Рейтинг российских городов по качеству дорог и парковок. Лидер — Грозный!

В списке из 150 городов России первеое место заняла столица Чеченской Республики, а последнее — город Рубцовск Алтайского края. Среди регионов лидирует Краснодарский край.



Россияне оценили качество дорог и доступность парковок в тех городах, где они проживают. Для этого респондентам предложили оценить по десятибалльной шкале утверждение «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе». Для каждого города аналитики портала поиска недвижимости Domofond.ru рассчитали средний балл, который показывает, насколько его жители довольны состоянием дорог и парковок. В исследовании приняли участие 56 974 человек.

В целом средний балл по стране составил 4,5, и хотя он и невысок, но на 0,5 балла выше, чем в прошлом году. Почти половина жителей городов считают дороги и ситуацию с парковками крайне неудовлетворительными: 44,5% респондентов поставили им от 1 до 3 баллов. Чуть больше пятой части участников полагают, что в их районе все в порядке: оценки от 8 до 10 баллов выбрали 21,7% респондентов. От 4 до 7 баллов поставили 29,7% опрошенных россиян.

Только в 30 из 150 вошедших в рейтинг городов жители считают, что состояние дорог и парковок выше среднего, и поставили более 5 баллов. Выше 7 баллов не набрал ни один город.

Второй год подряд первое место в рейтинге занимает столица Чеченской Республики — Грозный. Его жители оценили качество дорог и доступность парковок на 6,8 балла. В этом году в топ-10 лидеров вошли четыре города Краснодарского края: Геленджик — 6,8 балла (2 место), Анапа 6,1 балла (6 место), Сочи- 5,7 балла (8 место) и Армавир — 5,6 балла (10 место).

10 городов России, жители которых высоко оценили качество дорог и доступность парковок

Место в 2018 г.

Регион

Город

Оценка, 2018 г.

1

Чечня

Грозный

6,8

2

Краснодарский край

Геленджик

6,8

3

Тюменская область

Тюмень

6,7

4

Кабардино-Балкарская Республика

Нальчик

6,2

5

Хакасия

Абакан

6,2

6

Краснодарский край

Анапа

6,1

7

Адыгея

Майкоп

5,8

8

Краснодарский край

Сочи

5,7

9

Калининградская область

Калининград

5,6

10

Краснодарский край

Армавир

5,6

Последнее место в рейтинге у Рубцовска (Алтайский край): город набрал 1,9 балла. Второе место среди городов с худшими дорогами и парковками занял Новочеркасск — 2,3 балла. На третьем месте Ковров (Владимирская область) с 3,1 балла. В список аутсайдеров попали сразу три подмосковных города: Одинцово (3,3 балла; 146 место), Красногорск (3,4 балла; 144 место) и Пушкино (3,4 балла; 142 место)..

10 городов России, жители которых низко оценили качество дорог и доступность парковок

Место в 2018 г.

Регион

Город

Оценка, 2018 г.

150

Алтайский край

Рубцовск

1,9

149

Ростовская область

Новочеркасск

2,3

148

Владимирская область

Ковров

3,1

147

Саратовская область

Балаково

3,2

146

Московская область

Одинцово

3,3

145

Ростовская область

Таганрог

3,3

144

Московская область

Красногорск

3,4

143

Псковская область

Великие луки

3,4

142

Московская область

Пушкино

3,4

141

Красноярский край

Ачинск

3,4

Среди городов-миллионников по качеству дорог и ситуации с парковками первое место заняла Москва. Второе место у Перми (5,1 балла), третье — у Краснодара. Увы, ни один из мегаполисов не попал в топ-10 общероссийского рейтинга. И связано это, разумеется, с парковками, дороги в крупных российских городах в порядок привели, а вот парковок по-прежнему не хватает.

Рейтинг городов-миллионников по качеству дорог и доступности парковок

Место

Регион

Город

Оценка, 2018 г.

17

Москва

Москва

5,4

24

Пермский край

Пермь

5,1

26

Краснодарский край

Краснодар

5,1

32

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

5,0

33

Татарстан

Казань

5,0

36

Свердловская область

Екатеринбург

5,0

45

Новосибирская область

Новосибирск

4,9

52

Башкортостан

Уфа

4,7

53

Воронежская область

Воронеж

4,7

56

Красноярский край

Красноярск

4,7

72

Челябинская область

Челябинск

4,5

89

Омская область

Омск

4,3

99

Ростовская область

Ростов-на-Дону

4,3

109

Самарская область

Самара

4,0

112

Нижегородская область

Нижний Новгород

4,0

137

Волгоградская область

Волгоград

3,5

Ну и в конце предлагаем ознакомиться с полным рейтингом из 150 крупнейших российских городов по качеству дорог и доступности парковок (по оценке местных жителей).

Место

Регион

Город

Оценка, 2018 г.

1

Чечня

Грозный

6,8

2

Краснодарский край

Геленджик

6,8

3

Тюменская область

Тюмень

6,7

4

Кабардино-Балкария

Нальчик

6,2

5

Хакасия

Абакан

6,2

6

Краснодарский край

Анапа

6,1

7

Адыгея

Майкоп

5,8

8

Краснодарский край

Сочи

5,7

9

Калининградская область

Калининград

5,6

10

Краснодарский край

Армавир

5,6

11

Тюменская область

Нижневартовск

5,5

12

Ставропольский край

Ставрополь

5,5

13

Московская область

Раменское

5,5

14

Амурская область

Благовещенск

5,5

15

Башкортостан

Салават

5,5

16

Московская область

Домодедово

5,5

17

Москва

Москва

5,4

18

Челябинская область

Магнитогорск

5,3

19

Мордовия

Саранск

5,3

20

Башкортостан

Стерлитамак

5,3

21

Иркутская область

Ангарск

5,1

22

Тюменская область

Сургут

5,1

23

Белгородская область

Белгород

5,1

24

Пермский край

Пермь

5,1

25

Свердловская область

Нижний Тагил

5,1

26

Краснодарский край

Краснодар

5,1

27

Кемеровская область

Кемерово

5,1

28

Московская область

Мытищи

5,1

29

Кемеровская область

Новокузнецк

5,1

30

Московская область

Чехов

5,1

31

Вологодская область

Череповец

5,0

32

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

5,0

33

Татарстан

Казань

5,0

34

Ставропольский край

Ессентуки

5,0

35

Московская область

Серпухов

5,0

36

Свердловская область

Екатеринбург

5,0

37

Архангельская область

Северодвинск

5,0

38

Оренбургская область

Оренбург

5,0

39

Алтайский край

Барнаул

4,9

40

Бурятия

Улан-Удэ

4,9

41

Удмуртия

Ижевск

4,9

42

Московская область

Королёв

4,9

43

Хабаровский край

Хабаровск

4,9

44

Владимирская область

Владимир

4,9

45

Новосибирская область

Новосибирск

4,9

46

Пензенская область

Пенза

4,9

47

Курская область

Курск

4,8

48

Татарстан

Набережные Челны

4,8

49

Самарская область

Тольятти

4,8

50

Краснодарский край

Ейск

4,8

51

Чувашия

Чебоксары

4,8

52

Башкортостан

Уфа

4,7

53

Воронежская область

Воронеж

4,7

54

Краснодарский край

Новороссийск

4,7

55

Московская область

Люберцы

4,7

56

Красноярский край

Красноярск

4,7

57

Московская область

Химки

4,7

58

Калужская область

Калуга

4,7

59

Калужская область

Обнинск

4,7

60

Ставропольский край

Пятигорск

4,7

61

Вологодская область

Вологда

4,7

62

Московская область

Орехово-Зуево

4,7

63

Челябинская область

Златоуст

4,6

64

Кемеровская область

Прокопьевск

4,6

65

Московская область

Щёлково

4,6

66

Московская область

Коломна

4,6

67

Владимирская область

Муром

4,6

68

Тверская область

Тверь

4,6

69

Пермский край

Березники

4,6

70

Забайкальский край

Чита

4,6

71

Оренбургская область

Орск

4,5

72

Челябинская область

Челябинск

4,5

73

Иркутская область

Иркутск

4,5

74

Липецкая область

Липецк

4,5

75

Томская область

Томск

4,5

76

Мурманская область

Мурманск

4,5

77

Кировская область

Киров

4,5

78

Челябинская область

Миасс

4,5

79

Северная Осетия-Алания

Владикавказ

4,5

81

Коми

Ухта

4,5

82

Ивановская область

Иваново

4,4

83

Тульская область

Тула

4,4

84

Марий Эл

Йошкар-Ола

4,4

85

Ростовская область

Батайск

4,4

86

Красноярский край

Норильск

4,4

87

Ульяновская область

Ульяновск

4,3

88

Дагестан

Махачкала

4,3

89

Омская область

Омск

4,3

90

Свердловская область

Каменск-Уральский

4,3

91

Астраханская область

Астрахань

4,3

92

Московская область

Видное

4,3

93

Курганская область

Курган

4,3

94

Костромская область

Кострома

4,3

95

Татарстан

Альметьевск

4,3

96

Иркутская область

Братск

4,3

97

Коми

Сыктывкар

4,3

98

Московская область

Сергиев Посад

4,3

99

Ростовская область

Ростов-на-Дону

4,3

100

Ростовская область

Новошахтинск

4,2

101

Ставропольский край

Невинномысск

4,2

102

Татарстан

Нижнекамск

4,2

103

Московская область

Воскресенск

4,1

104

Волгоградская область

Волжский

4,1

105

Тамбовская область

Тамбов

4,1

106

Смоленская область

Смоленск

4,1

107

Саратовская область

Энгельс

4,1

108

Нижегородская область

Дзержинск

4,0

109

Самарская область

Самара

4,0

110

Алтайский край

Бийск

4,0

111

Башкортостан

Нефтекамск

4,0

112

Нижегородская область

Нижний Новгород

4,0

113

Московская область

Железнодорожный

4,0

114

Орловская область

Орёл

4,0

115

Московская область

Подольск

4,0

116

Рязанская область

Рязань

4,0

117

Камчатский край

Петропавловск-Камчатский

4,0

118

Ярославская область

Рыбинск

4,0

119

Архангельская область

Архангельск

4,0

120

Нижегородская область

Арзамас

3,9

121

Карелия

Петрозаводск

3,9

122

Московская область

Ногинск

3,9

123

Ростовская область

Волгодонск

3,9

124

Самарская область

Сызрань

3,9

125

Московская область

Клин

3,9

126

Хабаровский край

Комсомольск-на-Амуре

3,9

127

Новгородская область

Великий Новгород

3,9

128

Псковская область

Псков

3,8

129

Ульяновская область

Димитровград

3,8

130

Брянская область

Брянск

3,8

131

Московская область

Балашиха

3,8

132

Белгородская область

Старый Оскол

3,7

133

Саратовская область

Саратов

3,6

134

Московская область

Электросталь

3,6

135

Тульская область

Новомосковск

3,6

136

Приморский край

Владивосток

3,6

137

Волгоградская область

Волгоград

3,5

138

Ярославская область

Ярославль

3,5

139

Московская область

Волоколамск

3,4

140

Ростовская область

Шахты

3,4

141

Красноярский край

Ачинск

3,4

142

Московская область

Пушкино

3,4

143

Псковская область

Великие Луки

3,4

144

Московская область

Красногорск

3,4

145

Ростовская область

Таганрог

3,3

146

Московская область

Одинцово

3,3

147

Саратовская область

Балаково

3,2

148

Владимирская область

Ковров

3,1

149

Ростовская область

Новочеркасск

2,3

150

Алтайский край

Рубцовск

1,9

Фото: ТАСС

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые