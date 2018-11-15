Названы российские города с лучшими и худшими дорогами

В опросе, который проводился две с половиной недели, с 25 октября по 12 ноября, приняли участие десятки тысяч человек из 37 городов России, население которых превышает полмиллиона человек. Все опрошенные люди имеют водительские права и являются автомобилистами. Им предлагалось оценить качество дорог в своем городе по пятибалльной системе, после чего определялся средний балл.
Лучшие дороги оказались в Тюмени, дороги которого получили средний балл, равный 4,25, рассказали аналитики портала SuperJob, проводившие исследование результатов опроса. На втором месте рейтинга оказались Набережные Челны с результатом 3,75 балла. Дороги Москвы, которая замкнула тройку, набрали 3,57 балла.
В пятерку лидеров также вошли Кемерово, дороги которого набрали 3,5 балла, и Новокузнецк, чьи жители проголосовали в среднем на 3,48 балла.
Хорошие дороги, по мнению местных автомобилистов, уложены в Краснодаре (3,36 балла), Воронеже (3,28 балла), Казани (3,27 балла), Тольятти (3,22 балла ) и Пензе (3,13 балла). Так выглядит вторая пятерка рейтинга.
Что касается Санкт-Петербурга, то его дороги заработали лишь 3,08 балла, а это 13-я строчка рейтинга.
Опрос показал, что самые ужасные дороги находятся во Владивостоке — 2,45 балла. В тройку городов-аутсайдеров рейтинга также вошли Рязань, чьи дороги не заслужили больше 2,52 балла, и Саратов, дороги которого были оценены в 2,54 балла.
Аналитики отметили, что оценка дорог местными автомобилистами повысилась в Волгограде (2,82 балла), Самаре (3,03 балла) и Воронеже (3,28 балла).
Ухудшилось качество дорог за год только в одном городе — Новосибирске (2,73 балла).
Города России с лучшими и худшими дорогами по мнению автомобилистов
|
Место
|
Город
|
Средний балл
|
1
|
Тюмень
|
4,25
|
2
|
Набережные Челны
|
3,75
|
3
|
Москва
|
3,57
|
4
|
Кемерово
|
3,50
|
5
|
Новокузнецк
|
3,48
|
6
|
Краснодар
|
3,36
|
7
|
Воронеж
|
3,28
|
8
|
Казань
|
3,27
|
9
|
Тольятти
|
3,22
|
10
|
Пенза
|
3,13
|
13
|
Санкт-Петербург
|
3,08
|...
|
35
|
Саратов
|
2,54
|
36
|
Рязань
|
2,52
|
37
|
Владивосток
|
2,45
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Фото: Marc-Olivier Jodoin on Unsplash
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