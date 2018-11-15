Названы российские города с лучшими и худшими дорогами

В ходе онлайн-опроса автомобилисты оценили качество дорог в своем регионе по 5-балльной системе.

Качество дорог, согласно рейтингу, улучшилось

В опросе, который проводился две с половиной недели, с 25 октября по 12 ноября, приняли участие десятки тысяч человек из 37 городов России, население которых превышает полмиллиона человек. Все опрошенные люди имеют водительские права и являются автомобилистами. Им предлагалось оценить качество дорог в своем городе по пятибалльной системе, после чего определялся средний балл.

Лучшие дороги оказались в Тюмени, дороги которого получили средний балл, равный 4,25, рассказали аналитики портала SuperJob, проводившие исследование результатов опроса. На втором месте рейтинга оказались Набережные Челны с результатом 3,75 балла. Дороги Москвы, которая замкнула тройку, набрали 3,57 балла.

В пятерку лидеров также вошли Кемерово, дороги которого набрали 3,5 балла, и Новокузнецк, чьи жители проголосовали в среднем на 3,48 балла.

Хорошие дороги, по мнению местных автомобилистов, уложены в Краснодаре (3,36 балла), Воронеже (3,28 балла), Казани (3,27 балла), Тольятти (3,22 балла ) и Пензе (3,13 балла). Так выглядит вторая пятерка рейтинга.

Что касается Санкт-Петербурга, то его дороги заработали лишь 3,08 балла, а это 13-я строчка рейтинга.

Опрос показал, что самые ужасные дороги находятся во Владивостоке — 2,45 балла. В тройку городов-аутсайдеров рейтинга также вошли Рязань, чьи дороги не заслужили больше 2,52 балла, и Саратов, дороги которого были оценены в 2,54 балла.

Аналитики отметили, что оценка дорог местными автомобилистами повысилась в Волгограде (2,82 балла), Самаре (3,03 балла) и Воронеже (3,28 балла).

Ухудшилось качество дорог за год только в одном городе — Новосибирске (2,73 балла).

Города России с лучшими и худшими дорогами по мнению автомобилистов

Место Город Средний балл 1 Тюмень 4,25 2 Набережные Челны 3,75 3 Москва 3,57 4 Кемерово 3,50 5 Новокузнецк 3,48 6 Краснодар 3,36 7 Воронеж 3,28 8 Казань 3,27 9 Тольятти 3,22 10 Пенза 3,13 13 Санкт-Петербург 3,08 ... 35 Саратов 2,54 36 Рязань 2,52 37 Владивосток 2,45

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Фото: Marc-Olivier Jodoin on Unsplash