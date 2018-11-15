Названы российские города с лучшими и худшими дорогами

В ходе онлайн-опроса автомобилисты оценили качество дорог в своем регионе по 5-балльной системе.

Качество дорог, согласно рейтингу, улучшилось
Качество дорог, согласно рейтингу, улучшилось

В опросе, который проводился две с половиной недели, с 25 октября по 12 ноября, приняли участие десятки тысяч человек из 37 городов России, население которых превышает полмиллиона человек. Все опрошенные люди имеют водительские права и являются автомобилистами. Им предлагалось оценить качество дорог в своем городе по пятибалльной системе, после чего определялся средний балл.

Лучшие дороги оказались в Тюмени, дороги которого получили средний балл, равный 4,25, рассказали аналитики портала SuperJob, проводившие исследование результатов опроса. На втором месте рейтинга оказались Набережные Челны с результатом 3,75 балла. Дороги Москвы, которая замкнула тройку, набрали 3,57 балла.

В пятерку лидеров также вошли Кемерово, дороги которого набрали 3,5 балла, и Новокузнецк, чьи жители проголосовали в среднем на 3,48 балла.

Хорошие дороги, по мнению местных автомобилистов, уложены в Краснодаре (3,36 балла), Воронеже (3,28 балла), Казани (3,27 балла), Тольятти (3,22 балла ) и Пензе (3,13 балла). Так выглядит вторая пятерка рейтинга.

Что касается Санкт-Петербурга, то его дороги заработали лишь 3,08 балла, а это 13-я строчка рейтинга.

Опрос показал, что самые ужасные дороги находятся во Владивостоке — 2,45 балла. В тройку городов-аутсайдеров рейтинга также вошли Рязань, чьи дороги не заслужили больше 2,52 балла, и Саратов, дороги которого были оценены в 2,54 балла.

Аналитики отметили, что оценка дорог местными автомобилистами повысилась в Волгограде (2,82 балла), Самаре (3,03 балла) и Воронеже (3,28 балла).

Ухудшилось качество дорог за год только в одном городе — Новосибирске (2,73 балла).

Города России с лучшими и худшими дорогами по мнению автомобилистов

Место

Город

Средний балл

1

Тюмень

4,25

2

Набережные Челны

3,75

3

Москва

3,57

4

Кемерово

3,50

5

Новокузнецк

3,48

6

Краснодар

3,36

7

Воронеж

3,28

8

Казань

3,27

9

Тольятти

3,22

10

Пенза

3,13

13

Санкт-Петербург

3,08
...

35

Саратов

2,54

36

Рязань

2,52

37

Владивосток

2,45

Фото: Marc-Olivier Jodoin on Unsplash

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