5 причин полюбить обновленный Ford EcoSport. И пара, чтобы отвернуться от него

Компактный кроссовер проигрывает своим одноклассникам по популярности. И дело тут не только в высокой цене, но и в некоторых просчетах, которые были допущены при создании второго поколения машины. Исчезли они после обновления модели.

Рестайлинг ЭкоСпорта получился вполне в духе «голубого овала» — глобальным, хотя внешне машина практически та же, что и прежде. Все основные изменения находятся в салоне и под капотом.

Техника людям

Рестайлинг лишил Ford EcoSport старого 1,6-литрового атмосферного двигателя. Его заменой стал современный 3-цилиндровый турбодвигатель объемом 1,5 литра, надежность которого в российских реалиях эксплуатации еще предстоит выяснить, но пока этот 123-сильный мотор радует приемистостью и резвостью. Причем впечатление не портит даже немного задумчивый 6-ступенчатый автомат. Хочется большей прыти? Есть спортивный режим, в нем от задержек при переключениях не остается и следа. Альтернатива — 2-литровый атмосферник (148 л.с.). Что немаловажно — в Ford адаптировали оба двигателя к российскому топливу АИ-92. А «За рулем» уже выяснил, что использовать его экономически более выгодно, чем 95-й.

Больше никаких роботов! Ford EcoSport обзавелся классическим автоматом.

Драйверская машина

А вот шасси при обновлении в Ford явно не трогали, и это тоже плюс! Причем огромный. Управляя ЭкоСпортом, вспоминаешь немецкие автомобили, — это очень драйверская машина. Подвеска тщательно сбалансирована, кроссовер быстро и точно отзывается на движения рулем, неровности нивелируются, и в салон, на органы управления и под «пятые точки» пассажиров не передаются вибрации.

Не спасует машина, особенно в полноприводном варианте, и вне дорог с твердым покрытием. У ЭкоСпорта полностью отключается противобуксовочная система тормозов, что позволяет более уверенно вести себя на легком бездорожье. Помогает и большой (200 мм) дорожный просвет. По крайней мере, до дачи, если она, конечно, не в тайге, Ford EcoSport довезет.

Новый облик

В принципе, все внешние изменения в Ford EcoSport можно пересчитать по пальцам одной руки, да и то свободные останутся. Но передняя часть машины серьезно изменилась: радиаторная решетка «подтянулась» вверх, а своей формой перекликается с другими, более крупными кроссоверами, внедорожниками и пикапами марки.

Задняя часть осталась практически прежней и там продолжает болтаться запаска. Некоторые считают, что так Ford хочет подчеркнуть внедорожные качества машины, но все банальнее: запасное колесо попросту некуда девать.

Интерьер не узнать

С интерьером в Форде поработали гораздо серьезнее. В салоне больше не чувствуешь себя словно в очень бюджетной машине для сильно развивающихся стран.

Передняя панель тут полностью новая, в дорогих версиях в ее центре располагается большой «планшет» мультимедийной системы, все под рукой, к эргономике не придраться. Практически «немец»! Особенно с учетом того, что в массовом сегменте европейские Skoda и Volkswagen у нас столь компактных машин не предлагают.

Внутри больше, чем снаружи

Ford EcoSport и сам небольшой (длина 4325 мм), а колесная база и вовсе едва ли не самая маленькая в классе (2519 мм). При таких вводных ожидаешь тесноты в салоне. Но тщательно продуманная эргономика и размещение сидений сделали второй ряд машины довольно просторным для ног пассажиров.

Несмотря на небольшие размеры и короткую колесную базу, на втором ряду просторнее, чем во многих конкурентах.

Материалы по теме Обновленный Ford EcoSport: три цилиндра, автомат и полный привод

При этом не сильно пострадало и багажное отделение (запаска-то снаружи): по данным производителя, его объем составляет 354 литра, это немногим меньше, чем у того же Каптюра.

А еще у ЭкоСпорта низкая погрузочная высота (всего 670 мм) и откидывающаяся вбок задняя дверь: девушкам точно понравится, ведь усилий прикладывать придется меньше.

Вырисовывается едва ли не идеальный портрет компактного кроссовера. Но, как говорится, есть нюанс. Вернее, два нюанса.

Меняться нельзя!

С младшим мотором Ford EcoSport доступен только в переднеприводном варианте, а машины с приводом на все колеса предлагаются исключительно с двигателем объемом 2 литра. Причем во втором случае заказать машину с механической коробкой не выйдет, только автомат!

Он не станет бестселлером

Базовый «пустой» вариант (нет даже магнитолы, только аудиоподготовка) обойдется в 995 000 руб. А нафаршированный всевозможными опциями автомобиль стоит аж 1 435 000 руб. И это при том, что сборка машин локализована в России. Одноклассники дешевле, поэтому Ford и проигрывает конкурентную борьбу.

«За рулем» уже успел сравнить обновленный Ford EcoSport с конкурентами. Кто вышел победителем в схватке — читайте в нашем материале.

Да, обновленный Ford EcoSport действительно впечатляет… Предлагаем в новый автомобиль постелить новые 3 D коврики и установить удобные упоры капота. Комфорт в салоне и удобство эксплуатации гарантированы!

Фото: Александр Кульнев и Ford