 Краснодарский край Сочи 5,7 9 Калининградская область Калининград 5,6 10 Краснодарский край Армавир 5,6 11 Тюменская область Нижневартовск 5,5 12 Ставропольский край Ставрополь 5,5 13 Московская область Раменское 5,5 14 Амурская область Благовещенск 5,5 15 Башкортостан Салават 5,5 16 Московская область Домодедово 5,5 17 Москва Москва 5,4 18 Челябинская область Магнитогорск 5,3 19 Мордовия Саранск 5,3 20 Башкортостан Стерлитамак 5,3 21 Иркутская область Ангарск 5,1 22 Тюменская область Сургут 5,1 23 Белгородская область Белгород 5,1 24 Пермский край Пермь 5,1 25 Свердловская область Нижний Тагил 5,1 26 Краснодарский край Краснодар 5,1 27 Кемеровская область Кемерово 5,1 28 Московская область Мытищи 5,1 29 Кемеровская область Новокузнецк 5,1 30 Московская область Чехов 5,1 31 Вологодская область Череповец 5,0 32 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 5,0 33 Татарстан Казань 5,0 34 Ставропольский край Ессентуки 5,0 35 Московская область Серпухов 5,0 36 Свердловская область Екатеринбург 5,0 37 Архангельская область Северодвинск 5,0 38 Оренбургская область Оренбург 5,0 39 Алтайский край Барнаул 4,9 40 Бурятия Улан-Удэ 4,9 41 Удмуртия Ижевск 4,9 42 Московская область Королёв 4,9 43 Хабаровский край Хабаровск 4,9 44 Владимирская область Владимир 4,9 45 Новосибирская область Новосибирск 4,9 46 Пензенская область Пенза 4,9 47 Курская область Курск 4,8 48 Татарстан Набережные Челны 4,8 49 Самарская область Тольятти 4,8 50 Краснодарский край Ейск 4,8 51 Чувашия Чебоксары 4,8 52 Башкортостан Уфа 4,7 53 Воронежская область Воронеж 4,7 54 Краснодарский край Новороссийск 4,7 55 Московская область Люберцы 4,7 56 Красноярский край Красноярск 4,7 57 Московская область Химки 4,7 58 Калужская область Калуга 4,7 59 Калужская область Обнинск 4,7 60 Ставропольский край Пятигорск 4,7 61 Вологодская область Вологда 4,7 62 Московская область Орехово-Зуево 4,7 63 Челябинская область Златоуст 4,6 64 Кемеровская область Прокопьевск 4,6 65 Московская область Щёлково 4,6 66 Московская область Коломна 4,6 67 Владимирская область Муром 4,6 68 Тверская область Тверь 4,6 69 Пермский край Березники 4,6 70 Забайкальский край Чита 4,6 71 Оренбургская область Орск 4,5 72 Челябинская область Челябинск 4,5 73 Иркутская область Иркутск 4,5 74 Липецкая область Липецк 4,5 75 Томская область Томск 4,5 76 Мурманская область Мурманск 4,5 77 Кировская область Киров 4,5 78 Челябинская область Миасс 4,5 79 Северная Осетия-Алания Владикавказ 4,5 81 Коми Ухта 4,5 82 Ивановская область Иваново 4,4 83 Тульская область Тула 4,4 84 Марий Эл Йошкар-Ола 4,4 85 Ростовская область Батайск 4,4 86 Красноярский край Норильск 4,4 87 Ульяновская область Ульяновск 4,3 88 Дагестан Махачкала 4,3 89 Омская область Омск 4,3 90 Свердловская область Каменск-Уральский 4,3 91 Астраханская область Астрахань 4,3 92 Московская область Видное 4,3 93 Курганская область Курган 4,3 94 Костромская область Кострома 4,3 95 Татарстан Альметьевск 4,3 96 Иркутская область Братск 4,3 97 Коми Сыктывкар 4,3 98 Московская область Сергиев Посад 4,3 99 Ростовская область Ростов-на-Дону 4,3 100 Ростовская область Новошахтинск 4,2 101 Ставропольский край Невинномысск 4,2 102 Татарстан Нижнекамск 4,2 103 Московская область Воскресенск 4,1 104 Волгоградская область Волжский 4,1 105 Тамбовская область Тамбов 4,1 106 Смоленская область Смоленск 4,1 107 Саратовская область Энгельс 4,1 108 Нижегородская область Дзержинск 4,0 109 Самарская область Самара 4,0 110 Алтайский край Бийск 4,0 111 Башкортостан Нефтекамск 4,0 112 Нижегородская область Нижний Новгород 4,0 113 Московская область Железнодорожный 4,0 114 Орловская область Орёл 4,0 115 Московская область Подольск 4,0 116 Рязанская область Рязань 4,0 117 Камчатский край Петропавловск-Камчатский 4,0 118 Ярославская область Рыбинск 4,0 119 Архангельская область Архангельск 4,0 120 Нижегородская область Арзамас 3,9 121 Карелия Петрозаводск 3,9 122 Московская область Ногинск 3,9 123 Ростовская область Волгодонск 3,9 124 Самарская область Сызрань 3,9 125 Московская область Клин 3,9 126 Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре 3,9 127 Новгородская область Великий Новгород 3,9 128 Псковская область Псков 3,8 129 Ульяновская область Димитровград 3,8 130 Брянская область Брянск 3,8 131 Московская область Балашиха 3,8 132 Белгородская область Старый Оскол 3,7 133 Саратовская область Саратов 3,6 134 Московская область Электросталь 3,6 135 Тульская область Новомосковск 3,6 136 Приморский край Владивосток 3,6 137 Волгоградская область Волгоград 3,5 138 Ярославская область Ярославль 3,5 139 Московская область Волоколамск 3,4 140 Ростовская область Шахты 3,4 141 Красноярский край Ачинск 3,4 142 Московская область Пушкино 3,4 143 Псковская область Великие Луки 3,4 144 Московская область Красногорск 3,4 145 Ростовская область Таганрог 3,3 146 Московская область Одинцово 3,3 147 Саратовская область Балаково 3,2 148 Владимирская область Ковров 3,1 149 Ростовская область Новочеркасск 2,3 150 Алтайский край Рубцовск 1,9

Другие исследования и статистику можно найти по ссылке.



Фото: ТАСС