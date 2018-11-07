7 причин задуматься о покупке Renault Kaptur в исполнении Extreme

Компания Renault доказала, что компактный кроссовер может быть недорогим, быстрым, обладать хорошими внедорожными качествами и при этом отличаться изысканным стилем.

kaptur

Этот автомобиль в специальном представлении не нуждается. С начала продаж в 2016 году он стабильно входит в число наиболее продаваемых кроссоверов в России. Появившаяся годом позже лимитированная серия Renault Kaptur Extreme дала повод говорить о дизайнерском совершенстве и новых потребительских качествах компактного кроссовера при сохранении его высоких внедорожных способностей.

Двухцветный шик

Такой окраски не найти ни у одного другого Renault Kaptur. Тон задают три цвета: «слоновая кость», «коричневый каштан» и «черная жемчужина». На их основе и формируются пять сочетаний, из которых, безусловно, культовое — кузов «слоновой кости» с каштановой крышей. В возрождении моды на двухцветные кузова французские дизайнеры играют не последнюю роль, и Renault Kaptur Extreme — одно из ярких тому подтверждений.

Гармоничным продолжением игры двух цветов отмечены и 17-дюймовые оригинальные диски — алюминий с каштановой отделкой — специально для модели Renault Kaptur Extreme.

Двухцветные сиденья Renault Kaptur Extreme. Водительское имеет откидной подлокотник.

Пластик на защите кузова

Пластиковый обвес не только прекрасно вписывается в двухцветную дизайнерскую концепцию, но и защищает кузов от царапин по всему периметру. Элементы из серебристого пластика на нижних частях бамперов и вдоль порогов придают автомобилю легкость и стремительность.

Не только дань моде

Renault Kaptur в исполнении Extreme отличает полностью светодиодная головная оптика Pure Vision. Она обеспечивает отличное освещение в темное время суток и добавляет выразительности стильному облику.

Динамические указатели поворотов в работе.

Динамические указатели поворота также устанавливаются только на версию Renault Kaptur Extreme. Они обеспечивают дополнительную безопасность на дороге. Ведь, как известно, зрение человека фиксирует движущиеся предметы быстрее, чем статичные. На них же сильнее концентрируется внимание. Движущиеся объекты требуют быстрого ответного действия, в то время как неподвижные могут игнорироваться. Поэтому после включения поворотника намерения водителя Renault Kaptur Extreme не остаются незамеченными другими участниками движения.

Надпись LED PURE VISION подтверждает, что автомобиль оснащен светодиодной головной оптикой.

Приятные мелочи в салоне

Детали интерьера Renault Kaptur Extreme подчеркивают, что перед вами не простая версия популярного кроссовера. Кожаное рулевое колесо с прострочкой цвета «слоновой кости» и логотипом Extreme на нижней спице, дефлекторы вентиляции с окантовкой цвета Ivoire Anodisé — анодированная слоновая кость, кожаные со стильной прострочкой вставки в дверях, двухцветные кожаные сиденья, лунного цвета подсветка блока климат-контроля — все выполнено с тонким вкусом и намеком на эксклюзивность. Кроме того, версия Renault Kaptur Extreme комплектуется салонным зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением, плафонами подсветки в крыше над макияжными зеркалами в солнцезащитных козырьках, а пороги украшают и одновременно защищают нержавеющие накладки Extreme. Этим не могут похвастать другие версии.

Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением.

Макияжное зеркало с подсветкой в крыше.



Логотип Extreme на рулевом колесе подчеркивает характер автомобиля.

Семидюймовый центральный дисплей с функцией программирования дистанционного пуска двигателя и блок климат-контроля с подсветкой лунного цвета.

Кожаная отделка дверей снабжена модными прострочками цвета «слоновая кость».



Только проверенные двигатели и трансмиссии

Все версии российских Renault Kaptur, и Extreme не исключение, комплектуются надежными и неприхотливыми двигателями и трансмиссиями, хорошо зарекомендовавшими себя на кроссоверах и легковых моделях этой марки. Для тех, кто не предполагает часто съезжать с асфальта, подойдет переднеприводная версия с вариатором CVT X-Tponic в сочетании с бензиновым мотором 1,6 л (114 л.с.). Полноприводные Renault Kaptur Extreme оснащают 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 143 л.с., который может работать в паре либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с 4-диапазонным автоматом. Автомат, к слову, неплохо согласован с двигателем.

Удобство водителя

В Renault Kaptur Extreme есть все необходимое для комфортного и безопасного вождения: автоматическое управление светом, камера заднего вида для контроля движения задним ходом, электронный ограничитель скорости и круиз-контроль, бесключевой доступ в салон с помощью карты и пуск двигателя кнопкой. К услугам водителя мультимедийная система с сенсорным экраном и возможностью подключения смартфонов, а также с программируемой функцией дистанционного пуска двигателя. Есть и набор зимних функций: электрообогрев лобового стекла, боковых зеркал заднего вида, обогрев передних сидений.

Так выглядит рабочее место водителя Renault Kaptur Extreme. Весьма уютно и никакого намека на бюджетность.

Вызов российскому бездорожью

«Примерив» стильный костюм, Renault Kaptur Extreme не превратился в городского денди. Российский Kaptur создавался на платформе брутального Дастера, а не изнеженного Renault Clio, как его европейский омонимичный аналог. Выходит, наш Kaptur, и Renault Kaptur Extreme в том числе, крепче и выносливее европейского собрата.

У него отличная геометрическая проходимость. Дорожный просвет — 205 мм, что больше, чем у многих других кроссоверов на рынке. На машине, у которой нижняя кромка бампера возвышается на 275 мм над дорогой, можно без опаски парковаться у самых высоких бордюров. Неубиваемая, как и у Дастера, подвеска, о которой сложились легенды, достаточно энергоемка и уверенно ведет себя при движении как по скоростному шоссе, так и по грунтовке и разбитому асфальту. Подключаемый интеллектуальный полный привод довершает картину внедорожных возможностей Renault Kaptur Extreme, утонченного горожанина и любителя загородных прогулок.

Фото: Renault