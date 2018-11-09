Россияне оценили качество дорог и доступность парковок в тех городах, где они проживают. Для этого респондентам предложили оценить по десятибалльной шкале утверждение «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе». Для каждого города аналитики портала поиска недвижимости Domofond.ru рассчитали средний балл, который показывает, насколько его жители довольны состоянием дорог и парковок. В исследовании приняли участие 56 974 человек.
В целом средний балл по стране составил 4,5, и хотя он и невысок, но на 0,5 балла выше, чем в прошлом году. Почти половина жителей городов считают дороги и ситуацию с парковками крайне неудовлетворительными: 44,5% респондентов поставили им от 1 до 3 баллов. Чуть больше пятой части участников полагают, что в их районе все в порядке: оценки от 8 до 10 баллов выбрали 21,7% респондентов. От 4 до 7 баллов поставили 29,7% опрошенных россиян.
Только в 30 из 150 вошедших в рейтинг городов жители считают, что состояние дорог и парковок выше среднего, и поставили более 5 баллов. Выше 7 баллов не набрал ни один город.
Второй год подряд первое место в рейтинге занимает столица Чеченской Республики — Грозный. Его жители оценили качество дорог и доступность парковок на 6,8 балла. В этом году в топ-10 лидеров вошли четыре города Краснодарского края: Геленджик — 6,8 балла (2 место), Анапа 6,1 балла (6 место), Сочи- 5,7 балла (8 место) и Армавир — 5,6 балла (10 место).
10 городов России, жители которых высоко оценили качество дорог и доступность парковок
|
Место в 2018 г.
|
Регион
|
Город
|
Оценка, 2018 г.
|
1
|
Чечня
|
Грозный
|
6,8
|
2
|
Краснодарский край
|
Геленджик
|
6,8
|
3
|
Тюменская область
|
Тюмень
|
6,7
|
4
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
Нальчик
|
6,2
|
5
|
Хакасия
|
Абакан
|
6,2
|
6
|
Краснодарский край
|
Анапа
|
6,1
|
7
|
Адыгея
|
Майкоп
|
5,8
|
8
|
Краснодарский край
|
Сочи
|
5,7
|
9
|
Калининградская область
|
Калининград
|
5,6
|
10
|
Краснодарский край
|
Армавир
|
5,6
Последнее место в рейтинге у Рубцовска (Алтайский край): город набрал 1,9 балла. Второе место среди городов с худшими дорогами и парковками занял Новочеркасск — 2,3 балла. На третьем месте Ковров (Владимирская область) с 3,1 балла. В список аутсайдеров попали сразу три подмосковных города: Одинцово (3,3 балла; 146 место), Красногорск (3,4 балла; 144 место) и Пушкино (3,4 балла; 142 место)..
10 городов России, жители которых низко оценили качество дорог и доступность парковок
|
Место в 2018 г.
|
Регион
|
Город
|
Оценка, 2018 г.
|
150
|
Алтайский край
|
Рубцовск
|
1,9
|
149
|
Ростовская область
|
Новочеркасск
|
2,3
|
148
|
Владимирская область
|
Ковров
|
3,1
|
147
|
Саратовская область
|
Балаково
|
3,2
|
146
|
Московская область
|
Одинцово
|
3,3
|
145
|
Ростовская область
|
Таганрог
|
3,3
|
144
|
Московская область
|
Красногорск
|
3,4
|
143
|
Псковская область
|
Великие луки
|
3,4
|
142
|
Московская область
|
Пушкино
|
3,4
|
141
|
Красноярский край
|
Ачинск
|
3,4
Среди городов-миллионников по качеству дорог и ситуации с парковками первое место заняла Москва. Второе место у Перми (5,1 балла), третье — у Краснодара. Увы, ни один из мегаполисов не попал в топ-10 общероссийского рейтинга. И связано это, разумеется, с парковками, дороги в крупных российских городах в порядок привели, а вот парковок по-прежнему не хватает.
Рейтинг городов-миллионников по качеству дорог и доступности парковок
|
Место
|
Регион
|
Город
|
Оценка, 2018 г.
|
17
|
Москва
|
Москва
|
5,4
|
24
|
Пермский край
|
Пермь
|
5,1
|
26
|
Краснодарский край
|
Краснодар
|
5,1
|
32
|
Санкт-Петербург
|
Санкт-Петербург
|
5,0
|
33
|
Татарстан
|
Казань
|
5,0
|
36
|
Свердловская область
|
Екатеринбург
|
5,0
|
45
|
Новосибирская область
|
Новосибирск
|
4,9
|
52
|
Башкортостан
|
Уфа
|
4,7
|
53
|
Воронежская область
|
Воронеж
|
4,7
|
56
|
Красноярский край
|
Красноярск
|
4,7
|
72
|
Челябинская область
|
Челябинск
|
4,5
|
89
|
Омская область
|
Омск
|
4,3
|
99
|
Ростовская область
|
Ростов-на-Дону
|
4,3
|
109
|
Самарская область
|
Самара
|
4,0
|
112
|
Нижегородская область
|
Нижний Новгород
|
4,0
|
137
|
Волгоградская область
|
Волгоград
|
3,5
Ну и в конце предлагаем ознакомиться с полным рейтингом из 150 крупнейших российских городов по качеству дорог и доступности парковок (по оценке местных жителей).
|
Место
|
Регион
|
Город
|
Оценка, 2018 г.
|
1
|
Чечня
|
Грозный
|
6,8
|
2
|
Краснодарский край
|
Геленджик
|
6,8
|
3
|
Тюменская область
|
Тюмень
|
6,7
|
4
|
Кабардино-Балкария
|
Нальчик
|
6,2
|
5
|
Хакасия
|
Абакан
|
6,2
|
6
|
Краснодарский край
|
Анапа
|
6,1
|
7
|
Адыгея
|
Майкоп
|
5,8
|
8
|
Краснодарский край
|
Сочи
|
5,7
|
9
|
Калининградская область
|
Калининград
|
5,6
|
10
|
Краснодарский край
|
Армавир
|
5,6
|
11
|
Тюменская область
|
Нижневартовск
|
5,5
|
12
|
Ставропольский край
|
Ставрополь
|
5,5
|
13
|
Московская область
|
Раменское
|
5,5
|
14
|
Амурская область
|
Благовещенск
|
5,5
|
15
|
Башкортостан
|
Салават
|
5,5
|
16
|
Московская область
|
Домодедово
|
5,5
|
17
|
Москва
|
Москва
|
5,4
|
18
|
Челябинская область
|
Магнитогорск
|
5,3
|
19
|
Мордовия
|
Саранск
|
5,3
|
20
|
Башкортостан
|
Стерлитамак
|
5,3
|
21
|
Иркутская область
|
Ангарск
|
5,1
|
22
|
Тюменская область
|
Сургут
|
5,1
|
23
|
Белгородская область
|
Белгород
|
5,1
|
24
|
Пермский край
|
Пермь
|
5,1
|
25
|
Свердловская область
|
Нижний Тагил
|
5,1
|
26
|
Краснодарский край
|
Краснодар
|
5,1
|
27
|
Кемеровская область
|
Кемерово
|
5,1
|
28
|
Московская область
|
Мытищи
|
5,1
|
29
|
Кемеровская область
|
Новокузнецк
|
5,1
|
30
|
Московская область
|
Чехов
|
5,1
|
31
|
Вологодская область
|
Череповец
|
5,0
|
32
|
Санкт-Петербург
|
Санкт-Петербург
|
5,0
|
33
|
Татарстан
|
Казань
|
5,0
|
34
|
Ставропольский край
|
Ессентуки
|
5,0
|
35
|
Московская область
|
Серпухов
|
5,0
|
36
|
Свердловская область
|
Екатеринбург
|
5,0
|
37
|
Архангельская область
|
Северодвинск
|
5,0
|
38
|
Оренбургская область
|
Оренбург
|
5,0
|
39
|
Алтайский край
|
Барнаул
|
4,9
|
40
|
Бурятия
|
Улан-Удэ
|
4,9
|
41
|
Удмуртия
|
Ижевск
|
4,9
|
42
|
Московская область
|
Королёв
|
4,9
|
43
|
Хабаровский край
|
Хабаровск
|
4,9
|
44
|
Владимирская область
|
Владимир
|
4,9
|
45
|
Новосибирская область
|
Новосибирск
|
4,9
|
46
|
Пензенская область
|
Пенза
|
4,9
|
47
|
Курская область
|
Курск
|
4,8
|
48
|
Татарстан
|
Набережные Челны
|
4,8
|
49
|
Самарская область
|
Тольятти
|
4,8
|
50
|
Краснодарский край
|
Ейск
|
4,8
|
51
|
Чувашия
|
Чебоксары
|
4,8
|
52
|
Башкортостан
|
Уфа
|
4,7
|
53
|
Воронежская область
|
Воронеж
|
4,7
|
54
|
Краснодарский край
|
Новороссийск
|
4,7
|
55
|
Московская область
|
Люберцы
|
4,7
|
56
|
Красноярский край
|
Красноярск
|
4,7
|
57
|
Московская область
|
Химки
|
4,7
|
58
|
Калужская область
|
Калуга
|
4,7
|
59
|
Калужская область
|
Обнинск
|
4,7
|
60
|
Ставропольский край
|
Пятигорск
|
4,7
|
61
|
Вологодская область
|
Вологда
|
4,7
|
62
|
Московская область
|
Орехово-Зуево
|
4,7
|
63
|
Челябинская область
|
Златоуст
|
4,6
|
64
|
Кемеровская область
|
Прокопьевск
|
4,6
|
65
|
Московская область
|
Щёлково
|
4,6
|
66
|
Московская область
|
Коломна
|
4,6
|
67
|
Владимирская область
|
Муром
|
4,6
|
68
|
Тверская область
|
Тверь
|
4,6
|
69
|
Пермский край
|
Березники
|
4,6
|
70
|
Забайкальский край
|
Чита
|
4,6
|
71
|
Оренбургская область
|
Орск
|
4,5
|
72
|
Челябинская область
|
Челябинск
|
4,5
|
73
|
Иркутская область
|
Иркутск
|
4,5
|
74
|
Липецкая область
|
Липецк
|
4,5
|
75
|
Томская область
|
Томск
|
4,5
|
76
|
Мурманская область
|
Мурманск
|
4,5
|
77
|
Кировская область
|
Киров
|
4,5
|
78
|
Челябинская область
|
Миасс
|
4,5
|
79
|
Северная Осетия-Алания
|
Владикавказ
|
4,5
|
81
|
Коми
|
Ухта
|
4,5
|
82
|
Ивановская область
|
Иваново
|
4,4
|
83
|
Тульская область
|
Тула
|
4,4
|
84
|
Марий Эл
|
Йошкар-Ола
|
4,4
|
85
|
Ростовская область
|
Батайск
|
4,4
|
86
|
Красноярский край
|
Норильск
|
4,4
|
87
|
Ульяновская область
|
Ульяновск
|
4,3
|
88
|
Дагестан
|
Махачкала
|
4,3
|
89
|
Омская область
|
Омск
|
4,3
|
90
|
Свердловская область
|
Каменск-Уральский
|
4,3
|
91
|
Астраханская область
|
Астрахань
|
4,3
|
92
|
Московская область
|
Видное
|
4,3
|
93
|
Курганская область
|
Курган
|
4,3
|
94
|
Костромская область
|
Кострома
|
4,3
|
95
|
Татарстан
|
Альметьевск
|
4,3
|
96
|
Иркутская область
|
Братск
|
4,3
|
97
|
Коми
|
Сыктывкар
|
4,3
|
98
|
Московская область
|
Сергиев Посад
|
4,3
|
99
|
Ростовская область
|
Ростов-на-Дону
|
4,3
|
100
|
Ростовская область
|
Новошахтинск
|
4,2
|
101
|
Ставропольский край
|
Невинномысск
|
4,2
|
102
|
Татарстан
|
Нижнекамск
|
4,2
|
103
|
Московская область
|
Воскресенск
|
4,1
|
104
|
Волгоградская область
|
Волжский
|
4,1
|
105
|
Тамбовская область
|
Тамбов
|
4,1
|
106
|
Смоленская область
|
Смоленск
|
4,1
|
107
|
Саратовская область
|
Энгельс
|
4,1
|
108
|
Нижегородская область
|
Дзержинск
|
4,0
|
109
|
Самарская область
|
Самара
|
4,0
|
110
|
Алтайский край
|
Бийск
|
4,0
|
111
|
Башкортостан
|
Нефтекамск
|
4,0
|
112
|
Нижегородская область
|
Нижний Новгород
|
4,0
|
113
|
Московская область
|
Железнодорожный
|
4,0
|
114
|
Орловская область
|
Орёл
|
4,0
|
115
|
Московская область
|
Подольск
|
4,0
|
116
|
Рязанская область
|
Рязань
|
4,0
|
117
|
Камчатский край
|
Петропавловск-Камчатский
|
4,0
|
118
|
Ярославская область
|
Рыбинск
|
4,0
|
119
|
Архангельская область
|
Архангельск
|
4,0
|
120
|
Нижегородская область
|
Арзамас
|
3,9
|
121
|
Карелия
|
Петрозаводск
|
3,9
|
122
|
Московская область
|
Ногинск
|
3,9
|
123
|
Ростовская область
|
Волгодонск
|
3,9
|
124
|
Самарская область
|
Сызрань
|
3,9
|
125
|
Московская область
|
Клин
|
3,9
|
126
|
Хабаровский край
|
Комсомольск-на-Амуре
|
3,9
|
127
|
Новгородская область
|
Великий Новгород
|
3,9
|
128
|
Псковская область
|
Псков
|
3,8
|
129
|
Ульяновская область
|
Димитровград
|
3,8
|
130
|
Брянская область
|
Брянск
|
3,8
|
131
|
Московская область
|
Балашиха
|
3,8
|
132
|
Белгородская область
|
Старый Оскол
|
3,7
|
133
|
Саратовская область
|
Саратов
|
3,6
|
134
|
Московская область
|
Электросталь
|
3,6
|
135
|
Тульская область
|
Новомосковск
|
3,6
|
136
|
Приморский край
|
Владивосток
|
3,6
|
137
|
Волгоградская область
|
Волгоград
|
3,5
|
138
|
Ярославская область
|
Ярославль
|
3,5
|
139
|
Московская область
|
Волоколамск
|
3,4
|
140
|
Ростовская область
|
Шахты
|
3,4
|
141
|
Красноярский край
|
Ачинск
|
3,4
|
142
|
Московская область
|
Пушкино
|
3,4
|
143
|
Псковская область
|
Великие Луки
|
3,4
|
144
|
Московская область
|
Красногорск
|
3,4
|
145
|
Ростовская область
|
Таганрог
|
3,3
|
146
|
Московская область
|
Одинцово
|
3,3
|
147
|
Саратовская область
|
Балаково
|
3,2
|
148
|
Владимирская область
|
Ковров
|
3,1
|
149
|
Ростовская область
|
Новочеркасск
|
2,3
|
150
|
Алтайский край
|
Рубцовск
|
1,9
- Другие исследования и статистику можно найти по ссылке.
Фото: ТАСС
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